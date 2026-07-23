Qué tan peligroso es consultar síntomas o tratamientos en herramientas como ChatGPT: médicos colombianos explican cómo podría afectar su salud

Expertos colombianos advierten los riesgos y explican cómo usar la inteligencia artificial sin poner en juego la salud - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Las herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT dejaron de ser utilizadas únicamente para resolver dudas académicas o laborales y ahora también hacen parte de la rutina de quienes buscan respuestas rápidas sobre su estado de salud.

Desde consultar el significado de un resultado médico hasta preguntar por los síntomas de una enfermedad o los efectos secundarios de un medicamento, cada vez más colombianos recurren a estas plataformas antes —e incluso después— de acudir al médico.

Sin embargo, especialistas insisten en que, aunque la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada para comprender mejor la información médica, nunca debe reemplazar el criterio de un profesional de la salud ni utilizarse para tomar decisiones sobre tratamientos o diagnósticos.

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De acuerdo con la tercera edición del Índice de Innovación Regional del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el 20% de los colombianos asegura utilizar herramientas como ChatGPT para resolver inquietudes relacionadas con la salud, una cifra superior al promedio latinoamericano, ubicado en el 15%.

El 20% de los colombianos usa ChatGPT para consultar temas de salud, lo prefiere por encima de ir al médico - crédito Ilustrativa Infobae

El fenómeno también se observa a nivel internacional. Una encuesta publicada en 2026 por KFF reveló que uno de cada tres adultos ya ha utilizado plataformas de inteligencia artificial para buscar información sobre síntomas, enfermedades o tratamientos, reflejando el cambio en la forma como millones de personas acceden al conocimiento médico.

El creciente interés por estas herramientas incluso ha despertado la atención de organismos internacionales y por eso en uno de sus más recientes informes científicos sobre inteligencia artificial aplicada a la salud, las Naciones Unidas señalaron que este tipo de tecnología tiene un enorme potencial para fortalecer los sistemas sanitarios, siempre que sea utilizada bajo principios de evidencia científica, validación clínica, supervisión humana y adecuados mecanismos de gobernanza.

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Mientras tanto, la transformación digital también se refleja en la manera en que los colombianos acceden a los servicios médicos. Según cifras compartidas por Doctoralia, las citas médicas agendadas en línea pasaron de más de 157.000 en 2023 a cerca de 240.000 en 2025, evidencia de que las plataformas digitales cada vez juegan un papel más importante dentro del sistema de salud.

En este escenario, el debate ya no se centra en si la inteligencia artificial puede aportar beneficios, sino en aprender a utilizarla de forma responsable.

ChatGPT entró al consultorio de los colombianos y estas son las cinco claves para usarlo sin meter la pata - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cinco recomendaciones para usar ChatGPT sin poner en riesgo la salud

Con el propósito de orientar a los usuarios, especialistas de Doctoralia Colombia compartieron varias recomendaciones para aprovechar este tipo de herramientas sin convertirlas en un sustituto de la atención médica.

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La primera consiste en utilizar la inteligencia artificial únicamente como un recurso para comprender conceptos médicos o aclarar información general, pero nunca para obtener un diagnóstico definitivo, ya que estas plataformas carecen del contexto clínico necesario para evaluar cada caso.

También recomiendan verificar siempre la información con fuentes confiables y evidencia científica, debido a que las respuestas generadas por inteligencia artificial pueden contener información incompleta, desactualizada o fuera de contexto.

Otro aspecto fundamental es no modificar tratamientos ni suspender medicamentos basándose únicamente en las respuestas de un chatbot.

Los expertos advierten que cambiar dosis, abandonar un tratamiento o retrasar una consulta médica por recomendaciones obtenidas mediante inteligencia artificial podría generar consecuencias importantes para la salud.

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Los especialistas recomiendan usar ChatGPT solo para comprender información médica general y no para obtener un diagnóstico ni decidir tratamientos - crédito AP

En cambio, consideran que estas plataformas sí pueden resultar útiles para preparar una consulta médica, organizar síntomas, comprender mejor un diagnóstico o elaborar preguntas que luego serán resueltas por el especialista.

Finalmente, recuerdan que cada paciente presenta antecedentes, condiciones y necesidades particulares que ninguna inteligencia artificial puede interpretar completamente.

Para Rafael Montoya, director general de Doctoralia Colombia, la inteligencia artificial debe entenderse como un apoyo dentro del proceso de atención y no como una herramienta para reemplazar la valoración clínica.

“La inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada para ayudar a las personas a comprender mejor la información relacionada con su salud y preparar una consulta médica. Sin embargo, las decisiones clínicas continúan dependiendo de la valoración de un profesional, ya que cada paciente tiene un contexto, antecedentes y necesidades particulares que ninguna herramienta puede interpretar por sí sola”, explicó el directivo.

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