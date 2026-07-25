Nicaragua retiró a Harold de Jesús Delgado del cargo de embajador en Colombia por conflictos ideológicos con el gobierno De la Espriella - crédito @CancilleriaCol/X

El Gobierno de Nicaragua revocó el viernes 24 de julio de 2026 el nombramiento del diplomático Harold de Jesús Delgado como embajador en Colombia, tras el anuncio del designado canciller colombiano Omar Bula Escobar de que su país no tendrá sede diplomática en Managua.

La medida quedó formalizada en un acuerdo presidencial difundido en el diario oficial La Gaceta; dejó sin efecto la designación de Delgado para la embajada en Bogotá, cargo para el que había sido nombrado el 19 de febrero de 2024.

La decisión se conoció a dos semanas de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella. Bula Escobar afirmó en una entrevista con Noticias Caracol que Colombia no tendrá embajadas ni en Cuba ni en Nicaragua: “Nosotros no queremos apoyar dictaduras. Eso que quede muy claro”.

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Las relaciones entre Colombia y Nicaragua ya registraban tensiones y una disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la plataforma continental en el mar Caribe. En septiembre de 2024, el presidente saliente Gustavo Petro expresó su solidaridad con la escritora nicaragüense Gioconda Belli tras la expropiación de su vivienda en Managua y comparó al mandatario sandinista con el dictador chileno Augusto Pinochet.

Las relaciones entre ambos países ya registraban tensiones y una disputa ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por la plataforma continental en el mar Caribe - crédito Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Tras esos cruces, Daniel Ortega calificó a Petro de “basura”, “traidor”, “agente del imperio yanqui” y sostuvo que dirige un “Estado cómplice del narcotráfico” en un acto oficial. En agosto de 2023, el Gobierno nicaragüense también rechazó como “intervencionista” la posición de Colombia sobre el cierre de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) en Managua, luego de que la Cancillería colombiana expresara su preocupación por la confiscación de esa institución.

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En agosto de 2024, Ortega dijo que ve a Petro “compitiendo” con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por ser el “representante” de los Estados Unidos en América Latina.

Omar Bula Escobar, canciller designado, confirmó que Colombia no tendrá embajadas en Cuba y Nicaragua

Omar Bula Escobar, canciller designado, confirmó que Colombia no tendrá embajadas en Cuba y Nicaragua - crédito Colprensa - Prensa Abelardo de la Espriella

El designado canciller de Colombia, Omar Bula Escobar, confirmó que el gobierno electo de Abelardo de la Espriella no tendrá embajadas en Cuba ni en Nicaragua y que buscará una relación “constructiva” con Venezuela, una definición que anticipa un rediseño selectivo de la política exterior desde el 7 de agosto de 2026.

En una entrevista con Noticias Caracol, Bula Escobar explicó el fundamento de esa decisión con una crítica directa en contra del papel diplomático frente a regímenes autoritarios. “Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima la dictadura”, afirmó.

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El futuro diplomático precisó el criterio político que orientará las relaciones exteriores del nuevo gobierno. Cuando existan “discrepancias graves”, en especial por violaciones de derechos humanos, “ese no es nuestro interés”, dijo.

Esa línea no se limita a Cuba y Nicaragua. El designado ministro sostuvo que la prioridad estará en los vínculos con países que compartan “nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales”.

El jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Abelardo de la Espriella sostuvo que los cambios no serán inmediatos y enumeró un esquema de estabilización, recuperación y transición en el vecino país - crédito @omarbula/X

Para los demás casos, anticipó otro tipo de relación: “relaciones pragmáticas, pero siempre positivas”. La consecuencia, de acuerdo con lo expuesto por el futuro canciller, es un mapa diplomático con criterios políticos explícitos: relaciones plenas con afinidad democrática y manejo práctico donde esa coincidencia no exista.

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Frente a Venezuela, Bula Escobar adoptó un tono distinto y describió el vínculo bilateral como una oportunidad. “Las relaciones con Venezuela, primero que todo, son una oportunidad, una oportunidad única de dos países muy ricos en recursos naturales, en talento humano”, señaló.

El canciller designado ubicó esa agenda en dos frentes concretos: la creación de riqueza para ambos países y la atención de los problemas fronterizos. En esa misma visión incluyó el combate al crimen organizado, al sostener que ese desafío involucra a Venezuela, Colombia, Ecuador y al conjunto de la región.

La estrategia, además, estará conectada con Estados Unidos. “Vamos a ser aliados en ese sentido y nuestra alianza con Estados Unidos garantiza de alguna manera que nos incorporemos en ese proceso”, sostuvo.

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Bula Escobar también pidió moderar las expectativas sobre el ritmo de cambio político venezolano. “La gente tiene que tener claro que la presencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela y de la ola roja que hubo en el pasado tiene raíces profundas. Los cambios no se pueden hacer de un día para otro”, afirmó.