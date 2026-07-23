Colombia

Remodelación del estadio Marino Klinger de Buenaventura, que había priorizado el Gobierno Petro, quedó ‘en veremos’: la Ungrd cerró licitación

La entidad tomó la decisión de cerrar el proceso para el escenario deportivo luego de revisar las ofertas de tres consorcios y determinar que ninguna superó la verificación técnica exigida en la contratación

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La licitación del estadio Marino Klinger estaba suspendida desde el 19 de junio por una denuncia sobre presuntas irregularidades - crédito Gobernación del Valle del Cauca
La licitación del estadio Marino Klinger estaba suspendida desde el 19 de junio por una denuncia sobre presuntas irregularidades - crédito Gobernación del Valle del Cauca

La Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd) declaró desierta la licitación para la construcción y adecuación de la fase 1A del estadio Marino Klinger de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca.

La decisión se tomó luego de que el 22 de julio de 2026 el comité evaluador recomendara cerrar la convocatoria al concluir que ninguna de las tres ofertas cumplía los requisitos exigidos.

“En consecuencia, y en virtud de lo anterior, el Ordenador del Gasto de FonBuenaventura declara DESIERTA la Convocatoria Abierta No. CONVOCATORIA ABIERTA N FONBUE-OBRA-001-2026, de conformidad con lo establecido en el Manual de contratación de FONBUENAVENTURA, por no haberse presentado propuestas que cumplieran con los requisitos habilitantes establecidos en los términos y condiciones de contratación”, se lee en el documento revelado por Caracol Radio.

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La misiva había sido firmada por Javier Pava, director general de la entidad y ordenador del gasto de FonBuenaventura. Las propuestas habían sido presentadas por el Consorcio Estadio Buenaventura MK, el Consorcio Deportes Colombia y el Consorcio Marino Klinger BTU 2026.

El origen de la suspensión se remonta al 18 de junio de 2026, cuando la entidad recibió una denuncia sobre presuntas irregularidades en la licitación. Un día después, el 19 de junio la convocatoria quedó suspendida durante un mes.

Así mismo, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo también denunció que, mientras estuvo al frente de la entidad, recibió presiones de parte de la vicepresidenta Francia Márquez para avanzar con el proyecto.

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