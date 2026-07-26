Alfonso Gómez Méndez pidió al nuevo gobierno cambiar la relación con el Congreso para evitar repartir cargos y contratos: “Pasemos de esa etapa”

Gómez Méndez recomendó que el Gobierno mantenga una coordinación directa con gobernadores y alcaldes, evitando que los congresistas actúen como intermediarios entre la Nación y las regiones - crédito Colprensa

Durante el Primer Foro Regional de Infraestructura realizado en Ibagué, que reunió a representantes del Gobierno departamental, expertos nacionales, gremios, alcaldes, entidades financieras y organismos multilaterales para analizar la estructuración, financiación y ejecución de proyectos estratégicos para las regiones, el exministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez hizo un llamado al próximo Gobierno para modificar la forma en que se relaciona con el Congreso de la República.

En su intervención, el también exfiscal general sostuvo que la aprobación de iniciativas legislativas no debe depender de la asignación de cargos o contratos a los parlamentarios.

Además, pidió fortalecer la separación entre el Ejecutivo y el Legislativo, mantener una coordinación directa con las autoridades territoriales y realizar una selección cuidadosa de los funcionarios públicos, al tiempo que señaló que los congresistas no deberían desempeñar el papel de intermediarios entre el Gobierno Nacional y las regiones.

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Llamado a fortalecer la independencia entre los poderes

El también exfiscal afirmó que es necesario fortalecer la independencia entre el Ejecutivo y el Legislativo y garantizar una verdadera separación de poderes - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Durante el encuentro, Gómez Méndez afirmó que uno de los principales cambios que debería impulsar el próximo Gobierno es la forma de relacionarse con el Congreso, haciendo referencia a hechos que quedaron al descubierto en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

“Lo que uno diría en términos generales es que se piense en cambiar la forma como se relaciona el Gobierno con el Congreso, que pasemos de la etapa en que para conseguir los proyectos, la aprobación de los proyectos, hay que repartir a los parlamentarios puestos y contratos, como pasó en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y que haya una relación independiente entre el Ejecutivo y el Legislativo“, señaló.

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Y agregó: “Es importante que haya una verdadera separación de poderes, que se tenga mucho cuidado en la escogencia de los funcionarios, como creo que lo está haciendo hasta ahora el presidente electo y que haya una coordinación también con las regiones, con los gobernadores y alcaldes”, manifestó.

En materia de infraestructura, sostuvo que el gobierno saliente dejó paralizadas varias obras, especialmente proyectos de cuarta generación (4G), y afirmó que iniciativas importantes para el Tolima quedaron sin ejecutarse - crédito ANI

En el mismo escenario, Gómez Méndez se refirió al panorama de la infraestructura en el país y sostuvo que, durante el gobierno saliente, varias iniciativas quedaron sin ejecución.

“En este tema de infraestructura, el gobierno que sale, y para utilizar una expresión de moda, congeló las obras de infraestructura y particularmente en cuanto a las 4G. Mi departamento (Tolima), el departamento del turismo, no sé si por diferencias políticas, no fue bien atendido por el Gobierno y muchas de las obras importantes se dejaron de lado. Muchas de esas cosas que el presidente Petro propuso, pues se quedaron en su cabeza”, señaló.

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Reflexión y propuesta de una reforma política

El exministro defendió la necesidad de recuperar un esquema sólido de gobierno y oposición, acompañado por el fortalecimiento de los partidos políticos y de los debates ideológicos - crédito @gomezmendeza/X

Además de su participación en el foro, Gómez Méndez publicó un video en sus redes sociales en el que recordó su llegada al Congreso hace cuatro décadas y estableció un paralelo entre el escenario político de entonces y el actual. En su mensaje recordó que se posesionó como representante a la Cámara en un contexto marcado por el gobierno de Belisario Betancur, el desarrollo de procesos de paz y la creación de la Unión Patriótica como resultado de los acuerdos de La Uribe de 1984.

En el mismo video, el exminstro se refirió a la política de seguridad implementada durante la administración de Virgilio Barco y recordó que, según su relato, el entonces presidente mantuvo la extradición frente a las exigencias de los narcotraficantes y promovió medidas para enfrentar el paramilitarismo mediante decretos expedidos bajo el estado de sitio.

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Sostuvo igualmente que durante esa época se fortaleció el esquema de gobierno y oposición y consideró que ese modelo debería recuperarse en la actualidad para consolidar la democracia y fortalecer el funcionamiento de los partidos políticos.

Alfonso Gómez Méndez planteó que Colombia debe combinar las herramientas modernas de comunicación política con el fortalecimiento de los partidos tradicionales para avanzar hacia una reforma política - crédito @gomezmendeza/X

“Y en la apertura abrió el esquema gobierno-oposición, que ojalá ahora se reviva para que haya una democracia de verdad, una oposición. El país necesita oposición, pero también necesita partidos. Y esa es la diferencia, que en el año 86 todavía había partidos y hoy lo que tenemos son remedos de partidos. Por eso estamos hablando de la antipolítica y de los outsiders”, expresó.

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Finalmente, Gómez Méndez planteó que el país debería combinar las herramientas actuales de comunicación política con el fortalecimiento de los partidos. “Habría que combinar los métodos modernos de comunicación política, como las redes sociales, pero manteniendo, de un lado, la vigencia de partidos y la seriedad de los debates ideológicos y programáticos. Pienso que haciendo una yuxtaposición entre lo que pasaba hace cuarenta años y lo que pasa ahora, tomando las partes positivas y negativas de ambos, el país se podría enrumbar a una verdadera reforma política”, concluyó el exministro.