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Ricardo Arjona en Colombia: este sería el ‘setlist’ del artista durante sus fechas en Medellín y Bogotá

El guatemalteco traerá al país su gira “Lo que el seco no dijo”, como parte de la promoción de su más reciente larga duración

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Ricardo Arjona dio el primero de sus 14 shows en Buenos Aires
Ricardo Arjona iniciará su paso por Colombia con '+ Lo Que El Seco No Dijo Tour' con un concierto en Medellín este 24 de julio en el Estadio Polideportivo Sur Envigado, a lo que seguirán cinco fechas en el Movistar Arena de Bogotá - crédito RSFOTOS

Ricardo Arjona llega a Colombia con su gira continental Lo Que El Seco No Dijo Tour, una serie de conciertos respaldada por su decimoctavo álbum de estudio, SECO, lanzado el 17 de enero de 2025.

El cantautor guatemalteco iniciará este paso por el país el viernes 24 de julio con una presentación en el Estadio Polideportivo Sur Envigado, en Medellín, siendo la primera vez que el artista se presenta en la capital antioqueña.

A través de sus historias de Instagram, el intérprete de Pingüinos en la cama confirmó que ya se encuentra en Medellín, y lo hizo con una foto que evidencia el buen clima en la capital antioqueña, horas antes de su presentación.

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Ricardo Arjona ya está en Medellín para su concierto en el Estadio Polideportivo Sur Envigado, este viernes 24 de julio - crédito @ricardoarjona/Instagram
Ricardo Arjona ya está en Medellín para su concierto en el Estadio Polideportivo Sur Envigado, este viernes 24 de julio - crédito @ricardoarjona/Instagram

Luego, la gira se trasladará a Bogotá, donde el artista tiene programadas cinco fechas en el Movistar Arena, los días 26, 30 y 31 de julio, y el 1 y 2 de agosto.

El álbum que da nombre a la gira reúne 12 canciones escritas íntegramente por Arjona y grabadas entre Londres, Estocolmo, Nashville, Los Ángeles, Miami y Guatemala.

La producción aborda temas como la vulnerabilidad, la resiliencia y el paso del tiempo, con un estilo que el propio artista describe como una exploración personal y honesta. La portada del disco muestra una fotografía en blanco y negro, borrosa, en la que Arjona aparece de niño junto a un arroyo.

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Así es la portada del nuevo álbum de Ricardo Arjona, es él cuando niño - crédito cortesía Paola España comunicaciones
Una foto de Ricardo Arjona de niño protagoniza la portada de 'SECO' - crédito cortesía Paola España comunicaciones

Los primeros tres sencillos del álbum —Despacio que hay prisa, Nirvana y Todo termina— se publicaron en noviembre de 2024 y anticiparon el tono de la producción. Despacio que hay prisa es un tema con acentos de reggae y rock que invita a encontrar belleza en la soledad; Nirvana desafía creencias y abre espacio a la vulnerabilidad; y Todo termina, escrita durante una recuperación hospitalaria, es una carta de casi siete minutos que Arjona dedicó a sus hijos. Esta última cierra el álbum como su momento más descarnado.

Varias de las composiciones de SECO se sumarán al repertorio de una gira que repasa no solo los grandes éxitos del guatemalteco como Mujeres, El Problema, Si el norte fuera el sur o Señora de las cuatro décadas, sino las distintas etapas y estilos abordados a lo largo de su trayectoria.

Ricardo Arjona dio el primero de sus 14 shows en Buenos Aires
Los conciertos de Ricardo Arjona en Medellín y Bogotá permitirán el ingreso de menores de edad con restricciones de edad y acompañamiento de un adulto responsable - crédito RSFOTOS

Para el concierto en Medellín estará habilitado el ingreso a un público desde los 14 años en adelante, mientras que durante las fechas en Bogotá podrán ingresar espectadores desde los 12 años. En ambos casos, los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable.

Para los conciertos en Bogotá estarán habilitadas algunas bandejas de la tribuna, dispuestas como zonas libres de alcohol y en las que se recomienda que se ubiquen los menores de edad en cada una de las fechas de Arjona.

Ricardo Arjona dio el primero de sus 14 shows en Buenos Aires
El repertorio de la gira incluye los grandes éxitos de Arjona y algunos temas de 'SECO' - crédito RSFOTOS

En la gira anterior emprendida por Arjona, Blanco y Negro: Tour, el artista logró congregar a más de 2 millones de personas durante sus presentaciones en vivo por distintos puntos de Latinoamérica, España y los Estados Unidos, incluyendo una fecha en el mítico Madison Square Garden de Nueva York. Con esta gira, el guatemalteco buscará demostrar una vez más el impacto de su obra musical como uno capaz de trascender generaciones enteras.

A continuación, el posible setlist de Ricardo Arjona en Medellín y Bogotá:

  • Gritas
  • Ella
  • El problema
  • El mundo se volvió un cabaret
  • El que olvida
  • Acompáñame a estar solo
  • Apnea
  • Si el norte fuera el sur
  • Lo poco que tengo
  • Despacio que hay prisa
  • Dime que no
  • Cuándo
  • Cómo duele
  • El amor
  • Te conozco
  • Historia de taxi
  • Tarde (Sin daños a terceros)
  • Mujer de lujo
  • Todo termina
  • A ti
  • Quiero
  • Marta
  • Desnuda
  • Cavernícolas
  • Pingüinos en la cama
  • Te quiero
  • Señora de las cuatro décadas
  • Fuiste tú
  • Minutos
  • Mujeres

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