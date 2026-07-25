Colombia

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, viernes 24 de julio de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Guardar
Google icon
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)
El Chontico Día es una de las loterías más popular en el sur de país y cautiva a miles de personas que buscan ganar un dinero por medio de los juegos de azar. (Jovani Pérez/Infobae)

La lotería del Chontico Noche, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana delValle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Las distintas modalidades de participación, que incluyen la posibilidad de acertar tres o cuatro cifras del número ganador, representan uno de los principales atractivos de este chance.

Con una trayectoria que la posiciona entre las alternativas preferidas en el sur de Colombia, esta lotería efectúa sorteos cada día: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los festivos a las 20:00. Su formato ágil y el atractivo para distintos públicos han sido rasgos distintivos.

PUBLICIDAD

Para reclamar el premio, conservar el boleto constituye la única garantía válida. Los resultados de este viernes 24 de julio de 2026 se encuentran disponibles a continuación.

Resultados del Chontico Noche

Número ganador: 3223

Quinta balota: 9

¿Cómo se juega el Chontico?

Participar en la Lotería del Chontico Noche resulta muy fácil. Cada persona puede comprar su billete con un distribuidor autorizado y seleccionar una combinación de cuatro cifras, ya sea eligiéndolas personalmente o dejando que la máquina expendedora entregue una combinación al azar.

En cada sorteo se extraen cuatro dígitos de una tómbola con números del 0 al 9. El orden en que salen los números es fundamental, ya que solo así se determina el número ganador para este juego.

PUBLICIDAD

Los sorteos se celebran diariamente: de lunes a viernes a las 19:00, los sábados a las 22:00 y los días festivos a las 20:00, con transmisión por el Canal Telepacífico.

El monto de los premios depende tanto del valor apostado como de la cantidad de cifras acertadas. Cuanto más se acerque el participante al orden exacto de los números ganadores, mayor será el premio recibido. Si logra acertar las cuatro cifras en el mismo orden, puede recibir hasta 4.500 veces su apuesta. Estos son los premios detallados:

Cuatro cifras correctas: 4.500 veces el valor apostado Tres cifras correctas: 400 veces lo apostado Dos cifras correctas: 50 veces lo apostado Una cifra correcta: 5 veces lo apostado

Los números con más probabilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia Artificial

Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para ganar los premios de la Lotería Chontico Noche (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Resultados Chontico NocheChontico Noche hoyChontico NocheResultado de Chontico NocheLoterías de Colombiacolombia-loteríascolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda insiste en que Abelardo de la Espriella no es presidente electo: “Embajador plenipotenciario”

El excandidato presidencial insistió en cuestionar la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella y afirmó que su papel de mandatario sería, en cambio, el de un “tramitador de órdenes”

Iván Cepeda insiste en que Abelardo de la Espriella no es presidente electo: “Embajador plenipotenciario”

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Los rojiblancos, que sueñan con el tricampeonato en diciembre, visitan a un cuadro Pijao, que arranca proceso con el técnico Sebastián Oliveros

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

De campeón de la Libertadores a extraditado, Jhon Viafara habló sobre su vida tras cinco meses en libertad: “Yo no pienso en el pasado”

El exfutbolista permaneció seis años en una prisión de Estados Unidos por crímenes relacionados con el narcotráfico

De campeón de la Libertadores a extraditado, Jhon Viafara habló sobre su vida tras cinco meses en libertad: “Yo no pienso en el pasado”

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Prime Video presentó un corto video en sus redes sociales protagonizado por la propia Beatriz Pinzón Solano, con el que se aventuró a revelar unos cuantos detalles de lo que sigue en la trama

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Gobierno De la Espriella se comprometió con Asocolflores tras arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos

El sector floricultor sostuvo que la decisión compromete miles de empleos y la estabilidad del comercio bilateral

Gobierno De la Espriella se comprometió con Asocolflores tras arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Rafael Escalona en París: el día que con una canción profetizó el futuro de Abelardo de la Espriella, hace 25 años

Shakira no pudo contener la emoción al despedirse de los Ghetto Kids: les hizo una promesa que ilusionó a sus fans

Ricardo Arjona en Colombia: este sería el ‘setlist’ del artista durante sus fechas en Medellín y Bogotá

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Deportes

Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

Sebastián Montoya saldrá desde la ‘pole position’ en la carrera sprint del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 2

Tolima vs. Junior de Barranquilla: hora y dónde ver el debut del bicampeón de la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros

Estos son los resultados médicos de Einer Rubio tras su accidente en el Tour de Francia: rompió un vidrio con su cara