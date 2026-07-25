Abelardo de la Espriella llamó la atención a alcalde que estaba hablando por celular en evento de empalme: “Hermano, ¿qué pasa?”

El alcalde, al parecer, estaba usando su celular durante la reunión de empalme - crédito @ColombiaOscura/X

Un momento inesperado se registró durante la jornada de empalme territorial que se desarrolló en la ciudad de Montería, Córdoba, cuando el presidente electo, Abelardo de la Espriella, interrumpió su intervención para dirigirse al alcalde de Lorica, Carlos “Coto” Manzur, que estaba utilizando su teléfono en plena reunión.

El evento, que constituyó el sexto empalme territorial de De la Espriella en las regiones, se desarrolló el miércoles, 22 de julio de 2026. A partir de esta reunión con las autoridades departamentales, De la Espriella aseguró que le daría la mano “a cada uno de los 30 municipios de este departamento que tienen problemas muy graves en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de falta de oportunidades, en materia de trabajo digno, salud, agua potable y saneamiento básico”, dijo, según la transmisión del encuentro.

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Sin embargo, en medio de la agenda se presentó el instante de tensión, cuando el jefe de Estado entrante interrumpió su discurso para pedirle al alcalde que cortara la llamada: “¿Quién está hablando? Alcalde, alcalde, hermano, ¿qué pasa? ¡Se nos cae el aviso!”, exclamó De la Espriella ante los asistentes.

Abelardo de la Espriella le hizo el llamado al alcalde de Lorica, Córdoba, Carlos Manzur - crédito Colprensa

El comentario, que generó risas y reacciones entre los presentes, motivó que el alcalde, inmediatamente, dejara su llamada y retomara la atención al encuentro.

El episodio fue captado en video y pronto se difundió por redes sociales, donde usuarios compararon la escena con situaciones similares ocurridas en otros escenarios públicos.

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El llamado de atención ya generó polémica

La senadora María Isabel Zuleta escribió en sus redes sociales: “Vean como el ‘Tigre’ trata a sus ministros y el desprecio con el que se dirige a los alcaldes. Si Gustavo Petro hubiera tratado así a un ministro o a un alcalde en un consejo de gobierno, llevaríamos días viendo noticias, pero cuando lo hace este pseudoemperador la gran prensa guarda silencio (sic)”, escribió.

Isabel Zuleta criticó el llamado de atención de Abelardo de la Espriella a alcalde que estaba hablando por celular - crédito @ISAZULETA/X

El video que publicó la senadora del Pacto Histórico incluyó un clip en el que De la Espriella también le llamó la atención al ministro de Comercio designado, Mauricio Gómez Amín, porque se ausentó por un momento de una de las reuniones de empalme:

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“Ministro, pongámonos (..) ¿dónde está Mauricio Gómez? Eh, bueno, a esa edad la gente va bastante al baño. Aquí con la ministra de Transporte, que está juiciosa porque el de Comercio es un poco díscolo, a juzgar por los hechos”, dijo.

De la Espriella designó a Jorge Mario Velásquez como nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol

A su vez, el presidente electo anunció el viernes 24 de julio, desde Medellín, la incorporación de Jorge Mario Velásquez Jaramillo como nuevo integrante de la junta directiva de Ecopetrol.

De la Espriella destacó la trayectoria empresarial de Velásquez y su influencia en un contexto que calificó como “momento delicado en materia energética” para el país.

Jorge Mario Velásquez tiene una trayectoria del ejecutivo en el sector empresarial colombiano, con foco en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones - crédito Reuters

Velásquez es ingeniero civil egresado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA. Cuenta con especialización en industria del cemento en Inglaterra y formación ejecutiva en la Kellogg School of Management, Stanford University y la Universidad de los Andes.

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En el sector privado, Velásquez ejerció cargos de alta dirección y lideró el Grupo Argos entre 2016 y 2026, centrando su experiencia en infraestructura, materiales de construcción y desarrollo de inversiones.

Al divulgar el nombramiento, De la Espriella afirmó: “Doctor Jorge Mario Velásquez, presidente del Consejo Superior de la Universidad EIA, próximo miembro de la junta directiva de Ecopetrol. Maestro, gracias por hacer parte de la transformación y del equipo que requerimos para llegar al lugar de grandeza que se merece”.