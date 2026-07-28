Comienza el pulso para elegir al nuevo contralor en el Congreso: candidatos revelaron sus propuestas ante la Cámara y el Senado

La comparecencia en la Cámara de Representantes duró más de cuatro horas - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Guardar

La elección del nuevo contralor General entró en su fase decisiva en el Congreso de la República de Colombia.

Los 10 finalistas comparecieron ante la plenaria de la Cámara de Representantes, el lunes 27 de julio de 2026, en la que expusieron sus propuestas y medidas que efectuarían en el organismo de control, en reemplazo de Carlos Hernán Rodríguez.

La comparecencia ante la Cámara duró más de cuatro horas, con intervenciones de más de 10 minutos por candidato y preguntas de los congresistas. Esta fase llegó después de evaluaciones de conocimiento, revisión de competencias y calificación de hojas de vida.

PUBLICIDAD

Entre sus ideas planteadas ante el legislativo, se contemplan medidas sobre lucha contra la corrupción, control fiscal preventivo, modernización tecnológica e independencia frente a persecuciones políticas.

Los candidatos también plantearon reforzar el control previo para detectar desvíos de recursos antes de que el daño se consume, ampliar la presencia territorial de la Contraloría General y aplicar inteligencia artificial para vigilar el gasto público en tiempo real.

Los 10 aspirantes que buscan suceder a Carlos Hernán Rodríguez integran la lista formada por Luis Enrique Abadía García, Rosalba Jazmín Cabrales Romero, Andrés Castro Franco, Karol González Mora, Jorge Eliecer Laverde Vargas, Amanda Panosso Madrid, Ana Elena Monsalvo Herrera, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, Diana Carolina Torres García y Carlos Mario Zuluaga Pardo.

PUBLICIDAD

Las coincidencias en control preventivo y presencia regional

El principal punto de coincidencia fue la idea de que la Contraloría debe actuar antes de que se pierdan los recursos y no cuando el detrimento ya se produjo. En esa línea, el candidato Luis Enrique Abadía García afirmó que “el control no puede llegar tarde, y el éxito de la Contraloría no puede medirse por los hallazgos producidos, sino por los recursos que logra proteger”.

La necesidad de acercar la entidad a los territorios también apareció de forma reiterada en las intervenciones. Ana Elena Monsalvo Herrera sostuvo ante la Cámara que “Colombia necesita una Contraloría independiente, técnica, pero sobretodo cercana a las regiones”.

PUBLICIDAD

A su vez, las candidatas Amanda Panosso Madrid y Karol González Mora plantearon una articulación más estrecha entre la Contraloría General y las contralorías departamentales y municipales.

La apuesta por inteligencia artificial y vigilancia en tiempo real

Otro eje compartido fue la modernización del control fiscal con herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para seguir la ruta de los recursos públicos. El debate incluyó referencias a analítica, automatización de datos y modelos predictivos para pasar de un control descriptivo a uno anticipado.

La atención de los representantes se concentró en la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) porque esa dependencia vigila recursos en tiempo real. La mayoría de los candidatos vinculó esa oficina con la necesidad de fortalecer el control preventivo y usar sistemas que permitan detectar alertas antes de que el perjuicio sea irreversible.

PUBLICIDAD

“El control fiscal no es una herramienta para controlar los recursos públicos, sino cambiar la vida de todo un país”, afirmó Diana Carolina Torres en su intervención.

Por su parte, el candidato Jorge Eliécer Laverde Vargas resumió su enfoque con la frase “Diagnóstico predictivo, no autopsias fiscales”, que contempla una propuesta de “soberanía de datos fiscales” y el impulso de la inteligencia artificial de diagnóstico.

Las propuestas que marcaron diferencias entre los aspirantes

Entre las medidas más concretas, Luis Enrique Abadía García propuso que más de 7.000 oficinas de control interno de las entidades actúen como primera línea de vigilancia de los recursos públicos, al considerar que “cada peso público debe traducirse en bienestar”.

PUBLICIDAD

Andrés Castro Franco, expersonero de Bogotá y hoy candidato a contralor, planteó un código de responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo, además de una plataforma inteligente para informar irregularidades y un mayor peso de los estudios sectoriales. “Presentaré un proyecto de código de responsabilidad fiscal, intervención judicial y cobro coactivo”, identificó.

Entre tanto, Carlos Mario Zuluaga Pardo puso el acento en la oralidad o proceso verbal para dar más celeridad a los trámites fiscales que, para el aspirante, pueden tardar entre uno y cinco años. También insistió en que no usaría la entidad contra sectores políticos. “No reconozco en ninguna de las bancadas enemigos”, apuntó.

PUBLICIDAD

De otro lado, Ana Elena Monsalvo Herrera propuso crear una unidad dedicada a salud y revisar con más detalle gastos como los del plan de alimentación escolar y los recursos de la paz. Mientras que Diana Carolina Torres García planteó un centro de excelencia y certificación para auditores, además de cruzar la información de la Diari con datos territoriales.

Igualmente, Rosalba Jazmín Cabrales Romero defendió el análisis inteligente de la información para seguir patrones de corrupción y no casos aislados. Por último, Julián Mauricio Ruiz Rodríguez pidió pasar de modelos descriptivos a predictivos y reforzar la articulación con autoridades internacionales para rastrear recursos enviados a otros países.

PUBLICIDAD

La decisión final

Lo inmediato en el calendario es la audiencia de los finalistas ante la plenaria del Senado, que se efectuará en la tarde del martes 28 de julio, con una dinámica similar a la de la Cámara.

Tras las entrevistas, se esperan que los partidos políticos realicen los debates internos para definir a su candidato de preferencia.

La decisión final se conocerá el 12 de agosto, en una sesión del Congreso en Pleno, donde se efectuará la votación y posesión de la persona que asumirá la conducción del organismo de control para el periodo 2026 - 2030, respectivamente.