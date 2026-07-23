Fenómeno de El Niño: el Gobierno Petro propone teletrabajo y estudio en casa para evitar un apagón en Colombia

Edwin Palma Egea, ministro de Minas y Energía, pidió a los Ministerios del Trabajo y Educación adoptar temporalmente esquemas de teletrabajo y estudio en casa para reducir la demanda energética durante la contingencia - crédito Ministerio de MInas y Energía

La seguridad energética de Colombia llevó al Ministerio de Minas y Energía a proponer que los Ministerios del Trabajo y de Educación evalúen esquemas temporales de teletrabajo y estudio en casa durante el mantenimiento de la regasificadora SPEC y ante los riesgos de la sequía generada por el fenómeno de El Niño. La propuesta plantea una evaluación temporal de esas modalidades para reducir el consumo de electricidad en las horas de mayor demanda del sistema durante el mantenimiento programado de SPEC, a finales de julio, y ante un escenario climático con 81% de probabilidad de que El Niño sea “muy fuerte” hacia fin de año.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, presentó la iniciativa el 23 de julio de 2026 en Manaure, La Guajira. La medida apunta a reducir la presión sobre la red eléctrica en un periodo de menores lluvias que, de forma histórica, afecta la generación hidroeléctrica.

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Palma defendió el enfoque preventivo con una advertencia sobre la coyuntura. “Así como el país tomó medidas excepcionales en otros momentos para proteger la vida y la economía, hoy debemos actuar de manera preventiva para cuidar nuestra seguridad energética”. Agregó que, “por eso, proponemos que, durante esta coyuntura, se implementen esquemas de teletrabajo y estudio en casa que contribuyan a reducir la demanda mientras avanza el mantenimiento de la regasificadora de SPEC y enfrentamos los efectos del fenómeno de El Niño”.

El teletrabajo tomó fuerza en Colombia con la pandemia del covid-19 - crédito Colprensa

Doble frente presiona al sistema energético

El paquete oficial responde a dos presiones sobre el sistema: el mantenimiento programado de SPEC y el comportamiento del fenómeno climático. El Gobierno describió esa terminal como una infraestructura clave para el suministro de gas natural en Colombia.

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A esa intervención se suma la expectativa de un periodo de menores lluvias hacia fin de año. Ese patrón, según el Ministerio, suele afectar la capacidad de generación hidroeléctrica y elevar la exigencia sobre otras fuentes de respaldo.

La transición energética como respuesta estructural

Palma sostuvo que la coyuntura inmediata también expone la necesidad de acelerar cambios de fondo en la matriz energética. Su planteamiento pasa por reducir de forma gradual la dependencia del gas natural con una mayor incorporación de renovables y con la electrificación de los procesos industriales.

El ministro resumió esa tesis en una definición más amplia del debate energético. “Cada fábrica que se electrifica con energía limpia y cada megavatio renovable que entra en operación hacen a Colombia menos dependiente del gas y más segura frente a cualquier contingencia”.

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También afirmó: “La transición energética ya no es solo una política ambiental, es una política de seguridad energética, competitividad y soberanía nacional”. El Ministerio vinculó así las metas de descarbonización con la capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos y restricciones en infraestructura estratégica.

Hoja de ruta y coordinación del sector eléctrico

Desde febrero de 2026, el Gobierno coordina una hoja de ruta con 53 acciones para reforzar la confiabilidad del sistema energético nacional. Esa tarea se articula en la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse).

En esa instancia participan la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, XM, Ecopetrol, ISA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNOGas) y los principales agentes del sector energético.

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La directora de la Upme, Indira Portocarrero, subrayó el criterio con el que el Gobierno dice haber trabajado desde comienzos de año. “La seguridad energética también significa anticiparnos a los riesgos antes de que ocurran”, remarcó.

Portocarrero añadió que “desde febrero hemos trabajado de manera permanente con todas las entidades y agentes del sector para fortalecer la confiabilidad del sistema eléctrico y de gas natural”. También afirmó que el compromiso oficial es “seguir planeando con rigor técnico, tomando decisiones oportunas y brindando tranquilidad a los colombianos frente a cualquier escenario climático”.

Medidas priorizadas para garantizar energía y gas

El Ministerio de Minas y Energía detalló 11 medidas para garantizar el abastecimiento de energía y gas durante los meses de mayor riesgo;

Coordinación de mantenimientos de las plantas para evitar que coincidan con el periodo de mayor impacto del fenómeno de El Niño.

Facilitar que los excedentes de energía de autogeneradores, cogeneradores y pequeños productores entren al Sistema Interconectado Nacional.

Uso eficiente de la energía, el gas y el agua en hogares, empresas e industrias.

Seguimiento al abastecimiento de combustibles, con monitoreo junto con Ecopetrol, Cenit y las principales distribuidoras para garantizar combustibles líquidos y gas licuado de petróleo (GLP).

Vigilancia de las plantas con energía firme para verificar que respondan cuando el sistema lo demande.

Acelerar nuevos proyectos de generación y autogeneración, incluidas conexiones temporales.

Monitoreo permanente de embalses, caudales mínimos y restricciones operativas de centrales hidroeléctricas.

Nuevas plantas de regasificación para fortalecer el abastecimiento de gas natural.

Campañas y medidas de eficiencia energética en todos los sectores de la economía.

Coordinación de intercambios internacionales mediante seguimiento a importaciones y exportaciones de energía.

Más energía limpia con proyectos renovables, autogeneración y soluciones fotovoltaicas de pequeña y mediana escala, como Colombia Solar.

El nivel de los embalses de generación caería a 20% al final de 2026 por los efectos de el fenómeno de El Niño, reportó XM - crédito Colprensa

Sistema Solar Fotovoltaico

Los anuncios se hicieron durante la inauguración del Sistema Solar Fotovoltaico Centralizado Michi Kai, en la comunidad de Joumana, corregimiento El Pájaro, en Manaure, La Guajira. El proyecto llevará energía eléctrica permanente a 1.344 hogares de más de 4.700 habitantes distribuidos en 59 rancherías wayúu.

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La obra requirió:

Una inversión superior a $56.000 millones.

Incorpora 3.350 paneles solares con capacidad para generar 3.539,57 MWh de energía limpia al año.

Evitar la emisión de cerca de 3.600 toneladas de dióxido de carbono (CO₂) anuales.

Durante el acto, la lideresa wayuu Luz Marina Ipuana destacó el significado que tendrá el servicio eléctrico para las comunidades beneficiadas. Sus palabras asociaron la llegada de la energía con nuevas posibilidades para la educación, la vida cotidiana y el acceso a herramientas tecnológicas.