El congresista republicano Carlos Giménez apoyó la decisión de Abelardo de la Espriella de cortar lazos diplomáticos con Cuba y Nicaragua: “No tienen cabida”

El respaldo de Carlos Giménez con Abelardo de la Espriella en su cuenta oficial de X - crédito Nathan Howard/Reuters/Luisa Gonzalez/REUTERS

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de 14 embajadas y la eliminación de cerca de 15 consulados en distintos países como parte de una reorganización de la política exterior que implementará a partir del 7 de agosto de 2026.

De la Espriella aclaró que el cierre de estas representaciones diplomáticas no supondrá, en la mayoría de los casos, el rompimiento de relaciones con los países involucrados ni con organismos multilaterales. El único caso de ruptura total de relaciones será con Cuba y Nicaragua, países a los que calificó de “tiranías” y con los que aseguró que su gobierno no mantendrá ninguna clase de vínculo.

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“Quiero ser muy claro: estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales. Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, indicó el presidente electo.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció el cierre de 14 embajadas y la eliminación de cerca de 15 consulados en distintos países - crédito Captura de Video Redes sociales de Abelardo de la Espriella

Por este motivo, el representante del Partido Republicano Carlos Giménez expresó su total respaldo al anunció del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Giménez señaló que desde el Congreso de Estados Unidos respaldan la decisión de romper relaciones diplomáticas con Nicaragua y Cuba, al considerar que en ambos países existe un régimen dictatorial.

“¡Desde el Congreso de Estados Unidos, respaldamos en su totalidad la decisión del presidente-electo Abelardo de la Espriella de Colombia en romper relaciones diplomáticas con las dictaduras en Cuba y Nicaragua! (sic)“, indicó el congresista del Partido Republicano.

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Carlos Giménez terminó su mensaje en la red social X enfatizando que las dictaduras en la región “no tienen cabida”.

Carlos Giménez expresó su total respaldo al anunció del mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella - crédito @RepCarlos/X

El presidente de Economic Inclusion Group, Jorge Jraissati, respondió a la publicación de Giménez, señalando que el objetivo debe ser “la construcción de un continente americano libre de dictaduras y socialismo, a lo que respondió el congresista: ”Justamente. Es la idea".

Detalles del anunció de De la Espriella

El presidente electo Abelardo de la Espriella comunicó una serie de transformaciones que pondrá en marcha en la política exterior de Colombia a partir del 7 de agosto. Utilizando sus redes sociales, detalló que planea clausurar 14 embajadas, suprimir cerca de 15 consulados y cancelar la apertura de la embajada en Palestina. Estas acciones forman parte de un rediseño del aparato diplomático nacional.

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El mandatario electo explicó que busca disminuir el gasto estatal y canalizar esos fondos hacia áreas prioritarias como seguridad, salud, educación, infraestructura y programas sociales dirigidos a quienes más lo necesitan. Además, anunció la realización de una auditoría técnica durante los primeros 100 días de su administración para evaluar el desempeño de otras sedes diplomáticas y decidir si requieren nuevas modificaciones.

De la Espriella expresó que la estructura actual del servicio exterior resulta costosa y, en su opinión, no produce beneficios proporcionales a la inversión realizada. “Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país”, afirmó.

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El mandatario electo informó que también cerrará cerca de 15 consulados, aunque por el momento no precisó cuáles serán las sedes afectadas - crédito Cancillería

Por ello, anunció que iniciará un proceso de optimización en las embajadas, consulados y misiones diplomáticas de Colombia en diferentes países. Aclaró que la reorganización de estas representaciones no afectará, en la mayoría de los casos, las relaciones internacionales.

En relación con los cierres, especificó que las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumanía, Senegal y Sudáfrica dejarán de operar. También confirmó que quedará suspendida la apertura de la embajada en Palestina, ya que aún no estaba funcionando.

Durante su intervención, el presidente electo enfatizó que estas decisiones no implican la ruptura de relaciones diplomáticas. “Quiero ser muy claro: estas decisiones no significan romper relaciones diplomáticas con esos países y mucho menos con esos organismos multilaterales”, puntualizó.

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No obstante, hizo una distinción para dos países: “Excepto con Cuba y Nicaragua. En mi gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”. La atención a los ciudadanos colombianos en el extranjero seguirá realizándose a través de representaciones concurrentes en otros países de la región.