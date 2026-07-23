Mujer encontrada muerta junto a su hijo en un apartamento vacacional en Santa Marta habría desaparecido a su propia madre: esto dijo su hermana

El hallazgo de los cuerpos sin vida de Sonia Imelda Pilonieta Tapias, de 53 años, y su hijo Benjamín Bautista Pilonieta, de 22, en un apartamento de El Rodadero, en Santa Marta - crédito redes sociales

La muerte de Sonia Imelda Pilonieta Tapias y su hijo Benjamín Bautista Pilonieta en un apartamento de El Rodadero, sector de Santa Marta, abrió una investigación con dos frentes: la Fiscalía intenta establecer si hubo homicidio o suicidio, mientras una hermana de la mujer afirmó que Sonia estaba siendo investigada por la presunta desaparición de su propia madre, un expediente que, según su relato, seguía abierto cuando ocurrieron los hallazgos.

El dato añade una línea de tensión a un caso que ya había cambiado de rumbo por una evidencia hallada dentro de la vivienda: una carta cuya autoría, fecha y relación con las muertes todavía están bajo verificación. La Fiscalía también mantiene bajo análisis la hipótesis de una posible ingesta de sustancia tóxica, a la espera de los exámenes de Medicina Legal.

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Margarita Pilonieta, hermana de Sonia, dijo al medio El Tiempo que desde hacía más de un año la familia tenía dudas sobre el paradero de Sonia María Tapias de Pilonieta, madre de ambas. Según explicó, la única versión que recibieron fue que la adulta mayor había muerto y que luego sus restos fueron cremados, pero nunca les mostraron documentos ni pruebas que respaldaran esa explicación.

Personal del CTI de la Fiscalíarealiza levantamiento de un cuerpo sin vida en la ciudad de Santa Marta - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familiar sostuvo que el vínculo con su hermana estaba roto desde hacía años, después de que Sonia Imelda se apartara del resto de sus parientes. A partir de ese quiebre, dijo, dejaron de tener noticias directas de su madre hasta que Sonia les comunicó su presunta muerte.

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“Ella se llevó a mi mamá. Después nos dijo que había muerto y que la había cremado, pero nunca mostró el cuerpo, nunca entregó una prueba y jamás explicó qué había pasado”, afirmó Margarita.

En la misma entrevista, señaló que decidió acudir a la Fiscalía por las inconsistencias de ese relato. “Quisiera aclarar que Sonia estaba en investigación por la desaparición de mi madre, Sonia María Tapias de Pilonieta, en unos hechos muy oscuros que sucedieron el año pasado”, dijo.

Margarita agregó que nunca obtuvo una respuesta distinta a la que entregó su hermana. “Mi madre desapareció. Solo ella llamó para decir que había muerto y que la habían incinerado”, sostuvo.

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El apartamento en el que vivían hacía poco más de seis meses madre e hijo se ubica en el reconocido sector turístico de El Rodadero - crédito archivo Colprensa | red social Facebook | Imagen Ilustrativa Infobae

La mujer también aclaró que no sabe qué ocurrió dentro del apartamento de Santa Marta y que cualquier relación entre ambos hechos es, por ahora, una hipótesis personal. Ese punto sigue bajo examen de las autoridades judiciales.

La carta hallada junto a los cuerpos pasó a ser una pieza central del expediente

La investigación sobre la muerte de una madre y su hijo en Santa Marta tiene como pieza central una carta hallada junto a los cuerpos, lo que llevó a la Fiscalía a modificar el enfoque inicial del caso.

El fiscal Manuel Murillo explicó que el documento está bajo análisis para determinar su autenticidad y propósito, sin que hasta el momento tenga valor concluyente. La carta hizo que las autoridades descartaran en principio una muerte accidental, aunque no se cerró ninguna hipótesis y se espera el resultado de los estudios forenses.

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La falta de signos de violencia en los cuerpos reforzó la sospecha de intoxicación por alguna sustancia tóxica, según declaraciones del secretario de Gobierno local, Camilo George, y reportes de medios de la zona. Las víctimas, identificadas como oriundas de Bogotá con residencia en Santa Marta desde hacía seis meses, no tenían familiares que hubieran reclamado los cuerpos en Medicina Legal.

El fuerte olor que provenía de la vivienda provocó que los vecinos alertaran a las autoridades - crédito red social Facebook

Se determinó que el hijo, Benjamín, sostenía económicamente a su madre y trabajaba de manera virtual. El reporte inicial del hallazgo fue realizado por un guarda de seguridad en un inmueble de El Rodadero, y la causa de muerte permanece bajo estudio toxicológico y forense.

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