Joven abogada denunció la difusión de contenido íntimo suyo en redes sociales y convocó a otras afectadas a sumarse a una denuncia colectiva

Abogada denuncia filtración de videos íntimos y convoca a víctimas apra hacer una denuncia colectiva - crédito @isabella.arizaa_/Intagram

La filtración de más de 5.000 videos e imágenes íntimas de mujeres de Sincelejo a través de un grupo de Telegram generó alarma entre las autoridades y la ciudadanía. El material privado, distribuido sin consentimiento, provocó preocupación por los delitos asociados, como la extorsión y la exposición de la intimidad de las víctimas.

Las autoridades confirmaron que el contenido circuló en la plataforma digital y, aunque el chat fue bloqueado, persiste el temor porque algunas personas conservaron el material. En redes sociales, especialmente en Facebook, usuarios publicaron mensajes como “Pasa el link”, “Comparte”, “Yo tengo el material” y “Ya te paso”, lo que intensificó la indignación social.

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Ante la alerta por la difusión masiva de miles de contenidos una abogada que se identificó como María —y que en sus redes sociales aparece como Isalella Ariza— afirmó en redes sociales que también fue víctima y que habilitó sus canales de contacto para coordinar denuncias.

“Si tus fotos o videos íntimos fueron difundidas sin tu consentimiento, recuerda que no es tu culpa y no estás sola”, escribió.

Una ilustración de estilo periodístico muestra una mano tecleando en un portátil en un entorno oscuro, simbolizando la ciberseguridad, el hacking o el trabajo nocturno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mujer sostuvo que trabaja con “un grupo de mujeres activas” para reunir información y avanzar con una presentación judicial conjunta. “Estamos realizando la recolección de datos pertinentes para instaurar la denuncia colectiva penal sobre este caso”, señaló.

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En su mensaje, María pidió a las personas afectadas que se pongan en contacto directo para recibir instrucciones sobre cómo proceder. “Si es tu caso, si eres víctima, por favor escríbenos al DM y te haremos llegar la información. Gracias”, indicó.

5.000 videos íntimos de mujeres de Sincelejo fueron filtrados en un grupo de Telegram

Varias de las afectadas denunciaron que recibieron amenazas y exigencias de dinero para evitar la difusión de sus fotografías y videos. Indicaron que las extorsiones ocurrieron desde febrero y que, tras negarse a pagar, sus archivos terminaron en internet. Las víctimas aseguraron que los extorsionadores les decían que solo retirarían el contenido si cumplían con los pagos.

La difusión masiva de videos íntimos expone a mujeres en Sincelejo - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Ante la situación, un grupo de mujeres comenzó a organizarse para presentar una denuncia colectiva y buscar apoyo legal. “El objetivo es impulsar las investigaciones y establecer responsabilidades”, señalaron.

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Entre los testimonios públicos, destaca el de Dani Barragán, quien relató: “Me toca correr con la suerte de estar en el otro lado del mundo y no en Sincelejo, como muchas de las mujeres que sí tienen que enfrentar todo este tipo de situaciones”. Barragán expresó su disposición a ofrecer una recompensa a quienes brinden información que permita identificar a los responsables.

El caso desató un llamado generalizado a no descargar ni compartir el material filtrado, mientras aumentan las advertencias sobre delitos digitales y la presión para frenar la propagación de contenidos sensibles.

Advertencias legales

Las autoridades recordaron que compartir imágenes o videos íntimos sin consentimiento puede ser sancionado por la ley, advirtiendo que acciones como descargar, almacenar o redistribuir dicho material vulneran derechos y profundizan el daño a las víctimas. La difusión de este contenido constituye un delito y puede acarrear consecuencias penales.

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FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Telegram logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Especialistas en seguridad digital recomendaron fortalecer la protección de las cuentas personales, activar la verificación en dos pasos y evitar almacenar material sensible en plataformas susceptibles a filtraciones. Afirman que no se deben guardar archivos privados en servicios que puedan ser vulnerados.

Las autoridades instaron a quienes hayan enfrentado situaciones similares a presentar denuncias formales para facilitar las investigaciones. El mensaje a la ciudadanía fue claro: deben realizar la denuncia de el contenido y utilicen los canales oficiales para reportar cualquier información relevante con el objetivo de cortar la circulación del material y proteger a las víctimas.