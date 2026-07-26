Abelardo de la Espriella ya no recibiría la banda presidencial en Popayán, Cauca: su posesión se trasladaría a Cali

Abelardo de la Espriella podría trasladar su posesión presidencial de Popayán a Cali por razones de seguridad y logística - crédito Juan David Duque/Reuters

Todo parece indicar que el presidente electo Abelardo de la Espriella, pese al revuelo nacional que generó por su iniciativa de posesionarse fuera de Bogotá y en una guarnición militar del departamento de Cauca, ya no recibiría su banda oficial en la ciudad de Popayán.

Según se conoció en la tarde del domingo 26 de julio, se abre una posibilidad de que el acto protocolario se lleve a cabo en la ciudad de Cali, pese a los trámites que ya se adelantaron en el Congreso de la República, incluida la aprobación parcial de la proposición del traslado y la solicitud a las Fuerzas Militares de informes de seguridad que se solicitó desde la Secretaría del Senado.

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Según información revelada por La FM, altas fuentes informaron que la decisión final se tomaría en las próximas horas, respondiendo a preocupaciones logísticas y de protección para los asistentes.

El cambio de sede surgiría ante las dificultades para organizar el evento en Popayán, capital del Cauca, donde el Senado había aprobado inicialmente la ceremonia. La magnitud del acto, que requiere el traslado de congresistas y de delegaciones nacionales e internacionales, motivó nuevas consultas a las autoridades militares y policiales para evaluar las condiciones de seguridad.

El Congreso de la República ya adelantó trámites para la ceremonia, incluida una aprobación parcial del traslado y pedidos de seguridad a las Fuerzas Militares - créditos @CarolBordaA/X | Jaime Saldarriaga / AFP | Nathalia Angarita / REUTERS

Ante el rumor del traslado, una de las primeras en mostrar su apoyo a la medida fue la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, que expresó públicamente su respaldo a la posibilidad de recibir el acto en Cali.

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En su mensaje a través de la red social X, destacó el simbolismo de que De la Espriella haya inscrito su candidatura en esa ciudad y consideró que sería positivo que también jurara el cargo allí.

“El presidente Abelardo ha tenido con el Valle gestos simbólicos como ser el primer candidato en la historia que nos escogió para inscribir su candidatura; qué bueno sería que también fuese el primer presidente que tomase posesión en Cali”, señaló la Gobernadora.

Dilian Francisca Toro respaldó que Cali reciba la posesión presidencial y destacó que Abelardo de la Espriella inscribió allí su candidatura - crédito X

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del equipo de De la Espriella, pero voceros cercanos aseguran que el gobierno electo impulsa una nueva proposición para trasladar la sede de la sesión solemne del Congreso prevista para el 7 de agosto. El trámite requeriría aprobación en plenaria tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.

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“Sabemos que su firme intención es ponerse al frente de la recuperación de la seguridad; cuente conmigo para que entre todos, usted como presidente y nosotros, los mandatarios regionales, ejecutemos una estrategia de recuperación territorial del suroccidente del País: usted tiene la voluntad, nosotros también, hagámoslo realidad en esa Patria Milagro que usted lidera y en el trabajo incansable que nosotros tanto valoramos”, concluyó la gobernadora del Valle del Cauca.

El debate se originó tras una carta enviada por el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional, solicitando un informe sobre las garantías para el desplazamiento de los parlamentarios al Cauca. La respuesta a esta petición será clave para la decisión, pues el Congreso debe asegurar condiciones idóneas para la ceremonia de investidura de quien asumirá como nuevo jefe de Estado.

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El secretario general del Senado, Diego González, envió oficios a la Policía, al Ejército y a las Fuerzas Militares de Colombia - crédito X

La propuesta de trasladar la posesión presidencial a Cali se fundamentaría en razones de seguridad y logística, según fuentes legislativas y del equipo de gobierno entrante. De concretarse el cambio, sería la primera vez que un presidente colombiano asume el cargo en la capital del Valle del Cauca y no en Bogotá o el Cauca, que, igualmente, se convertiría en un hecho inédito en la historia reciente del país.

De confirmarse el cambio, la decisión dependerá de la aprobación del Congreso y del informe de las autoridades de seguridad, pero cuenta con el respaldo de sectores regionales y del equipo del mandatario electo.

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