Bruce Mac Master cuestionó la actuación de la Dian y afirmó que su inacción llevó al arancel del 12,5% impuesto por Estados Unidos: “¿Fue a propósito?"

Mac Master planteó interrogantes sobre la actuación de la autoridad aduanera y pidió explicaciones al resto del Gobierno por no impulsar las acciones solicitadas por los exportadores y los gremios - crédito Colprensa y Dian

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, se pronunció sobre la carta enviada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en la que esa cartera expone las actuaciones que adelantó frente a las observaciones formuladas por Estados Unidos en materia de control a las importaciones de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

A través de un mensaje público, Mac Master aseguró que el contenido de la comunicación evidencia que la falta de acciones por parte de la autoridad aduanera tuvo consecuencias para el comercio exterior colombiano, luego de que el Gobierno de Estados Unidos impusiera un arancel a productos provenientes de Colombia como resultado de una investigación adelantada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).

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“Esta comunicación de Ministerio de Comercio ilustra la inacción de la Dian, que condujo a que Colombia tenga hoy un arancel del 12.5% para más de 1/3 de nuestras exportaciones. Surgen por supuesto varias preguntas alrededor de por qué la Dian decidió no hacer nada”, manifestó el dirigente gremial.

Los interrogantes sobre la actuación de la Dian

Bruce Mac Master afirmó que la carta del Ministerio de Comercio evidencia que la inacción de la Dian condujo a la imposición del arancel del 12,5% por parte de Estados Unidos - crédito @BruceMacMaster/X

En su pronunciamiento, el presidente de la Andi formuló una serie de preguntas sobre las decisiones adoptadas por la Dian durante el proceso que antecedió a la medida comercial impuesta por Estados Unidos. “Se trata de una actitud deliberada, o no? La autoridad aduanera sabía perfectamente el riesgo que corrían las exportaciones colombianas, fue ineptitud, fue a propósito, se trató de un sabotaje, se trató simplemente de incapacidad?”, expresó.

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Asimismo, cuestionó la actuación del resto del Gobierno frente a las advertencias relacionadas con la investigación estadounidense. “Cuál es la posición del resto del gobierno? Por qué no se presionó la Dian para que llevar a cabo todas sus tareas a pesar de las múltiples solicitudes de los exportadores y los gremios?”, señaló.

El dirigente gremial también afirmó: “Por supuesto, ellos se van ahora y se olvidarán de las responsabilidades que tuvieron con el país”.

Las declaraciones de Mac Master se produjeron después de conocerse el contenido de una carta remitida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo al ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, y al director de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, en la que la cartera explica las acciones adelantadas durante la investigación realizada por las autoridades estadounidenses.

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En el documento, el ministerio sostiene que desde el inicio del proceso identificó que las preocupaciones de Estados Unidos estaban enfocadas principalmente en verificar la capacidad institucional de los países para ejercer controles efectivos sobre el ingreso de mercancías cuando existieran elementos que permitieran inferir la utilización de trabajo forzoso u obligatorio en las cadenas de suministro.

Medidas de control aduanero que no habrían sido incorporadas

La carta del Ministerio de Comercio sostiene que esa cartera promovió una reforma para otorgar a la Dian herramientas que permitieran impedir el ingreso de bienes producidos mediante trabajo forzoso, propuesta que finalmente no fue incorporada - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Según la comunicación, el Ministerio de Comercio manifestó en distintas mesas de trabajo interinstitucionales y mediante comunicaciones dirigidas a la Dian que la respuesta al proceso adelantado por Estados Unidos requería un instrumento de naturaleza aduanera que permitiera impedir el ingreso al territorio nacional de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso.

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La cartera explicó que promovió la incorporación de una disposición específica dentro del proyecto de ley de reforma al régimen sancionatorio aduanero para prohibir la importación de esos bienes y asignar expresamente a la Dian, en coordinación con el ministerio, las competencias necesarias para ejercer controles sobre esas mercancías.

De acuerdo con la carta, la propuesta incluía herramientas como la suspensión temporal del levante de mercancías, la retención preventiva, la solicitud de información adicional a los importadores y otras medidas propias del control aduanero, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.

El ministerio indicó además que la asignación de esas funciones respondía a que, conforme al ordenamiento jurídico colombiano, la Dian es la entidad competente para ejercer el control aduanero, la fiscalización de las operaciones de comercio exterior y el control del ingreso y salida de mercancías del territorio aduanero nacional.

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El documento también señala que la Dian no acompañó algunas de las acciones de articulación lideradas por el Ministerio de Comercio con los gremios y actores del comercio exterior - crédito X

La comunicación también señala que el ministerio lideró espacios de articulación con gremios y actores del comercio exterior para socializar las medidas y recoger insumos destinados a construir la respuesta institucional. Sin embargo, afirma que no fue posible contar con el acompañamiento de la Dian, incluyendo una sesión del Comité Directivo de Analdex convocada para abordar esa temática.

El documento agrega que, pese a las alternativas planteadas por el Ministerio de Comercio, la propuesta no fue incorporada dentro del proyecto de ley. Posteriormente, la cartera continuó con las actuaciones que consideró posibles dentro de sus competencias y expidió una resolución conjunta con el Ministerio del Trabajo para establecer criterios de debida diligencia, identificación, evaluación y gestión del riesgo frente al trabajo forzoso en las cadenas de suministro.

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No obstante, el ministerio indicó que la Dian realizó comentarios sobre esa resolución, pero no se sumó a la iniciativa. También precisó que ese acto administrativo representaba el máximo alcance regulatorio que podía ejercer la cartera dentro de sus competencias legales y que esos instrumentos no reemplazan las funciones de control aduanero, las cuales corresponden exclusivamente a la autoridad aduanera.