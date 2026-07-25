Llueven críticas por la designación de Didier Blanco como director de la UNP por publicaciones groseras y agresivas: “Desafortunado”

En su presentación como nuevo director de la UNP, Didier Blanco fue mencionado como el que "nunca ha dejado de proteger la vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

La designación del abogado y psicólogo Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) generó una ola de críticas en redes sociales, debido a distintas publicaciones que ha hecho el próximo funcionario en su cuenta de X.

Blanco, que fue elegido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para integrar su Gobierno, hizo una cuestionable publicación en la red social en marzo de 2026, relacionada con el excandidato presidencial Iván Cepeda, el mandatario Gustavo Petro, el expresidente Juan Manuel Santos, entre otras personas y partidos políticos.

“Ojalá la silla vacía sacara una edición en periódico, para poderme limpiar el culo con cepeda, Petro, Coronel, Santos y el centro democrático y poder decir literalmente, me limpié el culo con la silla vacía y con los mismos de siempre (sic)”, escribió.

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Debido a este comentario, el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza rechazó su nombramiento como director de la UNP. Según indicó, no conoce al abogado, y no sabe si su designación responde a un resultado de meritocracia. Sin embargo, aseguró que sus publicaciones evidencian que es una persona grosera y agresiva.

“Es muy desafortunado. No solo por lo agresivo y grosero (las formas importan en una democracia), sino porque en esa posición debe estar una persona que dé garantías a todos los que deben ser protegidos, incluyendo periodistas, opositores y contradictores. Sería deseable corregir ese nombramiento”, señaló.

El exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza criticó la designación de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @RafaNietoLoaiza/X

Al igual que el exviceministro, el congresista Daniel Briceño criticó la próxima llegada de Blanco al Gobierno entrante debido a la publicación que hizo en X. Afirmó que, aunque rechaza la actual dirección de la UNP (encabezada por Augusto Rodríguez), no está de acuerdo con el hecho de que su sucesor sea el abogado en cuestión.

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“Nunca he sentido garantías con el actual director de la UNP y con este tipo de cosas será muy difícil sentirlas con el señor Didier Blanco. Como digo siempre, es mejor andar solo que mal acompañado”, precisó.

El congresista Daniel F. Briceño criticó el nombramiento de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @Danielbricen/X

El periodista Daniel Coronell también rechazó el nombramiento de Didier Blanco, señalando el comentario que hizo en su cuenta de X sobre Petro, Cepeda, Coronel y Santos.

“El autor de este mensaje @DidierblancoR, fue nombrado en las últimas horas director de la Unidad Nacional de Protección, a cargo de la seguridad de las personas amenazadas”, indicó.

El peridista Daniel Coronell criticó la designación de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @DCoronell/X

Otra cuestionable publicación de Didier Blanco generó críticas en redes. En su momento, el próximo director de la UNP afirmó que las personas que tienen una ideología de izquierda están inmersas en irregularidades y celebró la llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno de Colombia.

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“No hay una sola acción de los zurdos donde no se unten el zapato de mierda, todo lo de ellos es oscuro, amañado, sucio. A buena hora llegará el tigre, a limpiar la mierda que han dejado impregnada en las instituciones del Estado”, aseveró.

Con base en ese comentario, la periodista Claudia Julieta Duque rechazó el nombramiento de Didier Blanco y aseguró que no cuenta con los conocimientos para dirigir la entidad.

“En lo que respecta a la @UNPColombia, vamos de mal a peor. @DidierblancoR, a quien De La Espriella decidió rebautizar como “el mejor poligrafista del país”, no tiene ni cinco minutos de estudios en protección, ddhh o seguridad. Esa entidad quedará en manos del sindicato de exDAS”, precisó.

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La periodista Claudia Julieta Duque criticó la designación de Didier Blanco como director de la UNP - crédito @JulieDuque1/X

Contrario a los señalamientos y cuestionamientos que surgieron en redes sociales por la designación del abogado en ese alto cargo, el presidente electo lo destacó y aseguró que “ha dedicado su vida a proteger a los demás” y que conoce cómo funciona el sistema de protección en Colombia.

El presidente electo Abelardo de la Espriella destacó a Didier Blanco tras informar que será el director de la UNP - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

“Llega con una misión clara: recuperar la credibilidad de la UNP, dignificar la labor de los hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger a otros, restablecer el cumplimiento estricto de los protocolos y cerrar de una vez por todas los espacios para la corrupción”, informó.