Colombia

Yamil Arana propone que Cartagena sea sede permanente de la Presidencia de la República durante el Gobierno De la Espriella

El gobernador de Bolívar planteó que el mandatario electo también despache desde municipios del sur del departamento para fortalecer la presencia institucional en una zona afectada por problemas de seguridad, minería ilegal y abandono estatal

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Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, envió un llamado al Gobierno nacional para que haya más atención y ayuda frente a la situación del orden público que afecta al sur de ese departamento - crédito Gobernación de Bolívar
El gobernador Yamil Arana anunció que presentará la propuesta directamente al presidente electo Abelardo De la Espriella - crédito Gobernación de Bolívar

La posibilidad de que el próximo presidente despache desde distintos puntos del país sigue sumando propuestas desde las regiones. Esta vez, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, planteó que el Gobierno tenga una presencia permanente en Cartagena y que parte de la agenda presidencial se desarrolle también en municipios del sur del departamento. La iniciativa surge tras el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de gobernar desde diferentes territorios, una apuesta con la que busca acercar la administración nacional a las regiones sin modificar el papel de Bogotá como capital de Colombia.

Además de respaldar esa idea, Arana considera que el esquema de descentralización no debería concentrarse únicamente en Barranquilla. Por esa razón, adelantó que propondrá al mandatario electo incluir a Cartagena como otro punto habitual para el ejercicio de funciones presidenciales. El planteamiento aparece luego de que De la Espriella anunciara que impulsará un proyecto de acto legislativo para reconocer a Barranquilla como “capital alterna de Colombia”, una de las primeras iniciativas que buscará promover durante su administración.

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La iniciativa contempla que el jefe de Estado también desarrolle parte de su agenda desde municipios del sur de Bolívar- crédito Alcaldía de Barranquilla e Infobae
La iniciativa contempla que el jefe de Estado también desarrolle parte de su agenda desde municipios del sur de Bolívar- crédito Alcaldía de Barranquilla e Infobae

Frente a esa propuesta, el gobernador de Bolívar aseguró que Cartagena reúne las condiciones para recibir con frecuencia al jefe de Estado y convertirse en una sede desde la cual pueda desarrollar parte de su agenda institucional. “Cartagena es la sede alterna natural de cualquier Presidente de la República”, afirmó Arana al explicar que la ciudad cuenta con la Casa de Huéspedes Ilustres, un espacio utilizado tradicionalmente para recibir a mandatarios y delegaciones internacionales durante sus visitas oficiales.

Para el mandatario departamental, esa infraestructura constituye uno de los principales argumentos para que Cartagena tenga una presencia más constante del Ejecutivo. Su propuesta apunta a que la ciudad deje de ser únicamente un destino de visitas ocasionales y se convierta en un lugar habitual para el despacho presidencial.

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“Esto nos conviene mucho, pero también sé que cuando el presidente venga a Cartagena, la ciudad ya es la sede alterna natural de cualquier mandatario, porque aquí se encuentra la Casa de Huéspedes”, manifestó el gobernador al explicar su planteamiento.

Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena
Esta propiedad fue reconocida como el proyecto latinoamericano más importante realizado en la década de 1980 - crédito ArchDaily

Arana indicó que presentará directamente esta propuesta a De la Espriella. Su intención es que la ciudad cuente con una sede permanente desde la cual el presidente pueda atender parte de sus responsabilidades y fortalecer la relación entre el Gobierno nacional, Cartagena y el departamento de Bolívar.

La iniciativa no contempla trasladar la capital del país ni modificar la sede principal de los poderes públicos. Bogotá mantendría su condición como capital de Colombia, mientras Cartagena funcionaría como un escenario adicional para el desarrollo de actividades presidenciales durante el próximo gobierno. A diferencia de la propuesta relacionada con Barranquilla, el planteamiento para Cartagena no tendría inicialmente el mismo alcance jurídico. La iniciativa anunciada por De la Espriella para la capital del Atlántico requeriría una reforma constitucional mediante un proyecto de acto legislativo que deberá surtir su trámite en el Congreso.

El gobernador, además, quiere que la estrategia de descentralización llegue más allá de las principales ciudades. Por ello, planteará que el presidente despache de forma temporal desde municipios del sur de Bolívar, una región donde persisten problemas de seguridad, minería ilegal y una limitada presencia del Estado.

- crédito Joel González/Presidencia
La propuesta no modifica la condición de Bogotá como capital de Colombia y plantea a Cartagena como una sede adicional para actividades presidenciales- crédito Joel González/Presidencia

Con esa propuesta busca que las decisiones del Gobierno se tomen más cerca de los territorios que enfrentan mayores dificultades y donde, según explicó, la institucionalidad ha tenido una presencia insuficiente durante años. “Nuestro objetivo es acercar al Gobierno central a la descentralización del territorio, llegando a lugares donde nunca ha estado un presidente, porque ahí es donde se encuentran los verdaderos problemas”, sostuvo el mandatario departamental.

La propuesta del gobernador amplía el debate sobre la manera en que el próximo Gobierno pretende acercar la Presidencia a las regiones. Mientras continúa el trámite de la iniciativa para reconocer a Barranquilla como “capital alterna de Colombia”, Cartagena busca ser incluida dentro de ese modelo de descentralización mediante una sede permanente de la Presidencia y con visitas periódicas a municipios del sur de Bolívar, donde las autoridades consideran prioritario reforzar la presencia institucional del Estado.

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