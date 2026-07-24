Cielo Rusinque entregó balance de su gestión en el Gobierno Petro: “Me voy con la tranquilidad del deber cumplido”

Cielo Rusinque aseguró que quiere tener más incidencia política en Colombia, tras la finalización del Gobierno Petro - crédito @cielo_rusinque/X

La abogada constitucionalista, directora saliente de la Superintendencia de Industria y Comercio, y ministra encargada de Justicia, Cielo Rusinque, ya está preparada para el cierre del Gobierno Petro y entregó, con un mensaje de despedida, un balance sobre su gestión.

A través de sus redes sociales, compartió con sus seguidores una reflexión sobre su experiencia trabajando para la administración de Gustavo Petro, y qué expectativas tiene sobre su futuro cercano.

En un mensaje que escribió en su cuenta de X, comentó que “este cierre es, también, un nuevo comienzo”, y, además, agradeció la oportunidad de servir al país.

Cielo Rusinque se despide del Gobierno Petro - crédito @cielo_rusinque/X

“Me voy del Gobierno con el corazón agradecido, con la tranquilidad del deber cumplido, con la humildad de reconocer lo que aún queda por hacer y con la certeza de que las transformaciones profundas siempre trascienden a las personas”, escribió la jefe de la SIC.

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También escribió que seguirá trabajando “desde el lugar que me corresponda, por una Colombia más justa, donde los derechos sean más fuertes que los privilegios y donde la dignidad de cada persona siga siendo el horizonte que oriente nuestro destino común”.

En esa publicación, Rusinque se refirió a una entrevista que le concedió a Caracol Radio, en la que repasó su trayectoria, los desafíos enfrentados y las batallas que debió librar al lado de Gustavo Petro.

Su paso por el Gobierno Petro

Durante la conversación, Rusinque relató que su acercamiento a la política surgió desde el activismo y el compromiso con la defensa de derechos fundamentales.

Pero en cuanto a su experiencia en el gobierno, comentó que, pese a las críticas y a las trabas que enfrentó durante su cargo como superintendente de Industria y Comercio, apoyó con avances sociales logrados durante el actual gobierno.

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“Más de cuatro millones de colombianos lograron superar la pobreza extrema, la pobreza monetaria, cifras que hablan por sí solas dadas por el Dane”, señaló. También sostuvo que, como parte de la administración, se impulsó la inversión estatal en regiones históricamente marginadas y se promovieron reformas orientadas a la equidad y la justicia social.

Cielo Rusinque también fungió como ministra de Comercio durante el Gobierno Petro - crédito Colprensa

Sobre la polémica en torno a las fuertes polémicas que rodearon al Gobierno en el que ha trabajado, como los nombramientos como el de la joven Juliana Guerrero, Rusinque defendió el derecho a la crítica interna, pero pidió evitar agendas individuales que debiliten los proyectos colectivos.

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“Lo que yo represento es esa infinita mayoría de colombianos que no venimos de las castas privilegiadas… eso es lo que logró este Gobierno, que personas que nunca nos hubiéramos imaginado estar en esos escenarios, lo estuvieran”, declaró.

El futuro de cierre Rusinque: sí a la política, pero no a los cargos de elección popular

En cuanto a su futuro, aseguró que permanecerá en Colombia y que no volverá a Europa —luego de su larga temporada en Francia, en donde trabajo especialmente por derechos de los migrantes—porque “no me veo condenada al exilio, saliendo como por la puerta de atrás, como si hubiéramos sido derrotados. ¿Cuál derrota?“.

“Yo no tengo planificada mi vida a los próximos quince días. Siempre voy a estar allí —en Francia—en la medida que tengo la nacionalidad, tengo una vida alterna que está allá. Incluso tengo hasta familia allá, tengo amigos allá“.

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Cielo Rusinque aseguró que no aspira a ningún cargo de elección popular - crédito Colprensa

Sin embargo, sí dejó la ventana abierta a un cargo político en el futuro porque, en su perspectiva, el petrismo es “la fuerza política más grande en este momento de Colombia representada en el Congreso de la República”.

Por eso, aunque no considera aspiraciones inmediatas a cargos de elección popular, “por el momento que se avecina para el país, yo me siento en la flor de la vida, lo que tengo es cosas por hacer. A mí nadie me quita la experiencia adquirida, a mí nadie me quita lo que hasta el último momento estoy viendo del acontecer colombiano. O sea, es una experiencia riquísima, que además quiero verla reflejada y actuando y teniendo incidencia política en este país”, dijo.

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