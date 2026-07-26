Periodista Carolina Gómez arremetió contra Petro por defender a Juliana Guerrero y su hermana: “Se corrompieron solitas”

Carolina Gómez aseguró que las investigaciones deben avanzar tanto contra las hermanas Guerrero como contra quienes puedan tener responsabilidades dentro del Gobierno Petro - crédito @carogomezsn/X - @soy_juliana_g/Instagram - Joel González/Presidencia

La periodista Carolina Gómez, vocera del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro en defensa de Juliana Guerrero y su hermana Verónica, debido a las investigaciones periodísticas que señalan a las dos jóvenes de liderar una red de cobro de comisiones para la adjudicación de contratos públicos.

El mandatario nacional utilizó su cuenta en la red social X para responder ante las pruebas divulgadas sobre el presunto esquema de tráfico de influencias en ministerios como el de Interior y Vivienda. Petro sostuvo en su mensaje que sectores del empresariado intentaron incidir de forma indebida sobre las decisiones de las personas involucradas en el caso.

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Ante la postura de la jefatura de Estado, la vocera designada cuestionó la interpretación de los hechos por parte del Ejecutivo en medio de los procesos penales que avanzan en las entidades judiciales.

“Nadie buscó corromperlas, Gustavo Petro. No se equivoque. Ellas se corrompieron solitas y usted está justificando la corrupción de su gobierno. Tanto a ellas como a usted se les debe investigar”, afirmó la periodista Carolina Gómez en la misma red social.

La periodista Carolina Gómez, vocera del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, cuestionó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre las investigaciones que involucran a Juliana y Verónica Guerrero - crédito @carogomezsn/X

Las denuncias sobre la presunta red de comisiones contra Juliana Guerrero

Las denuncias que conoció y fueron divulgadas por la revista Semana indican que la red exigía pagos de $1 millón por reuniones iniciales y anticipos de $200 millones para gestionar contratos estatales. Los expedientes reportan cobros adicionales de $35 millones por cada municipio gestionado y comisiones del 10% sobre el valor de proyectos de infraestructura y agua potable.

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Las investigaciones señalan que contratistas del sector privado entregaron montos superiores a los $600 millones sin lograr la concreción de los acuerdos prometidos. Pese a las evidencias y los chats revelados en las investigaciones, el presidente Petro desestimó el impacto de estas acciones en las decisiones de su gabinete.

“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados empresarios se pusieron furiosos y a lo mejo entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia (sic)”, escribió el presidente Petro en la red social X.

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Gustavo Petro defendió a las hermanas Guerrero frente a las denuncias sobre un presunto esquema de cobro de comisiones para gestionar contratos públicos - crédito @petrogustavo/X

El mandatario insistió en que las hermanas Guerrero no poseen vinculación laboral directa con el Estado y les sugirió acudir ante las autoridades judiciales para entregar información: “Es Juliana y su hermana las que deben poner ya la denuncia contra los empresarios que buscaron corromperlas y si recibieron dinero devolverlo y colaborar con la justicia”.

No es el único hecho por el que Juliana Guerrero es señalada por abuso de poder

Y es que el nombre de Juliana Guerrero abarca además procesos en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. La investigación se originó por la presentación de títulos profesionales presuntamente falsos de contadora y tecnóloga en la Fundación Universitaria San José con la intención de aspirar a un viceministerio.

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A pesar del avance de la causa penal, la administración nacional mantuvo a Guerrero como delegada de la Presidencia de la República ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar. En el ejercicio de esa representación, la joven votó en marzo de 2026 a favor de la designación de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de esa institución, lo que desató toda una ola de indignación.

Según las denuncias, contratistas habrían entregado más de $600 millones a Juliana Guerrero y su hermana Verónica sin obtener los contratos que les fueron prometidos - crédito @jguerrero112/Instagram

Posteriormente, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la elección del rector al evidenciar el incumplimiento de las exigencias legales de idoneidad para el cargo. Tras el fallo del tribunal administrativo, juristas radicaron denuncias penales por el delito de prevaricato por acción contra los consejeros que respaldaron dicho nombramiento.

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La presencia de Juliana Guerrero en los actos institucionales del centro educativo generó rechazo en diversos sectores políticos tras ser presentada formalmente como delegada presidencial. Las autoridades judiciales mantienen abiertas las indagaciones sobre el uso de helicópteros de la Policía Nacional y la toma de decisiones administrativas en dependencias públicas por parte de las dos hermanas.

Ahora, el intercambio entre la periodista Carolina Gómez y el presidente Petro refleja la tensión política generada por las revelaciones sobre el manejo de la contratación en las entidades del Estado, sobre todo cuando el jefe de Estado saliente insiste en ‘defender lo indefendible’.

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