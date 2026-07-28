Colombia
Agregar Infobae enGoogle

El banco más grande de EE. UU. reveló qué productos de la canasta familiar subirán de precio en Colombia debido al fenómeno de El Niño

Las proyecciones sobre el impacto climático señalan nuevos retos para los países de América Latina, desde lo más básico hasta la prolongación de medidas restrictivas en las economías más vulnerables

Expertos aseguran que el fenómeno de El Niño impactará la siembra y cosecha de alimentos en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Expertos aseguran que el fenómeno de El Niño impactará la siembra y cosecha de alimentos en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
Guardar

La sequía generada por el fenómeno de El Niño y la inflación vuelven a cruzarse en las proyecciones de J.P. Morgan, el banco más grande de Estados Unidos, que advirtió que el efecto climático podría volverse “muy fuerte” hacia finales de 2026 y frenar el alivio de los precios. El banco sostuvo que ese escenario “podría retrasar los recortes en las tasas de interés debido a las mayores presiones sobre los precios”.

Un posible “Súper Niño” puede elevar la inflación en 2027 al afectar cosechas, cadenas de suministro y costos de energía. Según las proyecciones, eso añadiría 0,3 puntos porcentuales (pp) a la inflación global, elevaría entre 1,3 y 1,5 pp la inflación de alimentos y tendría efectos desiguales en América Latina, con especial exposición en Colombia, Perú y Brasil.

PUBLICIDAD

Las proyecciones de la entidad ubican en un 81% la probabilidad de que el fenómeno alcance la categoría de “muy fuerte” hacia finales de este año. También calculan un 97% de posibilidades de que sus efectos continúen durante 2027.

J.P. Morgan es el banco más grande de EE. UU. y una de las firmas de servicios financieros más importantes del mundo. Está enfocado en banca corporativa, de inversión y transaccional - crédito Eduardo Munoz/Reuters
J.P. Morgan es el banco más grande de EE. UU. y una de las firmas de servicios financieros más importantes del mundo. Está enfocado en banca corporativa, de inversión y transaccional - crédito Eduardo Munoz/Reuters

J.P. Morgan señaló que la combinación de un episodio climático de gran intensidad y los altos precios del petróleo “podría frenar en seco el alivio inflacionario que experimenta el planeta”. En ese escenario, las alteraciones sobre las cosechas y la oferta empujarían la inflación de alimentos y alterarían los planes de los bancos centrales. El banco estima que un evento de esta magnitud impulsaría cerca de 0,7 pp el costo global de los alimentos en su momento de mayor presión. Además, la inflación alimentaria anualizada podría llegar a 5% en el primer semestre de 2027.

PUBLICIDAD

América Latina enfrenta un impacto desigual

En la región, Perú aparece como un país particularmente expuesto, mientras Colombia y Brasil figuran entre las economías más vulnerables junto con India e Indonesia. El efecto, de acuerdo con el análisis, sería desigual entre países y sectores. Brasil, Perú y Colombia tendrían presiones inflacionarias en la canasta básica, la electricidad y la pesca. En cambio, en México, Argentina y Chile el impacto sería más leve.

Para Argentina, el cuadro, incluso, abre una posible ventaja. Un mayor nivel de lluvias mejoraría la humedad del suelo y favorecería cultivos como maíz, trigo y soja, con apoyo a las exportaciones agrícolas y al ingreso de divisas.

La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane
La inflación anual en Colombia supera el 6% - crédito Dane

En Perú, el banco central ya advirtió que la inflación podría desviarse de su meta por el daño sobre la pesca y los campos de cultivo. Brasil, México y Chile mantienen cautela a la espera de nuevos datos sobre la evolución de los precios.

Cifras que proyectan presión sobre los precios

En un escenario fuerte, la canasta básica tendría el siguiente impacto:

  • Brasil: 168 puntos básicos (pb)
  • Colombia: 132 pb.
  • Perú: 209 pb.
  • México: 108 pb.

Otro desglose para México plantea 54 pb en un escenario moderado, 81 pb en uno fuerte y 108 pb en uno extremo. La inflación de alimentos representa alrededor de 26% de la canasta del IPC en ese país. Y en Brasil, bajo un escenario moderado, la inflación se ubicaría en 5% en 2026 y 4% en 2027. La inflación de alimentos, en ese mismo caso, sería de 7,2% y 5,2%, respectivamente.

El Banco de la República mantiene en 12% la tasa de interés. Expertos estima una nueva subida de 50 puntos básicos a partir del 31 de julio - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República mantiene en 12% la tasa de interés. Expertos estima una nueva subida de 50 puntos básicos a partir del 31 de julio - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Alimentos, energía y agricultura concentran los riesgos

El azúcar aparece entre los productos con mayores presiones alcistas. Lluvias menos intensas en India, Tailandia y el sudeste asiático reducirían el rendimiento de la caña y la capacidad de exportación. A eso se suman riesgos de incendios y sequías en el centro y sur de Brasil. El aceite de palma también quedaría bajo presión por las sequías en Malasia e Indonesia.

Llama la atención que para Colombia “el riesgo va más allá de las cosechas y alcanzaría al suministro de electricidad, la producción de leche, la pesca y el transporte fluvial”. El análisis también prevé una mayor inflación en las comidas fuera del hogar. La dependencia hidroeléctrica agrega otra fuente de presión. Si bajan las lluvias y el nivel de los embalses, el sistema requeriría un mayor uso de plantas térmicas, con costos operativos más altos y efecto sobre las tarifas de energía y los víveres.

De igual forma, el análisis añade para Colombia hay otros factores de presión, como el aumento del salario mínimo y los mayores precios internacionales del petróleo. Esa combinación refuerza el riesgo de un aumento simultáneo en alimentos y energía.

Temas Relacionados

JP MorganFenómeno de El NiñoInflación en ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mauricio Gómez Amín habló con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en la posesión de Keiko Fujimori en Perú

Aunque el presidente electo, Abelardo de la Espriella, permaneció en Colombia por compromisos internos, su equipo se encargó de tender puentes con las delegaciones presentes, enfocándose en recuperar la relación bilateral con varios de los países de la región

Mauricio Gómez Amín habló con los presidentes de Argentina, Ecuador y Paraguay en la posesión de Keiko Fujimori en Perú

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Santiago Peña, presidente de Paraguay aseguró al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, que será parte de las delegaciones invitadas el 7 de agosto

Posesión presidencial Abelardo de la Espriella en VIVO: el mandatario electo anunció quién será su secretaria privada de la Nación

Agarrón en el Congreso: mientras Juvinao tildó de “capricho” trasladar la posesión a Cali, Borda pidió “salir del bogocentrismo”

Las representantes protagonizaron un fuerte choque durante el debate sobre la posibilidad de trasladar la asunción del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a la capital vallecaucana

Agarrón en el Congreso: mientras Juvinao tildó de “capricho” trasladar la posesión a Cali, Borda pidió “salir del bogocentrismo”

Colombia Mayor: fechas y proceso para reclamar el pago del sexto ciclo en julio y agosto 2026

Por primera vez, quienes registraron cuenta bancaria o depósito electrónico cobrarán sin ir a puntos de pago mediante el Gestor de Información Financiera

Colombia Mayor: fechas y proceso para reclamar el pago del sexto ciclo en julio y agosto 2026

Caso Hollman Morris: el relato de Lina Marcela Castillo ante la justicia expone años de persecución; “No se lo deseo a nadie”

En una comparecencia judicial, la presunta víctima describió ante la jueza los efectos de la exposición pública y la falta de protección institucional tras denunciar al exconcejal por presunto acoso sexual

Caso Hollman Morris: el relato de Lina Marcela Castillo ante la justicia expone años de persecución; “No se lo deseo a nadie”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

La Defensoría del Pueblo alertó por el aumento del control territorial de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Huila

Con ayuda de exmilitares vinculados a diferentes delitos, la JEP encontró más de 50 cuerpos de víctimas de desaparición forzada

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

ENTRETENIMIENTO

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Sofía Avendaño arremetió contra presentador de ‘Dímelo King’ por comentario transfóbico: “Estás figurando por hablar mal de una trans”

Karina García respondió a las críticas por no utilizar ropa de embarazada: “Me van a tener que aguantar pelando mi panza”

Feid tendría nueva novia tras la ruptura con Karol G: el cantante fue visto en compañía de una mujer durante unas vacaciones en España

Maluma reveló por qué decidió enfrentar la ansiedad sin medicación: “Atravesar lo más difícil”

Luis Alfonso habló de las historias detrás de sus tres bodas con Luisa Fernanda Pulgarín: “Cada una tiene su porqué”

Deportes

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

César Augusto Londoño sugirió que Jhon Jader Durán le habría mentido a Alberto Suárez: “Y eso lo aleja más de la selección”

Hugo Rodallega y David Mackalister Silva ya contemplan el retiro del fútbol: “Solo queda disfrutar”

Tributo: este es el nuevo balón que se usará en los torneos del fútbol profesional colombiano

Estos son los cinco colombianos más costosos que están sin equipo en el actual mercado de fichajes

Italia y Brasil, las dos ofertas sobre la mesa que tiene Juan Fernando Quintero tras su salida del River Plate