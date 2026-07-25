La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió la convocatoria para su curso extraordinario de oficiales 2026: estos son los requisitos

La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió la convocatoria del curso extraordinario de oficial 2026 para profesionales colombianos con título de pregrado - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La Fuerza Aeroespacial Colombiana abrió la convocatoria para su curso extraordinario de oficial de 2026, una formación de dos semestres dirigida a profesionales colombianos con título de pregrado que, al terminarla, recibirán el grado de subteniente e ingresarán a la carrera militar en la especialidad asignada.

El ingreso exige una inversión inicial que va desde $175.000 por inscripción hasta pagos adicionales por pruebas psicofísicas, evaluación psicológica, estudio de seguridad y poligrafía, además de los costos académicos y de sostenimiento del primer y segundo semestre en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

De acuerdo con la FAC, el curso está orientado a hombres y mujeres que quieran convertir su formación profesional en liderazgo militar dentro de una fuerza que opera en el aire y el espacio.

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Quienes entren a la formación permanecerán un año en la escuela y luego podrán desempeñarse en áreas como logística aeronáutica, seguridad y defensa de bases aéreas.

El curso extraordinario de la FAC dura dos semestres y otorga el grado de subteniente al finalizar la formación en la Escuela Militar de Aviación - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana

La convocatoria está abierta para colombianos de nacimiento con título universitario y registro calificado ante el Ministerio de Educación Nacional. La entidad precisó que no pueden postularse profesionales de Contaduría, Derecho, Bacteriología, Medicina, Odontología, Fonoaudiología y Psicología.

Eso implica que cualquier profesional cuyo pregrado no esté dentro de esa lista de exclusiones puede aspirar al curso extraordinario. La institución aclaró además que esta modalidad no habilita para desempeñarse como piloto de aeronaves tripuladas, una opción reservada para quienes hagan el curso regular de oficiales.

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Entre los requisitos figuran haber nacido entre el 1 de junio de 2002 y el 15 de agosto de 2008, no registrar antecedentes disciplinarios, penales ni administrativos, y acreditar diploma, acta de grado y tarjeta o matrícula profesional cuando la ley lo exija. Los títulos obtenidos en el exterior deben estar convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional al momento de la inscripción.

La convocatoria admite aspirantes de cualquier estado civil, con o sin hijos. También exige un índice de masa corporal entre 18 y 24,9 y afiliación vigente a una Entidad Promotora de Salud durante todo el proceso de selección y hasta el ingreso a la escuela.

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Según la institución, “Ser oficial del curso extraordinario significa transformar su conocimiento profesional en liderazgo, servicio y compromiso con Colombia. Es asumir la responsabilidad de dirigir, inspirar y proteger desde una institución moderna que opera en el aire y el espacio”.

La convocatoria de la Fuerza Aeroespacial Colombiana excluye a profesionales de Contaduría, Derecho, Bacteriología, Medicina, Odontología, Fonoaudiología y Psicología - crédito FAC

Los interesados deben hacer la preinscripción en el portal oficial de incorporación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana o en el formulario habilitado por la entidad. Luego deben diligenciar sus datos personales y académicos y cargar los documentos requeridos.

Al costo de la inscripción se le suman los exámenes psicofísicos, que cuestan $1.344.462 para hombres y $1.405.775 para mujeres, la prueba psicológica por $72.000 y el estudio de seguridad de personas con poligrafía por $343.700.

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La valoración médica exige además exámenes que no están incluidos en esos valores y que cada aspirante debe realizar por su cuenta en el centro médico de su elección.

Entre ellos figuran la panorex dental, el electroencefalograma digital de 32 canales con firma y sello del neurólogo, la ecografía pélvica abdominal para mujeres y la citología cervicovaginal para mujeres.

La FAC advirtió que, después de la revisión de la Dirección de Medicina Aeroespacial, pueden solicitarse exámenes especializados, tratamientos o cirugías, y que esos costos también deben ser asumidos por el aspirante.

Si el candidato resulta admitido, deberá cubrir los pagos del primer semestre en la escuela de formación. La matrícula académica estándar cuesta $8.742.800; los derechos de inscripción, $835.500; la estampilla procultura, $116.900; internet, $235.000; bienestar, $762.900; el equipo Sicta, $1.664.050; el curso de inglés especial, $784.257; y lavandería, $1.648.118.

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La FAC aclaró que el curso extraordinario de oficial no habilita para desempeñarse como piloto de aeronaves tripuladas - crédito FAC

A esos valores se suma el costo del equipo personal, que es de $8.893.824 para hombres y de $10.194.012 para mujeres. Para el segundo semestre, los pagos corresponden a matrícula académica estándar por $8.742.800, bienestar por $762.900 y lavandería por $1.648.118.

Quien complete los dos semestres del curso extraordinario obtendrá el grado de subteniente y quedará incorporado oficialmente a la institución en la especialidad que le sea asignada.

Para resolver dudas sobre el proceso, la entidad habilitó el WhatsApp 3173649727, las líneas telefónicas (601) 2552018 y (601) 3159800 extensión 63226, y el correo incorporacion@fac.mil.co.