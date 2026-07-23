El creador de contenido Diego Andariego reveló que recibió un disparo durante un intento de robo en Bogotá: “Fue con un arma de fogueo”

Una cámara de seguridad registró cómo dos hombres armados interceptaron a un joven en un parque de Nicolás de Federmán, Bogotá, y le dispararon en la pierna tras intentar robarle el celular, en un hecho que reavivó la preocupación de los vecinos por la creciente inseguridad en el sector - crédito Diego Andariego / Youtube

La noche del lunes 20 de julio de 2026, el barrio Nicolás de Federmán en Bogotá fue escenario de un intento de hurto que terminó con un joven herido por arma traumática.

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que dos hombres armados interceptaron a la víctima en un parque del sector. El hecho, que ocurrió cerca de las 8:40 p. m., desató la alarma entre los vecinos y reavivó el debate sobre la inseguridad en la zona.

Solo horas después de ocurridos los hechos, el creador de contenido Diego Andariego confirmó que fue él quien sufrió el ataque, negando que se tratara de una estrategia para captar la atención.

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“Desafortunadamente, muchachos, no es clickbait. Así como lo leyeron en el título, me dispararon para atracarme”, narró al inicio de su testimonio. Según su relato, la agresión se produjo cuando decidió revisar las estadísticas de un video reciente mientras paseaba a su perro, Pestañas, por el parque.

Los atacantes escaparon en un vehículo gris y, según la comunidad, otros cómplices los esperaban para facilitar la fuga - crédito Captura video CityTV

El joven describió que cuando le pidieron el móvil el decidió estallarlo contra el piso, en eso uno de los asaltantes, al ver su reacción, le disparó en la pierna antes de huir.

“El man como que, yo no sé si en el, como en la conmoción, el susto o lo que fuera, dijo: ‘¡Ah, este hijueputa!’ Y de una vez, ¡pa! Disparo”, relató. Tras el ataque, varios vecinos se acercaron para auxiliarlo y llamaron a una ambulancia, mientras el celular quedó iluminado en el suelo sin que los atacantes lograran llevárselo.

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Asistencia médica y primeras respuestas

La llegada de los servicios de emergencia no fue inmediata. Andariego detalló que la ambulancia tardó entre treinta y cuarenta minutos en llegar, tiempo durante el cual improvisó un torniquete con la correa de su perro por recomendación de los presentes y de los operadores del número de emergencias. “Me amarré ahí. Llamaron al número de emergencias y como que no sé si hicieron videollamada o qué fue lo que pasó, pero dijeron como: ‘No, que se haga un poquito más el torniquete’”, recordó.

La revisión médica inicial confirmó que el disparo fue realizado con un arma traumática, dejando incrustado un perdigón de caucho en la pierna. “Me quedó incrustado el perdigón ahí en la pierna, que ya ahoritica les voy a mostrar en dónde fue”, contó, mostrando la herida a cámara. La posterior atención en la Cruz Roja incluyó limpieza de la herida, extracción del proyectil y aplicación de puntos.

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Diego Andariego mostró su herida a los seguidores y afirmó que el proyectil le había quedado incrustado - crédito Diego Andariego / Youtube

Reacciones y debate sobre la denuncia

El caso generó preguntas sobre el procedimiento policial y la posibilidad de presentar una denuncia. Según el propio Andariego, los agentes le informaron que no era posible formalizar un reporte de hurto porque los delincuentes no lograron llevarse el teléfono. “La patrulla de policía dijo: ‘No, pero es que no puede poner denuncio porque no hay robo. O sea, usted botó el celular y usted tiene el celular, entonces no, no hay un robo que denunciar’”, relató.

La comunidad digital no tardó en reaccionar. “Dieguito primero, pronta recuperación. Segundo, soy abogado, puede poner la querella (por ser lesiones personales) y solicitar la recolección de video de las cámaras del sector, si las hay, proporcionado una descripción del atacante, si lo vio, o con testigos”, escribió un seguidor. Otros usuarios criticaron la postura policial al señalar: “Los policías de ese sector le dijeron que no colocará la denuncia por qué ellos son medidos por esos indicadores y no les conviene”.

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Inseguridad en Nicolás de Federmán y percepción vecinal

El intento de robo ha vuelto a poner en la agenda la preocupación de quienes residen en Nicolás de Federmán. De acuerdo con el medio local City Tv, varios habitantes salieron de sus casas tras escuchar las detonaciones para auxiliar al joven mientras los agresores escapaban en un vehículo gris.

Diego Andariego ha basado su contenido en video crónicas en lugares peligrosos y abandonados - crédito Diego Andariego / Instagram

Los vecinos aseguraron que este tipo de delitos se han vuelto recurrentes. Una residente expresó que la comunidad ha solicitado en repetidas ocasiones mayor presencia policial, pero considera que las medidas tomadas hasta ahora no han sido efectivas para reducir la criminalidad.