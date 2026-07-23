Huecos en Bogotá dejan 1.409 muertes durante la administración Galán: motociclistas, los más afectados por el mal estado vial

Más de 1.400 personas murieron en Bogotá por siniestros viales asociados a huecos y al mal estado de las vías entre enero de 2024 y mayo de 2026 - crédito Colprensa

Más de 1.400 personas han muerto en Bogotá por siniestros viales asociados a huecos y al mal estado de las vías durante la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, según cifras oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad.

Entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de mayo de 2026, las autoridades reportaron 1.409 víctimas fatales en accidentes en los que la hipótesis principal fue el deterioro de la infraestructura vial, la presencia de huecos o irregularidades en la calzada.

La información fue suministrada por la Secretaría en respuesta a un derecho de petición presentado por la concejal Diana Diago, que alertó sobre la gravedad del fenómeno y la falta de resultados en la reducción de riesgos viales.

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La concejal Diana Diago pidió al alcalde Carlos Fernando Galán un plan de choque para intervenir las vías más afectadas y reducir los riesgos viales - crédito Secretaría de Movilidad

En 2024 murieron 561 personas, en 2025 se registraron 565 fallecidos y, solo entre enero y mayo de 2026, hubo 283 víctimas, lo que significó que en los primeros 5 meses del 2026, dos personas al día perdieron la vida en siniestros atribuidos al mal estado de las vías.

Motociclistas, las principales víctimas

Los motociclistas encabezan el listado de víctimas mortales por huecos y deterioro vial en la ciudad. En 2026, de los 283 fallecidos, 139 eran motociclistas, equivalentes al 49,1% del total. La lista de víctimas en el mismo periodo incluye además 101 peatones, 33 ciclistas, seis pasajeros y cuatro conductores.

En el acumulado de los siniestros viales graves asociados a huecos, la Secretaría de Movilidad registró un total de 29.129 eventos entre enero de 2024 y mayo de 2026. Solo en 2026, se han presentado 4.559 siniestros graves, lo que equivale a un promedio de 30 accidentes diarios relacionados con el mal estado de la infraestructura vial.

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Los motociclistas fueron las principales víctimas de los siniestros viales por huecos en 2026, con 139 de los 283 fallecidos registrados - crédito @ColombiaOscura / X

Localidades más afectadas por siniestros viales

El fenómeno afecta de manera desigual a las distintas zonas de la capital. Según el ranking presentado por Diago, Kennedy encabeza la lista de localidades con mayor número de siniestros asociados a huecos durante 2026, con 595 casos. Le siguen Puente Aranda (373), Engativá (353), Suba (334), Bosa (326), Usaquén (271), Ciudad Bolívar (249), Fontibón (229), Teusaquillo (215) y Rafael Uribe Uribe (214).

Las cifras demuestran que el mal estado de la malla vial no es un problema aislado, sino una constante que amenaza la vida de miles de ciudadanos. “Cada hueco que no se tapa representa un riesgo para miles de ciudadanos que transitan diariamente por las vías de Bogotá”, declaró la concejal Diago al dar a conocer los datos.

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La cabildante también denunció que, pese a conocer los corredores más críticos y contar con información sobre el déficit de inversión en mantenimiento vial, la administración distrital no ha logrado reducir de manera significativa los riesgos asociados al deterioro de la malla vial.

El ranking de 2026 ubica a esa localidad en el primer lugar, seguida por Puente Aranda y Engativá, en una ciudad donde el deterioro de la calzada se concentra por zonas - crédito Diana Diago/Concejo de Bogotá

Diago exigió al alcalde Galán un plan de choque para intervenir prioritariamente las vías más afectadas y garantizar condiciones seguras para peatones, motociclistas, ciclistas, conductores y pasajeros.

Intervenciones y balance de la Unidad de Mantenimiento Vial

Frente a este panorama, la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV) intensificó sus labores para mejorar la seguridad y calidad de las vías. En el último año, bajo la dirección de Mónica Rueda, la entidad tapó más de 113 mil huecos y realizó intervenciones en 645 barrios de la ciudad, con un total de 1.500.000 metros cuadrados intervenidos durante la administración Galán.

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Entre los trabajos destacados está la recuperación de vías de acceso a las puertas 7, 8 y 9 de Corabastos, la habilitación de la nueva calle 222 en el norte de Bogotá y la intervención en andenes y ciclorrutas de barrios como Ciudad Salitre, la calle 26 y la avenida Boyacá. Asimismo, la UMV ha atendido corredores críticos como Mochuelo, San Bernardino, vías aledañas a la avenida José Celestino Mutis, la vía Bogotá – Choachí, y barrios como Unir, La Alquería y Paraíso Quiba.

La Unidad de Mantenimiento Vial informó que tapó más de 113 mil huecos, intervino 645 barrios y recibió cerca de 13 mil peticiones ciudadanas sobre la malla vial - crédito Mantenimiento Vial

La directora de la Unidad de Mantenimiento Vial resaltó que el reto de la entidad es seguir ampliando la cobertura y optimizar la priorización de intervenciones, con el objetivo de llegar a mil barrios intervenidos en los próximos meses.

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“Nuestro reto es seguir avanzando, lo haremos con trabajo y por la gente, queremos llegar a estar presente en mil barrios intervenidos, para esto estamos trabajando en un nuevo modelo de priorización que nos permitirá ser más eficientes a la hora de ejecutar nuestros recursos y llegar a lugares que requieren acciones urgentes en materia de malla vial”, aseguró Rueda.