Colombia

Iván Cepeda insiste en que Abelardo de la Espriella no es presidente electo: “Embajador plenipotenciario”

El excandidato presidencial insistió en cuestionar la ciudadanía estadounidense de Abelardo de la Espriella y afirmó que su papel de mandatario sería, en cambio, el de un “tramitador de órdenes”

Guardar
Google icon
Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella es "un embajador plenipotenciario" de Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae
Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella es "un embajador plenipotenciario" de Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El senador Iván Cepeda, que también está realizando una gira por las regiones del país para animar el llamado a “la desobediencia civil” y al desconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo, agregó una ácida crítica al mandatario electo.

Además de anunciar que no asistirá a la controversial posesión el 7 de agosto de 2026, comunicó que su primer “acto de desobediencia civil” será estar con la gente y las organizaciones populares en Barranquilla, sede del movimiento político del mandatario electo para ”no reconocer a De la Espriella como presidente".

Con ese contexto, escribió que, al desconocer la presidencia de De la Espriella, prefiere denominarlo como “un embajador” al servicio de otro país, Estados Unidos y, entre líneas, afirmó que el evento de posesión será como el del nombramiento de un funcionario diplomático y sugirió que la llegada del nuevo mandatario representa, en su concepto, la entrega del poder estatal colombiano a intereses foráneos.

PUBLICIDAD

Mensaje de Iván Cepeda contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X
Mensaje de Iván Cepeda contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

EL EMBAJADOR ABELARDO DE LA ESPRIELLA. Lo que en realidad ocurrirá el próximo 7 de agosto, es que al mando del Estado colombiano quedará un ciudadano de una potencia extranjera (sic) ” escribió.

Explicó que “por lo tanto, se trata de un embajador plenipotenciario, un tramitador de las órdenes, las políticas y los intereses de Estados Unidos en Colombia: el embajador Abelardo de la Espriella”.

Los comentarios a esta publicación se salieron de control. Particularmente, opositores al petrismo dejaron fotografías, memes, insultos y duras críticas en contra del senador del Pacto Histórico.

Por ejemplo, el economista Germán Ricaurte escribió: “Qué estupidez. Petro es italiano”; “Lo que va a hacer el tigre es levantar a bala a tus amigos guerrillos hasta extinguir el último....FUERA PUTA IZQUIERDA DE COLOMBIA!!! (sic)”; “¿Entonces Colombia tuvo un embajador plenipotenciario de Italia en el periodo 2022-2026? Del desprestigio al ridículo“, “La mayoría de colombianos estamos cansados de su resentimiento e imbecilidad, deje su odio, tuvieron 4 años para hacer del país una mejor Colombia y se dedicaron a destruir, tuvieron el presupuesto nacional y a los narcoguerrilleros y no pudieron ganar, deje de joder (sic)”.

PUBLICIDAD

Estos fueron los mensajes que enviaron al senador Iván Cepeda - crédito X
Estos fueron los mensajes que enviaron al senador Iván Cepeda - crédito X

Cepeda considera “ilegítima” la posesión de Abelardo de la Espriella por su doble ciudadanía

Las declaraciones de Cepeda intensifican el debate por la doble nacionalidad de De la Espriella y siembran aún las dudas sobre su relación con Estados Unidos.

“EL SAINETE DE LA POSESIÓN. Veo al Senado discutiendo el lugar y el sentido del acto de posesión. ¿Qué sentido tiene semejante discusión, cuando no se discute el asunto de fondo sobre la legitimidad que no tiene De la Espriella para ser Presidente?“, cuestionó.

Entonces, recurrió al Juramento de Lealtad que debió hacer el presidente electo cuando recibió la ciudadanía de Estados Unidos.

El excandidato presidencial dijo que la posesión de Abelardo de la Espriella no es tan importante como su ciudadanía - crédito @IvanCepedaCast/X
El excandidato presidencial dijo que la posesión de Abelardo de la Espriella no es tan importante como su ciudadanía - crédito @IvanCepedaCast/X

“Él es ciudadano estadounidense y juró lo siguiente al adquirir esa condición: 'Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjera de la que hasta ahora haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos sus enemigos, externos e internos; que les guardaré verdadera fe y lealtad”.

Por ende, afirmó que De la Espriella no estaría detrás de los intereses de los colombianos, sino que “representa a una potencia extranjera e imperial”.

“Dónde se posesione es un asunto absolutamente secundario con relación a esta circunstancia de fondo. Conmigo que no se cuente para semejante sainete. Yo estaré en Barranquilla con el pueblo. Desobediencia civil”, dijo.

Temas Relacionados

Iván CepedaAbelardo de la EspriellaDesobediencia civilEmbajador plenipotenciarioColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Prime Video presentó un corto video en sus redes sociales protagonizado por la propia Beatriz Pinzón Solano, con el que se aventuró a revelar unos cuantos detalles de lo que sigue en la trama

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Gobierno De la Espriella se comprometió con Asocolflores tras arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos

El sector floricultor sostuvo que la decisión compromete miles de empleos y la estabilidad del comercio bilateral

Gobierno De la Espriella se comprometió con Asocolflores tras arancel de 12,5% impuesto por Estados Unidos

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

El conjunto azul, que estrenará a varios de sus refuerzos, tendrá su primer reto ante los dirigidos por Pablo Peirano, técnico que dirigirá su primer encuentro con los santandereanos

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

El abogado de Petro protagonizó pelea en redes con Andrés Forero por millonario contrato qe firmó con el Dapre: “Abusivo y cobarde”

El jurista Alejandro Carranza suscribió un contrato con la entidad por más de $80 millones para apoyar la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control

El abogado de Petro protagonizó pelea en redes con Andrés Forero por millonario contrato qe firmó con el Dapre: “Abusivo y cobarde”

Abogado de Petro cuestionó la legalidad de la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: pidió intervención de la Procuraduría

El debate continúa abierto, pues el Senado dio luz verde al traslado de la sesión al Cauca, pero la Cámara aún no toma una decisión y el presidente saliente mantiene su rechazo al uso de instalaciones militares para la ceremonia

Abogado de Petro cuestionó la legalidad de la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar: pidió intervención de la Procuraduría
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Así anunció ‘Betty la fea’ su nueva temporada: se adelantó el regreso de un personaje

Rafael Escalona en París: el día que con una canción profetizó el futuro de Abelardo de la Espriella, hace 25 años

Shakira no pudo contener la emoción al despedirse de los Ghetto Kids: les hizo una promesa que ilusionó a sus fans

Ricardo Arjona en Colombia: este sería el ‘setlist’ del artista durante sus fechas en Medellín y Bogotá

Chayanne anunció su regreso a Colombia con cuatro conciertos: fechas, lugares y precios

Deportes

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros

Estos son los resultados médicos de Einer Rubio tras su accidente en el Tour de Francia: rompió un vidrio con su cara

Néstor Lorenzo estaría obligado a seguir con James Rodríguez en la selección Colombia: este es el motivo

Millonarios sacó la chequera y sacudió el mercado de fichajes: esta fue la fortuna que se gastó en refuerzos