Colombia

Gobierno Petro deja cerca de un tercio de los proyectos de infraestructura en educación superior sin ejecutar: esto se sabe

De las 122 iniciativas presentadas para 2022-2026, 44 registraron 0% de ejecución y 62 un avance por debajo del 10%

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Profesores de la UdeA denuncian presuntos casos de abuso de poder tras la intervención del Ministerio de Educación en 2026, en el Gobierno de Gustavo Petro - crédito @UdeA/X - Presidencia
Gobierno Petro deja cerca de un tercio de los proyectos de infraestructura en educación superior sin ejecutar - crédito @UdeA/X - Presidencia

El balance de ejecución de los proyectos de infraestructura para educación superior que deja el Gobierno de Gustavo Petro registra una inversión de $1,79 billones y 122 iniciativas. De ese total, 44 no arrancaron y 62 tuvieron un avance por debajo del 10%, según los informes de empalme que el Ministerio de Educación entregó al Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El inventario al que accedió El Tiempo también muestra diferencias con otros balances divulgados por el propio sector educativo y con las metas que se presentaron para 2022-2026. El registro, además, señala que no todo el paquete corresponde a obras o universidades nuevas.

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Diferencias entre el inventario final y las cifras anunciadas

Las aulas modulares del colegio-universidad en El Tarra permanecerían sin uso pese a haber sido inauguradas en diciembre de 2025- crédito Ministerio de Educación
De las 122 iniciativas presentadas para 2022-2026, 44 registraron 0% de ejecución y 62 un avance por debajo del 10% - crédito Ministerio de Educación

En los documentos de empalme, el Ministerio de Educación consigna 32 proyectos terminados. Esa cifra es inferior a los 37 que el Viceministerio de Educación Superior había informado en la sesión de “Empalme con el pueblo”. La misma brecha aparece en los proyectos en curso. El inventario reporta 46, mientras el Viceministerio hablaba de 57.

La información de empalme también difiere del detalle presentado por la cartera en esa serie de exposiciones sobre la gestión oficial. Esas presentaciones se realizaron después de la suspensión de las sesiones con el equipo de Abelardo de la Espriella.

De las metas iniciales al listado final de 122 proyectos

La modalidad de admisión con Saber 11 aplicará en las sedes Amazonia, Orinoquia, Caribe y Tumaco, además de programas como Peama, Paet, Paes y Ptiun - crédito Unal/Facebook
La información de empalme también difiere del detalle presentado por la cartera en esa serie de exposiciones sobre la gestión oficial - crédito Unal/Facebook

Al comienzo del gobierno Petro, el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) hablaba de 26 nuevas universidades y sedes universitarias, 16 complejos universitarios y cinco mejoras de infraestructura. Esa combinación sumaba 47 proyectos iniciales, denotan los datos publicados por el medio citado.

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Más adelante, la meta se redondeó a 100 proyectos de nuevas sedes, multicampus y complejos de educación superior públicos. El listado final entregado en el empalme, sin embargo, subió a 122 proyectos de infraestructura que no equivalen necesariamente a nuevas construcciones.

Ese cambio de medición alteró la manera de presentar los avances durante el cuatrienio. En el inventario final, la única universidad nueva que aparece de manera expresa es la Universidad del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander.

Cómo se contaron obras y contratos como proyectos separados

La Universidad Nacional eliminó el examen de admisión para un grupo específico de aspirantes en la convocatoria 2027-1 y los evaluará con los resultados de Saber 11 - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram
En los documentos de empalme, el Ministerio de Educación consigna 32 proyectos terminados. Esa cifra es inferior a los 37 que el Viceministerio de Educación Superior había informado en la sesión de “Empalme con el pueblo” - crédito @sheela_7/@unaloficial/Instagram

Parte del aumento en la cifra total responde a la manera en que se contó el inventario. Varios proyectos corresponden a una misma institución, a una misma sede e incluso a una misma obra dividida en varios contratos.

En la sede Mar Agrícola de la Universidad de Nariño en Tumaco se registran por separado cuatro contratos distintos. Los cuatro corresponden a dotación y no a construcción.

En la sede Soacha de la Universidad de Cundinamarca se cuentan tres contratos como proyectos independientes. Uno es para estudios y diseños, otro para instalación de ambientes modulares y el tercero para la adquisición del predio.

El mismo criterio aparece en el multicampus de Bogotá, con un contrato para estudios y diseños y otro para instalación de ambientes modulares. También ocurre en la sede sur de la Universidad del Tolima en Chaparral, donde figuran por separado un proyecto para estudios y diseños y otro para la construcción de la sede.

El inventario también incluye proyectos de edificios nuevos o de nuevas sedes en zonas que no tenían oferta de educación superior. A esa lista se suman iniciativas del programa Educación Superior en Tu Colegio.

Entre los casos que muestra el inventario aparece el multicampus de Kennedy, en Bogotá. Allí la ejecución física figura en 0%, pero el registro señala que ya se usaron $7,4 billones de los $8,2 billones asignados.

En el otro extremo está el edificio de laboratorios y escuelas de la Universidad Internacional del Trópico Americano en Yopal. Ese proyecto muestra una ejecución de obra del 99,8%, aunque el inventario indica un uso de $1 billón de los $46 billones destinados.

El balance final deja una concentración amplia de proyectos con avances mínimos. Solo con los 44 que siguen en 0% y los 62 que no superan el 10%, más de la mitad del paquete pasa al nuevo Gobierno con una ejecución muy baja.

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