La organización Mujeres por la Democracia pidió respeto para las ministras del gabinete de Abelardo de la Espriella: “⁠⁠Debate de fondo, no violencia política”

Según la organización, existe un cuestionamiento anticipado sobre la capacidad de liderazgo y gestión de las mujeres designadas, antes de que puedan ejercer sus funciones - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS y Mujeres por la Democracia

El proceso de conformación del gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia de la República el 7 de agosto, continúa avanzando con la designación de los integrantes de su equipo ministerial. Entre los nombramientos anunciados hasta el momento se encuentran varias mujeres que estarán al frente de diferentes carteras del Gobierno nacional.

En ese contexto, la Fundación Mujeres por la Democracia publicó un comunicado en el que expresó su preocupación por la manera en que, según la organización, se ha desarrollado el debate público alrededor de algunas de las mujeres designadas para ocupar ministerios.

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La organización señaló que su posición no está relacionada con respaldar o rechazar los perfiles de las personas designadas para integrar el gabinete, sino con la forma en que, según afirma, son tratadas públicamente las mujeres que acceden a cargos de alta responsabilidad. “Desde Mujeres por la Democracia hemos seguido con atención el proceso de conformación del nuevo gabinete ministerial y, con especial preocupación, la manera en que se ha abordado públicamente la designación de varias mujeres a carteras de alta responsabilidad”.

Mujeres por la Democracia manifestó que ha observado que las discusiones públicas terminan abordando aspectos ajenos al desempeño profesional - crédito Europa Press

La fundación sostuvo que, una vez se anuncia el nombramiento de una mujer para un ministerio, el debate suele apartarse de asuntos relacionados con su experiencia, sus propuestas o los objetivos de su gestión. “No nos moviliza estar de acuerdo o en desacuerdo con cada perfil o trayectoria. Nos moviliza algo distinto: tan pronto se anuncia el nombre de una mujer para un ministerio, el debate público deja de lado lo que debería importar como su hoja de vida, su plan de trabajo, los resultados que se le van a exigir, y se concentra en quién es ella, con un nivel de descalificación que casi nunca se aplica de la misma manera a sus pares hombres”.

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Asimismo, el documento agrega que, según la organización, existe un cuestionamiento anticipado sobre la capacidad de liderazgo y gestión de las mujeres designadas, antes de que puedan ejercer sus funciones.

La fundación también manifestó que ha observado que las discusiones públicas terminan abordando aspectos ajenos al desempeño profesional. “Hemos visto cómo, en cuestión de horas, la discusión sobre la idoneidad técnica de una ministra designada se convierte en juicio sobre su fe, su vida privada, su físico o su forma de hablar. Esa operación no es crítica política: es un ejercicio de violencia política por razón de género, que se apoya en imaginarios que llevan décadas reduciendo a las mujeres en el poder a su apariencia o a su vida personal, y que termina produciendo un trato cruel y despectivo que ningún proyecto político debería tolerar, venga de donde venga”.

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Tres llamados sobre el debate político

La fundación afirmó que las descalificaciones relacionadas con la vida privada, la apariencia o las creencias constituyen violencia política por razón de género - crédito Presidencia de la Repúblca

En su pronunciamiento, Mujeres por la Democracia expuso tres puntos que, a su juicio, deben orientar el debate público frente a las ministras designadas.

El primero plantea que las futuras integrantes del gabinete deben ser evaluadas por su desempeño y por los resultados de su gestión. “El debate legítimo es sobre resultados, no sobre imaginarios. Toda ministra designada debe responder por su plan de trabajo, sus metas y su gestión, exactamente como se le exige a cualquier ministro. Su capacidad debe evaluarse a partir de su desempeño y sus resultados, no ponerse en duda de antemano por el hecho de ser mujer. Ese es el único rasero admisible en una democracia que se toma en serio la idoneidad”.

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Como segundo punto, la fundación afirmó que la crítica política es compatible con el debate democrático, pero consideró que no debe sustentarse en estereotipos relacionados con la condición de mujer. “La crítica política no puede disfrazar la violencia simbólica. Cuestionar decisiones, perfiles o posturas es sano y necesario; recurrir a estereotipos que reducen a una mujer a su matrimonio, su fe o su apariencia no lo es. Llamamos a la clase política, a los medios y a la opinión pública a distinguir entre ambas cosas”.

Finalmente, el tercer planteamiento advierte sobre el impacto que, según la organización, este tipo de tratamiento puede tener sobre la participación femenina en escenarios de liderazgo público. “El costo de este trato no es solo individual. Cada vez que una mujer designada es tratada con desdén por ser mujer, se envía un mensaje disuasivo a otras que consideran ejercer liderazgo público. Eso erosiona, en silencio, los avances que Colombia ha logrado en representación femenina —incluida la aplicación de la Ley de Cuotas— y compromete la calidad misma del debate democrático".

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Seis mujeres han sido anunciadas hasta ahora para integrar el gabinete del presidente electo en ministerios como Educación, Transporte, TIC, Minas, Culturas y Deporte - crédito Sergio Acero/REUTERS

Cabe recordar que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha anunciado que varias mujeres harán parte de su equipo ministerial a partir del inicio del nuevo gobierno.

Hasta el momento, las designaciones informadas corresponden a: Alexandra Falla Zerrate como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Elsa Margarita Noguera en el Ministerio de Transporte; Paola Holguín Moreno en el Ministerio de Culturas, Artes y Saberes; Juliana Gutiérrez Zuluaga en el Ministerio del Deporte; María Nohemí Arboleda en el Ministerio de Minas y Energía; y Viviane Morales Hoyos en el Ministerio de Educación Nacional.

Al cierre del comunicado, Mujeres por la Democracia reiteró su posición sobre la manera en que considera deben desarrollarse las discusiones públicas alrededor de quienes ocuparán esos cargos.

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“Desde Mujeres por la Democracia reafirmamos que la paridad y la representación no se defienden solo en el momento del nombramiento, sino en cómo la sociedad trata a esas mujeres una vez ocupan el cargo. Exigimos respeto por el liderazgo femenino, exigimos debate sobre lo que verdaderamente importa: la gestión, los resultados, el cumplimiento, y rechazamos, sin matices, cualquier forma de violencia política contra las mujeres, sea cual sea su origen ideológico”.