Gustavo Petro criticó propuesta de Abelardo de la Espriella de posesionarse en Cali: “La política no es teatro barato”

Petro se pronunció tras confirmarse que la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella será en la Universidad Santiago de Cali - crédito Reuters/Colprensa/Universidad Santiago de Cali

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La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó que la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella el 7 de agosto de 2026 se realizará en la Arena USC, el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali en la sede Pampalinda.

La decisión se conoció tras un consejo de seguridad con participación de la Gobernación del Valle y la Alcaldía de Cali, en el que se descartaron la Plaza de Caicedo, la Base Aérea Marco Fidel Suárez y el Centro de Convenciones Valle del Pacífico.

El acto estaba previsto inicialmente para el domingo 26 de julio en el departamento del Cauca, pero el líder del movimiento político Defensores de la Patria anunció en redes sociales que la transición de mando se hará en Cali. Según explicó, en Popayán hay actividad volcánica con afectaciones climáticas que llevaron al cierre del aeropuerto y, por esa razón, señaló que no están dadas las garantías para realizar allí la posesión.

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El auditorio elegido tiene capacidad para 2.800 personas. De la Espriella sostuvo que su promesa de campaña fue rendir un homenaje a los soldados y policías de Colombia y que, por ese motivo, escogió a Cali como sede del evento.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas”, dijo el presidente electo.

El político colombiano afirmó que la seguridad será una prioridad de su Gobierno y justificó su elección por el fortalecimiento de grupos criminales en esa región. “Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la base aérea Marco Fidel Suárez en la ciudad de Cali”, reiteró.

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Gustavo Petro se pronunció sobre la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali<b> </b>

El presidente saliente señaló que la Plaza de Bolívar es un escenario ideal, puesto que congrega al pueblo - crédito @petrogustavo/X

Frente a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella en Cali, el presidente Gustavo Petro rechazó la idea, señalando que la plaza de Bolívar en Bogotá es un escenario ideal, puesto que congrega al pueblo.

“No entiendo como es acercarse al pueblo no yendo a la plaza de Bolívar de Bogotá donde queda la sede del Congreso y en cambio si, llevar el Congreso a un sitio de espectáculos. La política no es teatro barato sino la discusión pública de las cosas públicas (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A pesar de no estar de acuerdo con la decisión, afirmó: “Si el Congreso lo acepta así será pero él mismo se deja degradar”.

En otro mensaje, el saliente jefe de Estado sostuvo en tono de burla que Abelardo de la Espriella podría considerar la realización del evento en Miami, Estados Unidos.

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Gustavo Petro cuestionó la intención del presidente electo Abelardo de la Espriella de realizar la ceremonia de posesión fuera de la Plaza de Bolívar - crédito @petrogustavo/X

“Buscan para posesionarse el nuevo presidente y no encuentran lugar en Colombia, deberían hacerlo en Miami, pues buscan el aire acondicionado, cuando tenemos muchos aires naturales en Colombia”, escribió el mandatario saliente.

Cabe destacar que, para rematar su mensaje, Petro publicó una fotografía tomada por él mismo frente a un espejo y con una mano en su cadera, en línea con el tono de ironía que marcó todo su mensaje.

A lo largo del mensaje, Petro cuestionó la decisión de modificar el lugar de la ceremonia y sugirió que De la Espriella debería optar por escenarios emblemáticos de la Costa Caribe: “Si eres, Abelardo, costeño colombiano, busca el mar o la Sierra Nevada de Santa Marta, que tiene todos los climas del mundo en poco espacio”.

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Gustavo Petro sugirió que De la Espriella debería escoger escenarios del Caribe colombiano para la ceremonia, con el fin de representar su propia tierra - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también aprovechó para hacer comentarios sobre la identidad cultural del presidente electo, al afirmar que “no ha aprendido De la Espriella ni de los árabes, ni de las wayúus, ni de la cultura romana e incluso de la italiana que sabe de calores”, antes de extenderse en reflexiones sobre la historia, la gastronomía, la literatura y las tradiciones mediterráneas.