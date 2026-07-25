Francisco Barbosa se despachó contra el petrismo por criticar las designaciones de De la Espriella: recordó que Petro cambió de ministros “cada 22 días”

El exfiscal Francisco Barbosa aseguró que en el Gobierno de Petro hubo 65 ministros - crédito Luisa González/Reuters

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa cuestionó a los políticos afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro por criticar las designaciones que ha hecho el mandatario electo Abelardo de la Espriella para construir su gabinete ministerial.

De acuerdo con el exfuncionario, desde el “petrismo” no deberían exigir idoneidad en los nombramientos que hace la administración entrante, teniendo en cuenta las personas a las que el jefe de Estado ha ubicado en altos cargos del Gobierno.

El exfiscal hizo énfasis en los constantes cambios de funcionarios que hizo el presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato y aseguró que varios de los funcionarios que llegaron a su administración en realidad no contaban con la formación académica adecuada para ejercer las funciones que les fueron asignadas.

PUBLICIDAD

“Me sorprende el petrismo pidiéndole solvencia e idoneidad a los nombramientos anunciados por el presidente @ABDELAESPRIELLA. Debe recordarse que en el nefasto gobierno de Petro hubo 65 ministros y 140 viceministros durante el cuatrienio. En promedio, un cambio de ministro cada 22 días y de viceministro cada 11. La gran mayoría de esos funcionarios sin formación de ningún tipo”, precisó el exfuncionario.

El exfiscal Francisco Barbosa criticó al petrismo por cuestionar las designaciones de Abelardo de la Espriella - crédito @FBarbosaDelgado/X

Uno de los cuestionamientos que han surgido contra el Gobierno saliente se centra en el intento de ubicar a una joven en un importante cargo en una cartera. Se trata de Juliana Guerrero, que está siendo investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, al tramitar de manera irregular títulos académicos que acreditaran su formación para así poder acceder al puesto que Gustavo Petro quería entregarle: el Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en contra de Juliana Guerrero, al encontrarla presuntamente responsable de los delitos endilgados. “Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó el ente acusador.

Juliana Guerrero es investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica - crédito Diego Cuevas

Críticas del petrismo a los nombramientos de Abelardo de la Espriella

Una de las personas que ha cuestionado públicamente las designaciones del presidente electo es la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. En un video publicado en sus redes sociales, expuso algunos señalamientos que se han hecho contra los próximos funcionarios del Gobierno de De la Espriella.

PUBLICIDAD

Entre los ministros designados que mencionó está Elsa Noguera, que será la jefa de la cartera de Transporte. Según Carrascal, la ministra entrante “no es ninguna carita nueva”, teniendo en cuenta que fue ministra durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico. Pero su experiencia en cargos públicos no suponen un problema; el cuestionamiento de la congresista se centra en sus conexiones.

La congresista hizo señalamientos contra funcionarios entrantes como Elsa Noguera y Mauricio Gómez Amín - crédito @MafeCarrascal/X

“Ella es de la casa Char, un clan familiar con una de las maquinarias políticas y electorales más potentes que tiene este país. Clan que tiene dentro de su historial uno de los hechos recientes más lamentables si se trata de corrupción: haberse quedado con setenta mil millones que debían conectar a los niños y niñas de la ruralidad de este país”, precisó.

PUBLICIDAD

Por otro lado, criticó la llegada de Mauricio Gómez Amín al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A su juicio, el abogado y excongresista solía dar “debates panditos en el Congreso” y durante años hizo parte de la política tradicional del Caribe.

“Su nombre ha aparecido en múltiples controversias políticas y periodísticas, entre ellas cuestionamientos por el uso de la llamada mermelada, por presuntas prácticas clientelistas, por su cercanía con poderosas estructuras políticas de la región”, añadió Carrascal.