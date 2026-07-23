Colombia

Mafe Carrascal se despachó contra los ministros designados por Abelardo de la Espriella: “Títere de los mismos de siempre”

La senadora del Pacto Histórico aseguró que el gabinete del presidente electo reproduce estructuras familiares y prácticas asociadas a la élite colombiana

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Mafe Carrascal señaló falta de renovación en ministros designados por Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

La senadora del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, lanzó cuestionamientos directos contra varios integrantes del reciente gabinete anunciado por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

En un video publicado en la red social X, la legisladora destacó que el equipo ministerial refleja la continuidad de figuras asociadas a la élite política tradicional, a pesar de promesas de renovación y ruptura con viejas prácticas.

Según Carrascal, la designación de Elsa Noguera como ministra de Transporte simboliza la permanencia de estructuras familiares tradicionales al frente de carteras estratégicas. “Miren esa carita de yo nunca. Nos dijeron que los nunca iban a acabar con la vieja política, pero terminaron entregándole uno de los ministerios con mayor presupuesto, con mayor inversión del Estado a una de las figuras más representativas de la élite política tradicional”, expresó.

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Mafe Carrascal acusó continuidad política en el gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X
Mafe Carrascal acusó continuidad política en el gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @MafeCarrascal/X

Noguera tiene una trayectoria como ministra durante el gobierno de Juan Manuel Santos, alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico.

Carrascal resaltó la pertenencia de la funcionaria al denominado “clan Char”, señalado por su influencia en la política y por casos investigados de corrupción.

“Clan que tiene dentro de su historial uno de los hechos recientes más lamentables si se trata de corrupción: haberse quedado con setenta mil millones que debían conectar a los niños y niñas de la ruralidad de este país”, puntualizó.

La crítica de Carrascal también alcanzó a Mauricio Gómez Amín, designado como titular de la cartera de Comercio, Industria y Turismo. La legisladora lo calificó como “Somnífero Gómez Amín, el hombre de los debates panditos en el Congreso”, aludiendo a su bajo perfil mediático y su pertenencia al Partido Liberal.

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“Fue parte de la política tradicional del Caribe. Su nombre ha aparecido en múltiples controversias políticas y periodísticas, entre ellas cuestionamientos por el uso de la llamada mermelada, por presuntas prácticas clientelistas, por su cercanía con poderosas estructuras políticas de la región”, señaló la congresista.

Mafe Carrascal advirtió sobre influencia de familias políticas en el gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Sergio Acero/Reuters
Mafe Carrascal advirtió sobre influencia de familias políticas en el gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito Mafe Carrascal/Facebook - Sergio Acero/Reuters

En el ámbito judicial, la senadora cuestionó el nombramiento de Iván Cancino como ministro de Justicia, recordando que el abogado ha defendido a varios protagonistas de escándalos judiciales de alto perfil.

“Durante años hizo carrera defendiendo a protagonistas de los mayores escándalos judiciales. Fue abogado de Diego Cadena en el caso de manipulación de testigos relacionado con Álvaro Uribe. Defendió a Carlos Ramón González en el caso de la Ungrd. Ha representado a la familia Char y a otros políticos de alto perfil”, indicó.

Según la senadora, esta designación envía un mensaje contradictorio para un gobierno que había prometido combatir la impunidad.

“¿Qué mensaje envía un gobierno que prometió combatir la impunidad cuando pone a dirigir la justicia a uno de los principales defensores de las élites políticas de este país?”, cuestionó.

La cartera de Agricultura quedó en manos de Indalecio Dangond, una figura ligada al sector agroindustrial.

La representante Mafe Carrascal negó en redes sociales consumir sustancias psicoactivas, tras recibir múltiples insultos en redes - crédito @MafeCarrascal/X
La representante Mafe Carrascal rechazó perfil de los nuevos ministros designados - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal citó una investigación de Daniel Coronell para referirse a una polémica sobre la presunta participación de Dangond en la estructuración de un crédito de 400 millones de pesos, con un subsidio público de 95 millones.

El beneficiario fue Juan José Lafaurie Cabal, hijo del presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, y de la exsenadora María Fernanda Cabal. Las auditorías de Finagro hallaron inconsistencias sobre la tenencia de tierras y la condición del beneficiario, quien fue registrado como pequeño productor. “Si así va a manejar esa cartera, volviendo a los tiempos de Agro Ingreso Seguro”, advirtió Carrascal.

En materia energética, la senadora se refirió a María Noemí Arboleda, designada en el Ministerio de Minas y Energía. Destacó que su misión principal será reactivar la exploración de combustibles fósiles y adjudicar nuevas licencias petroleras.

- crédito María Fernanda Carrascal/Facebook
Mafe Carrascal advirtió sobre influencia de familias políticas en el gabinete presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito María Fernanda Carrascal/Facebook

“Ojo, en el gobierno de Gustavo Petro no se dejó de explorar”, recordó, y advirtió sobre la apertura a la explotación no convencional, incluidas técnicas como el fracking. “Tiene como misión abrir la puerta a la explotación no convencional, es decir, al fracking, bajo la idea de una explotación responsable, cosa que ya sabemos y ya lo he dicho antes, no existe”, enfatizó.

A lo largo de su intervención, Mafe Carrascal sostuvo que el gabinete de Abelardo de la Espriella representa la continuidad de figuras y prácticas históricas en el poder.

“Este es un gabinete de los nunca que siempre han gobernado Colombia. Yo la verdad lo siento mucho con quienes creyeron que el gobierno de Abelardo de la Espriella iba a ser el de un outsider, pero que terminó siendo, y ya lo sabíamos, un títere de los mismos de siempre. O sea, un insider”, declaró la senadora.

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