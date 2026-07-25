Fiscalía imputa a alias 300 por desaparición del ingeniero forestal antioqueño Andrés Camilo Peláez Yepes: “1.573 días ausente”

Weimar Alexander Castillo, alias 300, es considerado uno de los pesos pesados dentro de la organización El Mesa, una de las más temidas y peligrosas en el Valle de Aburrá - crédito Fiscalía | @claoyepes/X

La Fiscalía General de la Nación anunció la judicialización de Weimar Alexander Castillo, conocido como alias 300, por su presunta participación en la desaparición de un ingeniero forestal en San Andrés de Cuerquia (Antioquia).

El hecho ocurrió el 4 de abril de 2022 y, según la investigación, Castillo es señalado como integrante del grupo delincuencial El Mesa.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recolectados, “300″ habría participado junto con otros hombres armados en la retención de la víctima, quien fue interceptada cuando salía del hotel donde se hospedaba para desayunar.

El ingeniero, que realizaba labores ambientales en el municipio, fue intimidado con armas de fuego, golpeado y obligado a abordar una camioneta conducida presuntamente por Castillo.

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La decisión se conoció la mañana del sábado 25 de julio a través de un comunicad emitido por la Fiscalía General de la Nación - crédito @FiscaliaCol/X

La investigación estableció que la víctima fue trasladada primero a una vivienda, donde fue vista con lesiones en el rostro y amarrada de manos. Posteriormente, el ingeniero fue llevado en un vehículo hacia las afueras del municipio, y desde entonces se desconoce su paradero.

Por estos hechos, la Fiscalía imputó a alias 300 el delito de desaparición forzada.

El procesado no aceptó el cargo y, por decisión de una juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso.

Por este mismo caso, ya han sido judicializadas otras dos personas.

Mural pintado y borrado en memoria de Andrés Camilo Peláez Yepes en la sede Medellín de la Universidad Nacional - crédito red social X

Así fue la captura de alias 300 en Bello

En una operación conjunta entre el Ejército, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de inteligencia, fue capturado en Bello, Antioquia, “300″, señalado como segundo cabecilla del Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Mesa’ y uno de los principales articuladores de esta estructura criminal.

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La detención se realizó mediante orden judicial en el barrio Las Granjas, dentro de las investigaciones por el delito de desaparición forzada.

Según la Fiscalía General de la Nación, alias 300 ocupaba el segundo nivel de mando en ‘Los Mesa’, organización con influencia en el Valle de Aburrá y el norte de Antioquia. Desde esa posición, coordinaba actividades de narcotráfico, homicidios, desapariciones forzadas, extorsiones y otras acciones criminales atribuidas a la estructura.

Tras su captura, Castillo fue dejado a disposición de la Fiscalía 109 Especializada, que continúa con el proceso judicial.

La captura de alias 300 cobra especial relevancia por su presunta implicación en la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes, un caso que generó impacto y preocupación en Antioquia y que sigue bajo investigación.

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Los detalles de la captura de alias 300 se conocieron el 22 de julio de 2026 - crédito Gaula Militar | Fiscalía

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, Castillo habría participado en la planeación y coordinación de ese hecho, lo que motivó la orden judicial en su contra.

Las autoridades consideran que la salida de alias 300 afecta de manera significativa la dirección del grupo delincuencial, dado que tenía capacidad operativa para coordinar diversas actividades criminales y mantener el funcionamiento de la organización en varias zonas del departamento.

El operativo también permitió la captura de Juan Fernando Tobón Correa, alias El Paisa, otro integrante señalado por las autoridades como coordinador dentro de la organización.

Según la Fiscalía, tanto “300″ como “El Paisa” serían responsables de coordinar actividades ligadas a narcotráfico, homicidios, desapariciones forzadas y extorsiones, además de otras conductas que afectaban la seguridad en municipios del norte de Antioquia y el Valle de Aburrá.

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La judicialización de ambos capturados forma parte de la investigación que busca esclarecer la desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez Yepes y establecer las responsabilidades individuales dentro de la estructura criminal.

Las autoridades recalcaron que continuarán la ofensiva contra ‘Los Mesa’ para debilitar su capacidad operativa y garantizar la seguridad en la región.

La mamá de Peláez Yepes, Claudia, no pierde la esperanza de encontrar a su hijo - crédito @claoyepes/X

Por este caso, la madre del ingeniero, Claudia Yepes Upegui, compartió un mensaje la mañana del mismo sábado desde su cuenta de X, en la que ha contabilizado la canrtidad de días que lleva sin saber nada del paradero de su hijo.

“#DondeEstaCamilo #AndresCamiloNoAparece Dios 1.573 ausente. Espero que este avance sea el comienzo de un esclarecimiento completo del caso y que la investigación conduzca finalmente a ubicar a mi hijo y conocer la verdad sobre lo ocurrido con Camilo. La Fe y la Esperanza intactas”, señaló la progenitora del joven.

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