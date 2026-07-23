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La Procuraduría ordenó investigar irregularidades en el esquema de seguridad de Miguel Uribe Turbay el día de su asesinato: uniformados habrían sabido del atentado antes

El Ministerio Público sostuvo que el fallecido integrante del Centro Democrático no contaba con la suficiente protección el 7 de junio de 2025

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Se reveló el documento judicial clave en el caso del atentado contra Miguel Uribe Turbay en el que salió aludido la UNP - crédito Colprensa - UNP - Policía Nacional
La Procuraduría advirtió fallas en la protección durante el ataque - UNP - Policía Nacional

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Justicia Penal Militar y a la Fiscalía General investigar con mayor profundidad si hubo conocimiento previo o colaboración dentro del esquema de seguridad en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a partir de declaraciones juramentadas de tres condenados por el magnicidio ocurrido el 7 de junio de 2025 en un parque del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La solicitud revelada por Semana pone el foco en un punto concreto: dos implicados en la logística del crimen aseguraron ante el ente acusador que agentes de la Policía Nacional y personal de seguridad sabían del ataque antes de que ocurriera. A eso se sumó el testimonio de alias Tianz, menor de edad que disparó contra el dirigente político mientras pronunciaba un discurso en el parque El Golfito.

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Según el menor, un hombre al que conocía como “Chipi” le mostró en su celular un contacto guardado como “escolta del senador”. Cuando le preguntó por esa persona, le respondió que por esa vía obtenía información privilegiada sobre los movimientos de Uribe Turbay.

Atentado a Miguel Uribe Turbay - Augusto Rodríguez
El Ministerio Público exigió revisar el accionar de la UNP - crédito Colprensa/RedesSociales

La declaración atribuida a “Tianz” quedó recogida así por el informe del Ministerio Público: “El día del atentado, Chipi realizó una llamada a una persona que tenía guardada en sus contactos como ‘escolta el senador’ (...) Chipi hablaba muy poco de esa persona, pero sí decía que la información del senador sí la estaba sabiendo por alguien de ellos”.

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El menor dijo que alias Chipi recibía información sobre los movimientos del senador

El detenido sería uno de los señalados hombre que operaría para la empresa criminal que había establecido alias El Costeño luego de salir de prisión y establecerse en el noroccidente de Bogotá - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG
El menor dijo que alias Chipi recibía información sobre los movimientos del senador - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

En otra parte de su relato, el adolescente ubicó un episodio previo en mayo de 2025, en un taller de motos de la localidad de Engativá. Allí, según su testimonio, vio entrar una llamada por WhatsApp identificada como “escolta, senador”, que “Chipi” contestó de inmediato.

La versión incorporada al informe señala: “Yo recuerdo que un día del mes de mayo estábamos en un taller de motos, ahí en Engativá con Chipi, y él dice: perdón, una llamada por WhatsApp que decía ‘escolta, senador’ y le contesta esa llamada rápido. Chipi le dice: ‘Hay manifestaciones’. No dijo nada más y colgó esa llamada”.

La misma persona a la que se referían con ese contacto habría recibido transferencias de dinero de “La Firma”, nombre con el que el menor identificaba al jefe de la organización que lo contactó para ejecutar el atentado.

Otra declaración de alias Tianz agregó un segundo elemento: uno de los encargados de la logística le dijo el día de los hechos que “ya todo estaba comprado”. Esa frase, de acuerdo con la reconstrucción de la Procuraduría, aludiría a integrantes de los escoltas del senador.

La delegada del organismo reseñó el pasaje en estos términos: “(...) Entonces se voltea a La Firma y le dice que ya todo está preparado. Mientras estábamos en el carro, La Firma y el conductor hablaron de que ya todo estaba comprado, que los escoltas y al que había que matar, que estaban uniformados”.

La Procuraduría también advirtió fallas en la protección durante el ataque

La Procuraduría examina si el comité evaluador de la Diran vulneró principios de transparencia, igualdad, publicidad, selección objetiva y debido proceso en la contratación pública - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El Ministerio Público sostuvo que el fallecido integrante del Centro Democrático no contaba con la suficiente protección el 7 de junio de 2025 - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El mismo testimonio incluyó una descripción sobre la ubicación de policías y escoltas en el lugar del atentado. Según esa versión, “La Firma” le indicó al menor dónde estaban los uniformados antes del ataque.

La cita incorporada por la Procuraduría que reveló el medio citado dice: “La Firma me dijo dónde estaban ubicados los policías. Me dijo que había uno en la esquina, que había otro en la esquina del OXXO, que había otro entre la gente y que había otro que estaba rodando. Que iban a ser tres escoltas, pero no me dijo las ubicaciones, solo que había tres escoltas”.

La petición del Ministerio Público no se limitó a esos dichos. También advirtió que el único escolta asignado por la Unidad de Protección Nacional (UNP) no estaba atento a las situaciones de riesgo en un evento al aire libre, realizado en un parque con varias vías de acceso, una condición que, según la Procuraduría, aumentaba de manera considerable la exposición a un atentado.

El organismo habló de un “descuido” en el momento crítico. El escolta identificado como Ricardo Céspedes no estaba cerca del senador porque, según varios testigos, se había dirigido a uno de los vehículos para dejar una chaqueta y dejó la protección directa únicamente en manos del subcomisario Víctor Hugo Gómez Velasco.

Para el Ministerio Público, ese cuadro mostró una falla en la utilización de los recursos humanos disponibles y una debilidad táctica incompatible con el nivel de riesgo de la persona protegida. Por esa razón, pidió una investigación minuciosa para establecer si existió o no colaboración de integrantes del esquema de seguridad en el crimen.

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