Por inminencia del fenómeno del Niño, Gustavo Petro y Enrique Peñalosa se enfrentaron en redes sociales por la gestión del agua en Bogotá: “Hay que detener la expansión urbanística”

La discusión entre Enrique Peñalosa y Gustavo Petro se dio en la red social X - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República/Alcaldía de Bogotá/

El debate por la gestión del agua en Bogotá escaló luego de que Gustavo Petro, presidente saliente de Colombia, y Enrique Peñalosa, exalcalde de la ciudad, intercambiaran opiniones opuestas sobre cómo enfrentar el riesgo de escasez.

El eje de la discusión se centró en la necesidad de frenar la expansión urbanística frente al avance de la infraestructura.

La controversia se activó a partir de una publicación de Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, quien reafirmó la urgencia de completar el sistema Chingaza para garantizar el suministro.

La controversia se activó a partir de una publicación de Natasha Avendaño, gerente del Acueducto de Bogotá, quien reafirmó la urgencia de completar el Sistema Chingaza para garantizar el suministro - crédito Colprensa y Acueducto

“El sistema Chingaza, que abastece de agua al 70% de Bogotá, aún busca completarse según su diseño original”, señaló Avendaño, al compartir su columna de opinión, en la que expuso más detalles de la iniciativa.

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Peñalosa apoyó esta visión y cuestionó la falta de avances en el proyecto durante los últimos años, señalando directamente al actual gobierno por supuestamente impedir su desarrollo.

“Que bien que la gerente del Acueducto nos diga en este artículo que hay que hacer Chingaza 2 (o como se llame) ahora que parece aproximarse una sequía que puede llevar a racionamientos (sic)”, indicó Peñalosa.

Enrique Peñalosa apoyó esta visión y cuestionó la falta de avances en el proyecto durante los últimos años - crédito @EnriquePenalosa/X

El exalcalde de Bogotá pidió explicaciones sobre los pasos dados para concretar una nueva represa y planteó que una futura sequía podría llevar a racionamientos, afectando a millones de personas y a una parte significativa de la economía nacional.

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“Mejor si nos cuenta qué han hecho en los últimos dos años y medio para avanzar con el proyecto. Y si nos cuenta como es que el gobierno de Gustavo Petro obstaculizó el proyecto (no tengo dudas que lo hizo, pero interesante saber cómo) Y qué es lo que se requiere del nuevo gobierno para adelantar el proyecto y asegurar el abastecimiento de agua del 20% de los colombianos (que generan más del 30% del PIB) (sic)“, expresó.

Gustavo Petro respondió planteando que la construcción de nuevas represas no resolvería el problema estructural del agua en la ciudad. El mandatario atribuyó el descenso de los caudales a la pérdida de selva amazónica, fenómeno que, según sus palabras, impide que la humedad originada al sur del país alcance los páramos que abastecen a Bogotá.

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“Por eso solo se puede salvar la situación del agua en Bogotá sembrando de nuevo la selva dónde ha sido depredada hasta alcanzar el piedemonte de la cordillera oriental, también hay que detener la expansión urbanística y usar las aguas lluvias que se deben guardar en las épocas de invierno (sic)”, indicó el jefe de Estado.

El presidente propuso reforestar áreas degradadas, detener la expansión urbana y almacenar aguas lluvias como acciones prioritarias. Además, destacó el papel de la reserva Thomas Van der Hammen, que consideró esencial para incrementar la captación de agua de lluvia y favorecer la recuperación del ciclo hidrológico.

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“Hay que sembrar muchos árboles en la sabana y Bogotá para lograr atraer más lluvia y eso implica arborización urbana y un sabana que en vez de potreros de engorde y nuevos barrios se llene de árboles. La reserva Thomas Van der Hammen se vuelve esencial en atraer agua lluvia para Bogotá. ”, expresó Gustavo Petro.

Gustavo Petro propuso reforestar áreas degradadas, detener la expansión urbana y almacenar aguas lluvias como acciones prioritarias - crédito @petrogustavo/X

Mientras tanto, Peñalosa insistió en que la única forma de garantizar el abastecimiento futuro es ampliar la infraestructura y avanzar con la obra de Chingaza 2. Respaldó esta estrategia con cifras sobre la importancia del sistema para la ciudad y el país, y exigió que se precise lo que necesita el próximo gobierno para continuar con el proyecto.

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De este modo, la discusión expuso dos modelos enfrentados para el futuro del agua en la capital. Petro apuesta por restaurar los ecosistemas y modificar el modelo de crecimiento urbano, mientras que Peñalosa prioriza la construcción de infraestructuras para responder a los riesgos de sequía. El freno a la expansión urbanística y el manejo del suelo aparecen como puntos de tensión clave en la confrontación.