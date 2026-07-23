Colombia

Qué tan viable es la propuesta de Abelardo de la Espriella para que Barranquilla sea ‘capital alterna’ de Colombia: este es el paso a paso

El mandatario electo explicó que su iniciativa busca instalar una sede efectiva del Ejecutivo fuera de Bogotá, con operación territorial para acercar decisiones a los departamentos y responder a lo que calificó como un modelo centralista

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La propuesta de Abelardo de la Espriella incluye a Cali y Medellín como sedes alternas del Gobierno para operar desde las regiones - crédito EFE
La propuesta de Abelardo de la Espriella incluye a Cali y Medellín como sedes alternas del Gobierno para operar desde las regiones - crédito EFE

Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció que, una vez se posesione oficialmente en el cargo, liderará una iniciativa para que Barranquilla pueda ser la capital alterna de Colombia.

Su propuesta fue expresada desde la ciudad de Montería, al término de la nueva reunión de empalmes regionales que el futuro mandatario viene adelantando por todo el país.

Para el eventual jefe de Estado colombiano, su iniciativa busca instalar una sede efectiva del poder ejecutivo fuera de Bogotá. “¡Se acabó el abandono centralista! En pocos días, un hijo del Caribe se sentará en el solio de Bolívar. Gobernaré desde las regiones. Por eso, uno de mis proyectos legislativos será convertir a Barranquilla en la capital alterna de Colombia. ¡Firme por la Patria!”, indicó De la Espriella.

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La propuesta no se limitaría a la capital del Atlántico. Cali y Medellín también funcionarían como sedes alternas en una reorganización política y operativa con la que el mandatario entrante busca acercar las decisiones del Gobierno a los territorios.

Sin embargo, para que su propuesta sea una realidad, tendrá que enfrentar varios obstáculos, principalmente, su viabilidad en el Congreso de la República.

Reforma a la Constitución

La propuesta de convertir a Barranquilla en capital alterna no depende de una decisión administrativa del Ejecutivo. El obstáculo central es constitucional, debido a que el artículo 322 de la Carta Magna mantiene a Bogotá como única capital del país sudamericano.

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“Bogotá, Capital de la República y del departamento de Cundinamarca, se organiza como Distrito Capital. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determinen la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los municipios”, señala el artículo en mención.

En ese sentido, cualquier intento de crear esa nueva categoría requiere modificar la Constitución, por lo que el presidente electo deberá radicar un proyecto de Acto Legislativo en el Congreso de la República.

Tras ello, la propuesta tendrá que debatirse en dos vueltas, que consta de ocho debates, de los cuales, cuatro serán en Senado y el restante será en la Cámara de Representantes.

La ruta legislativa empieza en la Comisión Primera de la Cámara o del Senado, donde se discuten los asuntos constitucionales. Allí debe surtirse un primer debate, seguido de un segundo en la plenaria de esa misma corporación, antes de repetir el mismo recorrido en la otra cámara para completar la primera vuelta.

En el siguiente periodo legislativo, el proyecto debe atravesar otros cuatro debates bajo el mismo esquema. En esa segunda vuelta, la aprobación final exige mayoría absoluta de los votos de los congresistas.

Ese requisito eleva el umbral político del proyecto. No basta con presentar la iniciativa: el gobierno entrante tendrá que construir mayorías estables a lo largo de dos periodos legislativos consecutivos para evitar que la reforma se caiga en cualquiera de sus etapas.

El proceso también obliga a sustentar su costo. De la Espriella deberá estructurar el impacto fiscal de la medida, ya que una capital alterna no sería solo una denominación política, sino una decisión que compromete recursos del presupuesto nacional para sostener la infraestructura y la logística de sedes de gobierno funcionando de manera simultánea.

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