Claudia Bahamón recibió puñetazo en la cara por parte de Emiro Navarro en ‘MasterChef Celebrity’: el momento se hizo viral en redes sociales

Emiro Navarro le da un fuerte puño a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN - captura de pantalla Canal RCN

El episodio del 23 de julio de MasterChef Celebrity Colombia 2026 generó un intenso debate en redes sociales tras la difusión de un incidente inesperado entre la presentadora Claudia Bahamón y el creador de contenido Emiro Navarro.

Un adelanto emitido por el programa mostró el momento en que Navarro, durante una jornada de alta tensión en la competencia, terminó golpeando accidentalmente en el rostro a Bahamón, quien desde hace años cumple el rol de anfitriona del formato.

La undécima temporada del concurso culinario, transmitido por Canal RCN, cuenta con la participación de 24 celebridades del mundo del entretenimiento. Bajo la guía de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, los concursantes enfrentan retos semanales donde deben demostrar su destreza en la cocina para evitar la eliminación.

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En este contexto, la interacción entre los participantes y la presentadora se ha convertido en uno de los sellos distintivos del programa, ya que Bahamón no solo modera las dinámicas, sino que también acompaña y aconseja a los concursantes a lo largo de las pruebas.

Durante la grabación del reto, Emiro Navarro celebró efusivamente junto a sus compañeros y, al intentar abrazar a uno de ellos, su brazo impactó de manera involuntaria el rostro de Claudia Bahamón. El breve fragmento, compartido a través de los canales oficiales del programa y replicado en redes sociales, deja ver el momento exacto en el que la presentadora recibe el golpe y manifiesta dolor, aunque la escena completa aún no ha sido emitida en su totalidad.

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Claudia Bahamón sufre golpe accidental de Emiro en 'MasterChef Celebrity' - crédito captura de pantalla Canal RCN

La reacción de la audiencia no se hizo esperar. Diversos usuarios en plataformas digitales expresaron su sorpresa y preocupación, mientras otros recalcaron que se trató de un accidente.

La producción optó por no revelar todos los detalles del incidente antes de la emisión oficial del capítulo programado para la noche del viernes 24 de julio. Mientras tanto, la expectativa crece entre los televidentes, que esperan conocer la reacción completa de los involucrados y el desenlace de la situación.

Tanto Claudia Bahamón como Emiro Navarro mantienen una relación cordial dentro y fuera del set, por lo que se prevé que el accidente no altere el clima de camaradería que caracteriza al programa.

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Al parecer, el golpe de Emiro dejó una herida en la presentadora - crédito captura de pantalla Canal RCN

El suceso dejó en evidencia cómo la espontaneidad y la emoción de los participantes pueden dar pie a situaciones imprevistas en la televisión en vivo, generando conversaciones entre los seguidores y aumentando el interés por los próximos episodios de MasterChef Celebrity Colombia.

El episodio de MasterChef Celebrity Colombia sumó otro momento de tensión cuando Tuto Patiño, actor y concursante del reality, sufrió un golpe de calor durante la primera prueba por equipos. La competencia se desarrolló al aire libre y bajo condiciones climáticas exigentes, lo que elevó la dificultad para los participantes. Patiño, encargado de supervisar los cupcakes del equipo azul, permaneció largos minutos junto a los hornos, lo que derivó en malestar físico y síntomas de deshidratación.

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Tuto Patiño debió recibir atención médica tras sufrir un golpe de calor en plena competencia culinaria al aire libre - crédito cortesía Canal RCN

El incidente obligó a detener la jornada para que Tuto recibiera atención médica inmediata por parte del equipo de paramédicos. “Se me fueron las luces”, relató después del episodio, describiendo el momento en que el calor intenso le provocó mareo y visión borrosa. Compañeros y producción reaccionaron con rapidez, ofreciéndole agua y recomendando que se apartara de la cocina hasta estabilizarse.

Claudia Bahamón, presentadora del programa, se acercó para verificar el estado de salud de Patiño y recomendarle una pausa antes de reincorporarse a la competencia. Los médicos confirmaron que el participante presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que permaneció fuera de la cocina el tiempo necesario para recuperarse.

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Claudia Bahamón y un paramédico intervinieron para verificar el estado de Tuto Patiño, quien presentó deshidratación ocasionada por la exposición a altas temperaturas - crédito cortesía Canal RCN

A pesar del susto, Tuto Patiño decidió regresar y apoyar a su equipo hasta el final del reto, aunque volvió a mostrar signos de agotamiento extremo tras la prueba. La situación despertó mensajes de apoyo y preocupación de los televidentes en redes sociales, donde se resaltó la exigencia física de las pruebas y la resiliencia mostrada por el actor en una jornada especialmente desafiante.