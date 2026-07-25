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Estas son las nóminas más valiosas de la Liga BetPlay: solo un equipo supera los 20 millones de euros

En el inicio del campeonato del segundo semestre, los clubes se reforzaron para mejorar su nivel y también su valor en el país

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Cuatro jugadores de fútbol caricatura en uniformes de Millonarios, Nacional, América y Junior con billetes de euro en un estadio con aficionados y una pancarta.
Millonarios, Atlético Nacional, América de Cali y Junior parten como los favoritos en la Liga BetPlay por ser los más valiosos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La Liga BetPlay dio inicio el viernes 24 de julio con los 20 equipos en la pelea por entrar a los cuadrangulares, así como por no descender en la tabla de promedios y clasificar a un torneo de la Conmebol en 2027, a través de la reclasificación.

Algunos clubes parten en el campeonato como los más valiosos en el país, producto del nivel de sus jugadores, los refuerzos y el entrenador, así como los resultados a nivel local e internacional, y su historia en el fútbol colombiano por los trofeos y campañas en estos años.

Con respecto a los fichajes, todo parece indicar que Millonarios fue el que mejor se movió en el mercado por los hombres que contrató, principalmente colombianos, y la inversión de la institución que sacó la chequera e hizo una apuesta fuerte por contratar futbolistas de buen recorrido.

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Los más valiosos de la Liga BetPlay

En los últimos años, algunos clubes mejoraron su condición gracias a las buenas campañas, fichajes de peso y conservar jugadores importantes, lo que se ve reflejado en su precio en el mercado, el cual depende de muchas variables y les ayuda a conseguir patrocinadores.

Según el portal Transfermarkt, Atlético Nacional es el equipo más valioso en la Liga BetPlay 2026-II, con un precio de 22,03 millones de euros, siendo además la única escuadra del país que supera los 20 millones de euros, una muestra más de la falta de músculo financiero en el fútbol colombiano a nivel internacional.

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Liga BetPlay
Estos son los equipos más valiosos de la Liga BetPlay, con más de la mitad bajando su precio - crédito Transfermarkt

Junior de Barranquilla, bicampeón del torneo y con hombres de peso como Luis Fernando Muriel, aparece sorpresivamente en la tercera posición con 15,33 millones de euros, por detrás de nada menos que el América de Cali, conjunto que, pese a que no suma un título desde 2020, vale 17,68 millones de euros.

Millonarios aparece en la cuarta posición con 14,43 millones de euros y aunque subió un poco, fue afectado por las malas campañas en la Liga BetPlay y Copa Sudamericana, sumado a las salidas de Falcao García, uno de sus referentes, y fichajes que fracasaron como el de Guillermo de Amores, el cual rescindió contrato tras un año.

Cuatro escudos de equipos de fútbol estilo acuarela: Junior, Millonarios, Atlético Nacional, América. Fondo blanco con salpicaduras de colores.
Tres de los cuatro equipos más valiosos del fútbol colombiano subieron su cifra - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De otro lado, el equipo con el menor valor en la Liga BetPlay es Boyacá Chicó con 3,28 millones de euros, con un bajón del 17%, según el portal web, y el que más cayó en su cifra fue Fortaleza, pues pasó de 8,4 millones de euros a 5,7 millones de euros en el campeonato.

El que mejor se reforzó

Con respecto al mercado de fichajes, desde el viernes 24 de julio se empezó a cerrar el periodo de transferencias porque los 20 equipos ya inscribieron a sus jugadores y, en caso de aparecer en alguno de los encuentros de la primera jornada, no podrán pasar a otra escuadra del país en el segundo semestre de 2026.

Por el momento, todo parece indicar que Millonarios fue el que mejor se reforzó en la Liga BetPlay, debido a que consiguió jugadores de mucha experiencia y buen momento, incluso fue capaz de quedarse con dos de las figuras del pasado campeonato y con una inversión de 16.000 millones de pesos.

Millonarios
Millonarios fue uno de los equipos que más se movió en el mercado de fichajes y con jugadores importantes - crédito Millonarios FC

Los azules consiguieron al goleador Andrey Estupiñán, que marcó 13 tantos en el primer semestre, y al lateral derecho Jhomier Guerrero, reciente bicampeón con el Junior de Barranquilla y uno de sus jugadores con mayor proyección en el mercado, además del defensor central Stiven Barreiro.

Otros casos son el de Atlético Nacional y el regreso de Franco Armani, la contratación de Kevin Balanta en Santa Fe, el arribo de Nicolás Benedetti en Deportivo Cali, el paso de Francisco Fydriszewski a Junior y la firma de Luis Quiñones con el América de Cali.

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