Colombia

María Claudia Lacouture explicó cómo el Gobierno de De la Espriella podría reducir los aranceles impuestos por EE. UU.: “Actuar rápido”

El Gobierno de Donald Trump estableció un gravamen del 12,5% para Colombia y otros países

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María Claudia Lacouture aseguró que la medida afecta de manera diferenciada a ciertos productos - crédito @mclacouture/X

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), se refirió al incremento arancelario que estableció el Gobierno de Estados Unidos. La administración de Donald Trump impondrá un gravamen del 12,5% a Colombia y otros países; la decisión responde a una evaluación que hizo sobre los controles que se aplican a las importaciones de bienes elaborados con trabajo forzoso.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos considera que Colombia aún no cuenta con una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Es importante aclarar que esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países”, detalló.

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En todo caso, de acuerdo con Lacouture, el aumento arancelario tiene consecuencias para la economía del país. Según detalló, puede reducir la competitividad de una parte de la oferta exportadora colombiana.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que "el norte que proponemos a empresarios y al próximo gobierno es blindar 2026, abrir acceso real, capturar inversión y escalar a Colombia hacia 2030" - crédito @AmChamCol/X
María Claudia Lacouture aseguró que hay optimismo por el cambio de Gobierno en Colombia y la situación arancelaria - crédito @AmChamCol/X

Pues, de la aplicación del arancel quedan excluidos productos como café, petróleo, oro, banano, aguacate y ciertos azúcares. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, las flores, las confecciones, algunas confiterías, algunos chocolates, los alimentos procesados, los cosméticos y otras manufacturas podrían “enfrentar este nuevo costo”.

Ahora bien, Lacouture explicó que, aunque el arancel lo paga formalmente el importador en Estados Unidos, ese valor puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios. También puede afectar al consumidor final debido al aumento de los valores de venta. De igual manera, existe el escenario de que ambos actores perciban el impacto de la medida.

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“Esto reduce, por supuesto, márgenes y competitividad para los productos colombianos, especialmente frente a países que recibieron una tarifa menor o mayores excepciones”, precisó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

¿Qué puede hacer Colombia para mejorar la situación arancelaria?

Exportaciones
El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la medida busca incentivar a los socios comerciales a fortalecer los controles contra la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso - crédito Analdex

La opción que tiene Colombia para reducir o eliminar el arancel, según Lacouture, es avanzar con rapidez en la adopción y aplicación de las medidas requeridas y luego solicitar a Estados Unidos una revisión basada en resultados verificables. La evaluación, por lo tanto, no dependerá solo de anuncios políticos, estará basada en cambios que puedan ser comprobados por el Gobierno de Donald Trump.

Esta sería una tarea clave que debería asumir el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará como presidente de la República el 7 de agosto de 2026. La presidenta de AmCham Colombia aseguró entonces que existe cierto “optimismo” por la llegada de la nueva administración.

“Existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de medidas requeridas a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel. La prioridad es actuar rápido, de forma coordinada entre el Gobierno, empresas, gremios, para proteger las exportaciones y recuperar la competitividad exportadora de forma contundente y estructural”, precisó.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría en sus manos lorgar reducir los aranceles - crédito EFE/STR
El Gobierno de Abelardo de la Espriella tendría en sus manos lorgar reducir los aranceles - crédito EFE/STR

En diálogo con Red+ Noticias, Lacouture aseguró que, en comparación con la administración actual del presidente Gustavo Petro, el ambiente en Washington es muy distinto ahora que el Gobierno en Colombia va a cambiar. Destacó algunos acercamientos que ha tenido la administración entrante con Estados Unidos, los cuales han sido adelantados por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado Mauricio Gómez Amín.

Tuvieron muy buenas reuniones y que seguramente con esas acciones que se hicieron se van a complementar con algunas otras que son requeridas para poder avanzar y el 7 de agosto puede empezar una nueva forma de poder lograr reducir estos aranceles o por lo menos cambiarlos en alguno de los productos más importantes”, precisó la presidenta de AmCham Colombia al medio de comunicación citado.

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