Tren del metro de Medellín tuvo que ser evacuado: esto se sabe

Evacuación en estación Caribe- crédito Metro de Medellín/Alcaldía de Medellín/Sapiencia

En la mañana del jueves 23 de julio de 2026, una evacuación repentina de un tren de la línea A del metro de Medellín alteró la movilidad en la estación Caribe.

El hecho generó una concentración inusual de pasajeros en las inmediaciones del sistema, provocando demoras y ajustes operativos en el principal corredor de transporte público de la ciudad.

La contingencia ocurrió cerca de las 8:00 a. m. cuando un tren permaneció detenido en la estación Caribe debido a una novedad técnica. El equipo responsable del metro optó por evacuar a los usuarios, lo que obligó a modificar la regularidad del servicio entre varias estaciones.

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Tras la interrupción, los usuarios afectados debieron esperar indicaciones oficiales para poder continuar sus trayectos.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de personas aguardando en andenes y accesos, reflejando el impacto inmediato sobre la rutina matutina de quienes dependen del metro para sus desplazamientos diarios.

Usuarios tuvieron que evacuar el tren en el Metro Medellín - crédito Captura video

La administración del metro recomendó a los pasajeros salir con mayor antelación y mantenerse atentos a los anuncios oficiales mientras se restablecía la normalidad en la operación.

La empresa reiteró la importancia de seguir los canales de información autorizados para evitar confusiones y optimizar el flujo de personas durante el periodo de contingencia.

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Según los primeros reportes, la causa de la evacuación fue una novedad técnica en el tren detenido en Caribe. El incidente obligó a reorganizar la frecuencia de los trenes, ocasionando retrasos en los recorridos al norte y sur de la línea A.