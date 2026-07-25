Juez de Bogotá prorrogó por un año el principio de oportunidad de Daniel García Arizabaleta por caso Odebrecht

El Juzgado 47 penal del circuito de Bogotá prorrogó por un año la inmunidad penal de Daniel García Arizabaleta en el caso Odebrecht - crédito Colprensa

El Juzgado 47 penal del circuito de Bogotá prorrogó por un año la inmunidad penal de Daniel García Arizabaleta al revocar la decisión que había frenado su principio de oportunidad, una medida que el juez consideró útil para impulsar la investigación del caso Odebrecht y sostener la colaboración del exdirector del Instituto Nacional de Vías en el proceso contra Óscar Iván Zuluaga.

La decisión, tomada en una audiencia de apelación el viernes 24 de julio, mantiene a García Arizabaleta en un doble papel dentro del expediente: sigue vinculado por los pagos que presuntamente recibió de la multinacional brasileña y, al mismo tiempo, conserva su condición de testigo colaborador de la Fiscalía General de la Nación, sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

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Ese rol se cruza con la acusación formal anunciada en su contra por presunto enriquecimiento ilícito relacionado con sobornos de Odebrecht. Según el expediente, la Fiscalía lo señala de haber incrementado su patrimonio en al menos $360 millones.

La resolución de segunda instancia dejó sin efecto la decisión previa de otro juez de Bogotá, que no había prorrogado el beneficio otorgado al exfuncionario del gobierno de Juan Manuel Santos. Para el despacho que revisó la apelación, extender la inmunidad penal durante un año favorece el avance de la investigación por el entramado de corrupción.

La apelación revocó la decisión que había frenado el principio de oportunidad de Daniel García Arizabaleta para sostener su colaboración con la Fiscalía - crédito Colprensa

La acusación presentada en febrero de 2023 sostiene que el también excandidato al Senado por el Centro Democrático habría recibido pagos de la multinacional en dos periodos: entre 2009 y 2010, y entre 2012 y 2013.

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La Fiscalía indicó entonces que, al parecer, Odebrecht le hizo llegar esos dineros por medio de Eduardo José Zambrano Caicedo, representante legal de la empresa Consultores Unidos.

De acuerdo con la acusación, para dar apariencia de legalidad a esos pagos se habrían firmado dos contratos falsos con la empresa de Zambrano Caicedo, condenado en el mismo caso. En esos documentos se habría pactado una asesoría y una gestión comercial que nunca se realizaron, y para sostener la operación se habrían presentado cuentas de cobro y facturas por servicios que, según el ente acusador, tampoco se prestaron.

Daniel García Arizabaleta conserva un doble papel en el expediente de Odebrecht porque sigue investigado y también actúa como testigo colaborador - crédito Google Maps

Aunque García Arizabaleta negó los señalamientos, la Fiscalía sostiene que su función habría sido conectar a los empresarios con el sector transporte en Colombia en el periodo en que a Odebrecht le adjudicaron el contrato de la Ruta del Sol 2; esa hipótesis hace parte del caso por el que sigue investigado.

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La acusación también lo ubica como el organizador de una reunión en 2009 entre Marcelo Odebrecht, el viceministro Gabriel García Morales y el entonces precandidato presidencial Andrés Felipe Arias. Según el expediente, ese encuentro habría ocurrido en la Casa de Nariño y, a finales de ese año, la multinacional obtuvo la licitación del proyecto.

En el capítulo relacionado con Zuluaga, los directivos de Odebrecht han dicho ante la justicia que García Arizabaleta habría sido el enlace con la campaña presidencial de 2014. La Fiscalía sostiene que al menos $3.045 millones de la multinacional habrían ingresado a los fondos de esa contienda, en particular para cubrir gastos de publicidad.

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Quién es Daniel García Arizabaleta

Daniel García Arizabaleta inició su trayectoria política en 2007 durante el Gobierno de Álvaro Uribe - crédito Colprensa

El arquitecto y político colombiano, de origen valluno, tuvo su primera aparición en la política en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, con quien mantuvo cercanía desde sus inicios. Uribe lo nombró director de Coldeportes y luego de Invías.

La Procuraduría lo sancionó por alterar el manual para acceder al cargo en Coldeportes y, según el texto, habría hecho lo mismo en Invías al incluir como requisito ser arquitecto. Por esos hechos, la entidad lo destituyó e inhabilitó por 12 años en 2009.

García Arizabaleta continuó vinculado al Centro Democrático (CD) y fue candidato de ese partido al Senado en 2022, año en que estalló el escándalo de Odebrecht.

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La Fiscalía decidió imputarle cargos, su candidatura se frenó y el partido le pidió la renuncia; en un comunicado en redes sociales anunció que desertaría de la postulación y se alejaría del CD.