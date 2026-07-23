Colombia

Joven víctima de un intento de robo con arma falsa en Bogotá narró lo sucedido: “Era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”

La denunciante dijo que cayó al suelo y sufrió golpes en la cabeza, las rodillas y un nudillo, y que las alarmas del barrio y sus gritos hicieron que vecinos salieran de sus viviendas para intervenir en la situación

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La mujer aseguró que el agresor le exigió el celular y que luego identificó que la pistola era de plástico, como un disfraz de Halloween - crédito Pasa en Bogotá/X

La rápida reacción de la comunidad del barrio Bonanza, en el noroccidente de Bogotá, fue determinante para frustrar un intento de hurto contra una joven de 20 años a plena luz del día, cerca del centro comercial Titán Plaza.

La víctima relató que la alarma comunal y la intervención de los vecinos evitaron que el asaltante lograra su objetivo.

En este incidente, la joven aguardaba frente a una peluquería cuando un hombre se le acercó en bicicleta y la amenazó con lo que ella identificó como un arma falsa. “El tipo me dijo: el celular o la mato, y yo apenas veo la pistola, me percaté que el arma era de plástico porque previamente yo me he disfrazado, entonces yo sé cómo lucen las de mentiras, y era literalmente una pistola de disfraz de Halloween”, narró la afectada a CityTV.

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La joven explicó que, en vez de ceder ante la amenaza, decidió resistirse.

“La verdad, mi celular me importa y mis cosas también”, afirmó, mientras recordaba la secuencia de los hechos. El ladrón, al notar su resistencia, la tomó por la fuerza, originando un forcejeo que fue captado en cámaras de seguridad del sector.

El intento de hurto ocurrió cuando la joven sacó su celular para comprobar una dirección en el barrio Bonanza - crédito Captura de video
El intento de hurto ocurrió cuando la joven sacó su celular para comprobar una dirección en el barrio Bonanza - crédito Captura de video

Según la descripción de la víctima, intentó distraer al agresor con una propuesta improvisada: “Le dije que hiciéramos un trato, no sé qué le iba a proponer porque no iba a haber nada, fue lo primero que se me ocurrió para que el man tuviera menos tiempo de hacer más cosas”. El hombre la arrojó al suelo mientras ella sujetaba su celular y bolso con ambas manos.

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Como resultado del forcejeo, la joven sufrió contusiones en la cabeza, rodillas y manos. “El hombre me arroja al suelo, me doy un golpe en la cabeza, en la parte lateral, también en las rodillas, tengo un golpe en un nudillo, tengo rasguños”, detalló. La situación escaló hasta que los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, quienes se asomaron por las ventanas y activaron la alarma del barrio.

El intento de robo fue frustrado gracias a la reacción colectiva y la solidaridad entre vecinos, que acudieron en auxilio tras escuchar los gritos y la alarma. La mujer logró mantener la posesión de sus pertenencias y recibió atención por las lesiones sufridas durante el forcejeo.

La denuncia indica que la joven sufrió golpes en la cabeza, las rodillas y un nudillo, además de rasguños, tras caer al suelo - crédito Pasa en Bogotá/X

En los últimos meses, residentes de Bonanza han manifestado su preocupación ante el incremento de robos en la zona, denunciando que los delincuentes emplean distintas modalidades para atacar a transeúntes y comerciantes.

Este caso se suma a una serie de hechos que han encendido las alarmas en la comunidad, que exige mayor presencia policial y medidas de seguridad para frenar la ola de hurtos.

Joven resultó herido mientras sacaba a pasear a su mascota en Bogotá: recibió un diparo en su pierna en un intento de robo

La noche del lunes 20 de julio de 2026 terminó en forma abrupta para un joven del nororiente de Bogotá, quien resultó herido de bala tras resistirse a un asalto en el barrio Nicolás de Federmán.

El ataque, registrado por cámaras de seguridad, conmocionó a los vecinos y reavivó el debate sobre la seguridad en esta zona residencial.

Las imágenes muestran cómo dos hombres armados abordaron al joven mientras paseaba a su mascota en un parque del sector. El intento de defensa de la víctima, que arrojó su teléfono al suelo para evitar el robo, desató una reacción inesperada.

Hombre de espaldas paseando un perro con correa en una calle mojada por la noche, con edificios a ambos lados y farolas iluminadas.
El ataque ocurrió cuando la víctima salió a pasear a su mascota y caminaba por un parque de Nicolás de Federmán - crédito Visuales IA Infobae (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los delincuentes disparó directamente a la pierna del joven antes de huir con su cómplice y, presuntamente, un tercer integrante que aguardaba en un vehículo gris.

El joven fue trasladado rápidamente a un centro asistencial, donde debió ser intervenido quirúrgicamente por la herida causada por el proyectil. Según confirmó su padre, aunque su vida no corre peligro, el proceso de recuperación será prolongado debido a la gravedad del ataque.

El hecho ocurrió en cuestión de segundos, alterando la calma del barrio y generando pánico entre los vecinos. Varios residentes salieron a la calle tras escuchar las detonaciones, auxiliaron al herido y trataron, sin éxito, de identificar a los responsables. La rapidez de la huida y la coordinación del grupo criminal dificultaron cualquier respuesta inmediata.

En palabras de una residente, la escena se desarrolló a la vista de varias personas: “Cuando él dice que le sacaron un arma de fuego y lo apuntaron, le hicieron el disparo en la pierna”, contó Paula Camargo a CityTV. La comunidad, alertada por las detonaciones, acudió de inmediato en su auxilio mientras los agresores escapaban.

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