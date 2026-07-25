Colombia

La Manuela de Pablo Escobar y un hotel de lujo en Cartagena: La SAE entregó balance de las propiedades subastadas en 2026

Las principales subastas de la SAE en 2026 permitieron transformar bienes incautados en fondos para la reparación de víctimas y el fortalecimiento de iniciativas sociales en el país

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SAE - Subastas
La Manuela fue construida por orden de Pablo Escobar en los 90 - crédito SAE

La Sociedad de Activos Especiales (SAE), como entidad encargada de administrar los bienes incautados o extinguidos al crimen organizado en Colombia, tiene como función principal gestionar y proteger estos activos, que incluyen propiedades, empresas, vehículos y otros bienes.

Con el objetivo de evitar que regresen a manos de organizaciones criminales. La SAE custodia estos recursos mientras se define su destino legal, ya sea para su venta, uso social o devolución. Cuando se concreta la extinción de dominio, los inmuebles son vendidos a través de subastas públicas o virtuales.

Precisamente, para ofrecer un balance de su gestión durante lo corrido del 2026, la SAE presentó un informe en el que destacó las cinco principales subastas que ha concretado en los últimos siete meses.

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Propiedades de lujo y el regalo de Pablo Escobar a su hijo, las ventas más importantes de la SAE

SAE - Subastas
El predio en Bogotá ahora será utilizado para fines educativos - crédito SAE

La SAE informó que las cinco ventas, en conjunto, suman un total de 38.000 millones de pesos de ganancias para la entidad. Todos los procesos se concretaron a través de subastas públicas virtuales, subastas públicas presenciales y venta directa, lo que fue calificado como “uno de los resultados más importantes de la entidad en materia de comercialización de activos”.

La entidad informó que con estas transferencias se ha podido concretar el cambio de bienes que durante años estuvieron vinculados al narcotráfico, el contrabando y otras economías ilícitas para que el efectivo sea invertido en proyectos sociales para revindicar a víctimas del conflicto interno y financiar la administración de otros inmuebles manejados por la SAE.

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Estas son las ventas más destacadas por la SAE:

  • La Manuela: En Guatapé, Antioquia, la emblemática finca que perteneció a Pablo Escobar Gaviria, que construyó el predio en homenaje a su hija menor, fue adjudicada mediante una subasta pública por 7.700 millones de pesos. Durante décadas fue uno de los mayores símbolos del poder del cartel de Medellín y en la actualidad es utilizado para proyectos turísticos en Antioquia.
SAE - Subastas
El hotel vendido en Cartagena perteneció a "La Madame" - crédito SAE
  • La Caro: En Chía, Cundinamarca, el inmueble de 30.000 metros cuadrados, que perteneció a Luis Reinaldo Murcia Sierra, alias Doctor Martelo, exlíder del cartel de Bogotá, fue adquirido por la Universidad de La Sabana por cerca de 20.000 millones de pesos. Ahora, tras varias modificaciones, será utilizado para proyectos de educación superior.
  • Lote Los Mártires: En Bogotá, la SAE realizó la primera subasta pública presencial del año, adjudicando este inmueble por más de 2.844 millones de pesos. El inmueble había sido utilizado para actividades relacionadas con el contrabando y su comercialización; ahora será utilizado para fines comerciales que serán inspeccionados por la entidad.
  • Hotel El Laguito: En Cartagena, tras una subasta pública virtual realizada a través de Activos por Colombia, el inmueble para fines turísticos fue adjudicado por 5.420 millones de pesos tras una puja de 31 horas y 48 lances. El inmueble estuvo vinculado a investigaciones relacionadas con la estructura criminal liderada por alias La Madame, que consolidó una red de trata de personas en la capital de Bolívar.
  • Inmueble comercial en Medellín: En el barrio Lleras, la propiedad fue comercializada por 2.141 millones de pesos, consolidando la recuperación económica de un activo que durante varios años fue utilizado para esconder un entramado de lavado de activos.
SAE - Subastas
La SAE concretó ventas por más de 30.000 millones de pesos - crédito SAE

La SAE recordó que, para participar en una subasta, el interesado debe ingresar al portal Activos por Colombia, registrarse y cargar la documentación requerida. Luego, debe manifestar formalmente su interés por el bien elegido y presentar una garantía económica, que puede ser consignación, póliza o garantía bancaria. Tras la verificación, la SAE habilita la participación en la subasta electrónica, donde cada oferta es vinculante. El ganador debe pagar el valor adjudicado y asumir los costos notariales y tributarios correspondientes.

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