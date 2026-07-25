Beto Coral agradece a Gustavo Petro por su compromiso con la vida de más de 16.000 colombianos presos en Estados Unidos

Presidente Gustavo Petro y 'Beto' Coral - crédito @Betocoralg/X

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, agradeció al presidente Gustavo Petro por seguir de cerca la situación de colombianos detenidos en Estados Unidos, después de pasar varias semanas bajo custodia de agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de ese país (ICE), debido a su situación migratoria.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el influencer escribió: “Gracias, gracias señor Presidente @petrogustavo por todo, sobre todo por traer con dignidad y amor a la vida a más de 16 mil colombianos detenidos en Estados Unidos. Es un honor y un orgullo estar del lado correcto”.

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Coral también cerró su mensaje con una definición política tras su paso por custodia de HSI: “Las ideas no se encarcelan, vamos a recuperar el país”.

Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, agradeció al presidente Gustavo Petro por seguir de cerca la situación de colombianos detenidos en Estados Unidos - crédito @Betocoralg/X

Coral reveló qué hará cuando inicie el Gobierno De la Espriella

La inminente llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia, prevista para el 7 de agosto de 2026, ha colocado en el centro del debate a figuras críticas como Franklin Humberto Coral Garrido. El activista, deportado recientemente desde Estados Unidos, enfrenta presiones familiares y personales ante la nueva etapa política que se avecina.

A menos de dos semanas del cambio de mando, Coral reconoció en conversación con Caracol Radio que su permanencia en el país aún no está definida. “No sé. Yo quiero quedarme, pero mi familia no”, confesó, atribuyendo la preocupación de sus allegados a la exposición pública y los riesgos que implican seguir en Colombia tras su regreso.

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Quienes han seguido el caso de Beto Coral se preguntan si planea abandonar el país o guardar silencio ante el nuevo gobierno. El activista, conocido por sus denuncias en redes, declaró que aunque su familia teme por su seguridad, él pretende continuar con su labor opositora y no descarta quedarse en Colombia, aunque la decisión final dependerá de su entorno más cercano.

Beto Coral fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) - crédito @Betocoralg/X

Pese a la incertidumbre familiar, Coral fue enfático sobre su rol público: “Yo no me voy a silenciar, yo no me voy a callar”, aseguró durante la entrevista. Expresó su intención de mantener el activismo político y digital, ahora desde territorio colombiano.

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El creador de contenido fue detenido el 16 de junio de 2026. Tras su deportación, Coral relató que la madre de su hijo había hecho “todo lo posible” para que abandonara Colombia, destacando así la tensión entre su vocación y las prioridades familiares.

En relación con el gobierno de Abelardo de la Espriella, Coral afirmó: “Vamos a seguir hablando más fuerte. Si el señor Abelardo de la Espriella ya no le gustó lo que yo hice en Miami, lo puedo hacer en cualquier parte del mundo, empezando por Colombia”. Para el activista, el regreso representa una oportunidad de amplificar sus denuncias y ejercer mayor presión desde dentro del país.

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Beto Coral fue deportado el 16 de junio desde Estados Unidos - crédito Captura de Pantalla X/@GiovannyEnciso

El temor por la seguridad no solo impacta a Coral. “Pienso en los periodistas que se le van a oponer o que lo van a denunciar, pienso en los activistas, pienso en los creadores de contenido y en los congresistas que no van a aprobar sus caprichos”, advirtió, mostrando su preocupación por el ambiente que podría vivir la oposición bajo el nuevo gobierno.

En el plano institucional, Coral se refirió a la protección estatal recibida tras su llegada. Respondió a cuestionamientos sobre el esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), defendiendo la existencia de un estudio de riesgo: “El estudio de seguridad sí existe. Yo estaba encarcelado, no tenía comunicación con absolutamente nadie. El estudio se le hizo a mi familia”.

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El activista señaló que tanto su madre como otros familiares han sido víctimas de amenazas de muerte, situación que —según su relato— fue tenida en cuenta por la UNP. Aunque defendió la legalidad del esquema, anunció: “Yo sí anuncio que voy a renunciar a ese esquema, claramente lo haré en su momento”, aunque, de momento, mantendrá las medidas por falta de garantías.