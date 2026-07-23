Capturan a trabajador de servicios generales por presunto abuso sexual de una adolescente dentro de una clínica en Sincelejo

La Fiscalía General de la Nación capturó a Robert Andrés Tuirán Contreras por el presunto abuso sexual de una menor de 16 años en una clínica de Sincelejo - crédito Fiscalía

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de Robert Andrés Tuirán Contreras, señalado de haber abusado sexualmente de una menor de 16 años en una clínica de Sincelejo entre el 16 y el 21 de agosto de 2025.

El hombre, que laboraba en el área de servicios generales, habría aprovechado su acceso a la institución médica para cometer el delito en reiteradas ocasiones, mientras la adolescente acompañaba a su madre a procedimientos de diálisis.

Investigación y detención de Robert Andrés Tuirán Contreras

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia presentada por la familia de la víctima activó una indagación a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). Durante casi un año, los investigadores recopilaron pruebas que apuntan a la responsabilidad de Tuirán Contreras en los hechos, ocurridos en los baños de la clínica donde la joven se encontraba bajo el cuidado de su madre.

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La investigación señala que Robert Andrés Tuirán Contreras habría cometido los abusos entre el 16 y el 21 de agosto de 2025 mientras la adolescente acompañaba a su madre a diálisis- crédito Colprensa

Fuentes de la entidad indicaron que el trabajador, valiéndose de su cargo, accedía a la zona de diálisis para sacar a la adolescente hacia los sanitarios, donde se habrían producido los abusos. En un comunicado, la Fiscalía General de la Nación informó que el procesado no aceptó los cargos imputados.

El juez de control de garantías que presidió las audiencias preliminares acogió la solicitud del ente acusador y dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para Robert Andrés Tuirán Contreras, que fue trasladado a la cárcel La Vega de Sincelejo. La imputación formal corresponde al delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo.

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Interrogantes sobre los controles en la clínica

Aunque los detalles sobre el acceso a la zona de diálisis no fueron revelados, la Fiscalía sostuvo que la investigación penal se concentra exclusivamente en el presunto agresor y no en la institución médica.

El CTI abrió la indagación tras la denuncia de la familia y reunió durante casi un año pruebas sobre los hechos ocurridos en los baños de la clínica de Sincelejo - crédito Colprensa

“Los temas relacionados con el control de ingreso y las condiciones de seguridad en clínicas corresponden a la Superintendencia de Salud y a la Secretaría de Salud Departamental”, subrayó la entidad. Hasta el momento, no se conocen avances en procesos administrativos contra la clínica implicada.

Panorama de los abusos sexuales en Sucre

El caso de Tuirán Contreras se suma a otras investigaciones sobre delitos sexuales en el departamento de Sucre.

De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, se han presentado múltiples capturas en municipios como Caimito, donde fueron detenidos María Teresa Villalba Salgado y Silvio Manuel Vergara Calle por delitos similares, incluyendo acceso carnal violento agravado e inducción a la prostitución.

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Otras investigaciones documentan abusos cometidos por familiares directos y un caso de violador en serie en Sincelejo, que engañaba a mujeres haciéndose pasar por empleador y las llevaba a lugares apartados para atacarlas. Según datos de la Policía, en ese caso más de seis mujeres resultaron víctimas antes de la captura del responsable en el departamento de Antioquia.

La Fiscalía sostuvo que el trabajador de servicios generales usaba su acceso a la zona de diálisis para llevar a la menor a los sanitarios donde se habrían producido los abusos - crédito Sofía Toscano/Colprensa

Estadísticas y operativos contra delitos sexuales

Las autoridades reportaron una reducción en las denuncias por delitos sexuales en Sucre durante 2026. La Policía Nacional informó que, hasta el 9 de julio, se registraron 182 denuncias, cifra inferior a las 215 del mismo periodo en 2025, lo que representa un descenso del 15%. En Sincelejo, los reportes bajaron de 77 a 59, mientras que en San Marcos y San Antonio de Palmito las disminuciones fueron del 86% y 78% respectivamente.

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Pese a la tendencia a la baja en varias localidades, municipios como Corozal, Coveñas, Sampués y San Onofre evidenciaron incrementos en las denuncias. Durante el 2026, 40 personas han sido capturadas en el departamento por distintos delitos sexuales, 36 por orden judicial y cuatro en flagrancia. Los resultados operativos se concentran especialmente en Sincelejo, donde se realizaron 16 detenciones.