Colombia

Tras pelea entre Gustavo Petro y Daniel Noboa, Colombia volverá a venderle energía a Ecuador: esto se sabe

La medida del Ministerio de Minas y Energía volvió a autorizar contratos entre empresas de ambos países, ante el riesgo de un desabastecimiento en el país vecino por cuenta del fenómeno de El Niño

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Entre 8% y 10% de la energía que se consume en Ecuador proviene de Colombia - crédito Ministerio de Minas y Energía
Colombia reabrió la comercialización de energía con Ecuador mediante una resolución que habilita las transacciones entre agentes privados - crédito Ministerio de Minas y Energía

El Gobierno de Colombia confirmó que se reabrirá la venta de electricidad hacia Ecuador, tras superar la crisis bilateral entre ambos países por cuenta de las diferencias entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.

El anunció lo realizó Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía de Colombia que, en una publicación de su cuenta de X, sostuvo que la decisión contempla restablecer las Transacciones Internacionales de Energía, así como aliviar el riesgo de desabastecimiento ecuatoriano ante una posible sequía asociada al fenómeno de El Niño.

“Los pueblos recuerdan lo que algunos gobiernos olvidan: cuando llegan las sequías y el Fenómeno de El Niño, Colombia y Ecuador siempre han tendido la mano del otro lado de la frontera. La cooperación ha protegido hogares y, en muchos casos, ha salvado vidas; el aislamiento nunca lo ha hecho (...) por eso ya quedó en firme la resolución que habilita nuevamente la comercialización de energía entre agentes privados de ambos países”, indicó el jefe de cartera.

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En el documento, se habilita nuevamente las transacciones internacionales de electricidad entre agentes del régimen privado del mercado por medio de contratos de compra y venta de energía.

La resolución entrará a regir al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial y se mantendrá vigente hasta el día anterior a la entrada en operación del Mercado Andino Eléctrico Regional de Corto Plazo.

“Como lo ha orientado el presidente Gustavo Petro, la energía no puede ser rehén de las diferencias políticas. Debe ser un instrumento de integración, solidaridad y bienestar para los pueblos hermanos de América Latina”, complementó.

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