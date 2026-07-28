Rodrigo Lara cuestionó a Gustavo Petro por revelar el historial clínico de Angie Rodríguez: “No entiende ni la dignidad ni la altura”

Rodrigo Lara y Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República/Diego Pineda Colprensa

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El ministro del Interior designado por Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, respondió públicamente al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, tras una serie de mensajes en la red social X que generaron controversia por la publicación del historial clínico de Angie Rodríguez, directora del Fondo de Adaptación que denunció presuntos hechos de corrupción.

Rodrigo Lara acusó a Petro de actuar por venganza y de no comprender la dignidad que exige la presidencia.

La discusión se originó cuando el jefe de Estado escribió en X una serie de mensajes en los que defendió la reasignación de recursos del Fondo Adaptación hacia proyectos de agua potable, justificándolo por la previsión de una megasequía entre diciembre y marzo de 2027.

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La discusión se originó cuando Gustavo Petro escribió en X una serie de mensajes en los que defendió la reasignación de recursos del Fondo Adaptación hacia proyectos de agua potable - crédito @petrogustavo/X

En sus publicaciones, el mandatario afirmó: “¿Cómo se le ocurre que en una emergencia sobreviviente de crisis climática en la forma de megasequía para diciembre no se puedan trasladar recursos del fondo de adaptación hacia el agua potable que será escasa y puede matar en esos meses de diciembre a marzo entrantes? (sic)”.

Petro utilizó un tono confrontativo y señaló directamente a Rodrigo Lara, refiriéndose a él como alguien que actúa por sectarismo político.

El presidente agregó: “Que Rodrigo Lara no se embrutezca por sectarismo político en su ascenso al fascismo (sic)”, y sostuvo que no actuar frente a la crisis climática pondría en riesgo la vida de millones de personas.

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El mensaje de Petro incluyó críticas a quienes, según él, buscan ocultar intereses personales y atacar a figuras del gobierno con el argumento del manejo de fondos públicos.

“No sean brutos, no se dan cuenta que están arriesgando la vida de millones de personas por el capricho de una persona que sufre de viudez del poder y quiere seguir ganando de un buen sueldo sin hacer nada? (sic)”, escribió el mandatario.

También sugirió que los cuestionamientos sobre la contratación de un billón de pesos buscan proteger intereses particulares ante el cambio de administración.

La respuesta de Rodrigo Lara llegó tiempo después, también en X. El ministro designado acusó a Petro de insultar y actuar con procacidad: “Un Presidente que insulta y que trata con procacidad no entiende ni la dignidad ni la altura que exige el cargo que todavía ocupa (sic)”.

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Lara cuestionó directamente la publicación del historial clínico de Angie Rodríguez, señalando que se trató de un acto de venganza contra una funcionaria que denunció presuntos hechos de corrupción dentro del gobierno saliente.

Rodrigo Lara acusó a Petro de insultar y actuar con procacidad - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Lara también llamó la atención sobre una contratación por un billón de pesos en los últimos días de la gestión, manifestando sus dudas sobre la legalidad y la intención de esa operación: “¿A quién más que a alguien que quiere apropiarse de un billón de pesos o dirigir esa contratación se le ocurre contratar ese monto en cuestión de nueve días, en los últimos días de un gobierno? (sic)”.

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Finalmente, Rodrigo Lara aseguró que el gobierno entrante asume el mandato de proteger los recursos públicos y advirtió que no permitirán nuevos episodios de corrupción. “No vamos a permitir más hechos de corrupción por parte de este gobierno saliente (sic)”, afirmó.

El pronunciamiento de Gustavo Petro se produjo tras las declaraciones de Rodrigo Lara, ministro del Interior designado, quien cuestionó la gestión de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Lara afirmó que la UNP manipula los esquemas de seguridad con criterios políticos, y relató que recibió presiones para guardar silencio sobre esas prácticas.

El funcionario designado también aseguró haber rechazado la autorización de transferir más de un billón de pesos del fondo de la entidad, al considerar improcedente esa operación.

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Rodrigo Lara señaló que existen presuntas maniobras de retaliación política en la administración actual del organismo - crédito @Rodrigo_Lara_/X

Además, Lara exhortó a los empleados de la UNP a no aceptar órdenes irregulares ni participar en el desvío de recursos públicos.

Finalmente, solicitó la intervención de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que actúen ante el posible traslado de fondos y alertó sobre riesgos de corrupción en los procesos de contratación.