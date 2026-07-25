Iván Cepeda insiste en que Abelardo de la Espriella no es presidente electo: “Embajador plenipotenciario”

Iván Cepeda aseguró que Abelardo de la Espriella es "un embajador plenipotenciario" de Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

El senador Iván Cepeda, que también está realizando una gira por las regiones del país para animar el llamado a “la desobediencia civil” y al desconocimiento de Abelardo de la Espriella como presidente electo, agregó una ácida crítica al mandatario electo.

Además de anunciar que no asistirá a la controversial posesión el 7 de agosto de 2026, comunicó que su primer “acto de desobediencia civil” será estar con la gente y las organizaciones populares en Barranquilla, sede del movimiento político del mandatario electo para ”no reconocer a De la Espriella como presidente".

Con ese contexto, escribió que, al desconocer la presidencia de De la Espriella, prefiere denominarlo como “un embajador” al servicio de otro país, Estados Unidos y, entre líneas, afirmó que el evento de posesión será como el del nombramiento de un funcionario diplomático y sugirió que la llegada del nuevo mandatario representa, en su concepto, la entrega del poder estatal colombiano a intereses foráneos.

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Mensaje de Iván Cepeda contra el presidente electo, Abelardo de la Espriella - crédito @IvanCepedaCast/X

“EL EMBAJADOR ABELARDO DE LA ESPRIELLA. Lo que en realidad ocurrirá el próximo 7 de agosto, es que al mando del Estado colombiano quedará un ciudadano de una potencia extranjera (sic) ” escribió.

Explicó que “por lo tanto, se trata de un embajador plenipotenciario, un tramitador de las órdenes, las políticas y los intereses de Estados Unidos en Colombia: el embajador Abelardo de la Espriella”.

Los comentarios a esta publicación se salieron de control. Particularmente, opositores al petrismo dejaron fotografías, memes, insultos y duras críticas en contra del senador del Pacto Histórico.

Por ejemplo, el economista Germán Ricaurte escribió: “Qué estupidez. Petro es italiano”; “Lo que va a hacer el tigre es levantar a bala a tus amigos guerrillos hasta extinguir el último....FUERA PUTA IZQUIERDA DE COLOMBIA!!! (sic)”; “¿Entonces Colombia tuvo un embajador plenipotenciario de Italia en el periodo 2022-2026? Del desprestigio al ridículo“, “La mayoría de colombianos estamos cansados de su resentimiento e imbecilidad, deje su odio, tuvieron 4 años para hacer del país una mejor Colombia y se dedicaron a destruir, tuvieron el presupuesto nacional y a los narcoguerrilleros y no pudieron ganar, deje de joder (sic)”.

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Estos fueron los mensajes que enviaron al senador Iván Cepeda - crédito X

Cepeda considera “ilegítima” la posesión de Abelardo de la Espriella por su doble ciudadanía

Las declaraciones de Cepeda intensifican el debate por la doble nacionalidad de De la Espriella y siembran aún las dudas sobre su relación con Estados Unidos.

“EL SAINETE DE LA POSESIÓN. Veo al Senado discutiendo el lugar y el sentido del acto de posesión. ¿Qué sentido tiene semejante discusión, cuando no se discute el asunto de fondo sobre la legitimidad que no tiene De la Espriella para ser Presidente?“, cuestionó.

Entonces, recurrió al Juramento de Lealtad que debió hacer el presidente electo cuando recibió la ciudadanía de Estados Unidos.

El excandidato presidencial dijo que la posesión de Abelardo de la Espriella no es tan importante como su ciudadanía - crédito @IvanCepedaCast/X

“Él es ciudadano estadounidense y juró lo siguiente al adquirir esa condición: 'Por la presente declaro, bajo juramento, que renuncio absoluta y enteramente a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, Estado o soberanía extranjera de la que hasta ahora haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos sus enemigos, externos e internos; que les guardaré verdadera fe y lealtad”.

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Por ende, afirmó que De la Espriella no estaría detrás de los intereses de los colombianos, sino que “representa a una potencia extranjera e imperial”.

“Dónde se posesione es un asunto absolutamente secundario con relación a esta circunstancia de fondo. Conmigo que no se cuente para semejante sainete. Yo estaré en Barranquilla con el pueblo. Desobediencia civil”, dijo.