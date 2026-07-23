Colombia

La Dian aclaró qué pasará con los productos de la canasta familiar ante los nuevos impuestos que busca aplicar el Gobierno Petro

Críticas de congresistas y expertos advierten sobre el impacto de las medidas en el costo de vida y el debate político que se abre en el Congreso con la nueva reforma tributaria que presentó el Minsiterio de Hacienda

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La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa
Congresistas aseguran que no dejarán que el Gobierno le "meta la mano" al bolsillo a los colombianos con productos de la canasta familiar más caros - crédito Colprensa

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tuvo que salir a hacer algunas aclaraciones sobre el nuevo proyecto de reforma tributaria que presentó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, iniciativa con la que se pretenden recaudar $22 billones en 2027. Esto, según la entidad, debido a la circulación de datos imprecisos y versiones difundidas en medios de comunicación y redes sociales.

En primer lugar, explicó que el Gobierno presentó la propuesta para que surta el trámite legislativo. Añadió que el Congreso, en ejercicio de su autonomía constitucional, podrá debatir, modificar, aprobar o archivar la iniciativa.

Dicha aclaración respondió, según la Dian, a la confusión generada por versiones sobre el origen y el alcance del proyecto. Con ese pronunciamiento, precisó que se trata de una reforma promovida por el Ejecutivo y no de una decisión autónoma del organismo tributario.

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La Dian dice que la nueva reforma tributaria es una iniciativa de carácter progresivo, con propósito social, que pide más a quienes más pueden contribuir - crédito Dian
La Dian dice que la nueva reforma tributaria es una iniciativa de carácter progresivo, con propósito social, que pide más a quienes más pueden contribuir - crédito Dian

Impuestos que plantea el proyecto

Dentro de las medidas destacadas figuran:

  • Estandarización del IVA para bebidas de alto contenido alcohólico: para aguardiente, ron, whisky, vodka y brandy la tarifa pasaría del 5% al 19% con el argumento de desincentivar el consumo de esas sustancias en el país.
  • Igualar las condiciones tributarias entre apuestas: tanto en línea y como físicas. Ambas quedarían gravadas con una tarifa del 19%.
  • IVA del 19% a las compras internacionales por internet: para aquellas que ingresen al país bajo la modalidad de envíos postales urgentes. La justificación oficial apunta a equiparar las condiciones para el comercio formal nacional.
  • Impuesto al consumo para boletas de espectáculos públicos: aquellas con precios superiores a $500.000.

Con esto, dejó claro que “la iniciativa no pretende imponer más impuestos a la canasta familiar, la vivienda o a los ingresos de la clase media, por el contrario, es una iniciativa de carácter progresivo, con propósito social, que pide más a quienes más pueden contribuir”.

Defensa de la reforma tributaria

Al respecto, el director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt, sostuvo que la propuesta busca abrir un debate democrático sobre alternativas para enfrentar los desafíos fiscales del país. El funcionario situó la iniciativa después de que la reforma tributaria de 2022 fuera aprobada parcialmente y de que dos leyes de financiamiento posteriores no lograran ser aprobadas.

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Betancourt afirmó que “independiente del futuro de este proyecto, la discusión sobre medidas para fortalecer los ingresos públicos seguirá siendo un asunto de interés nacional debido a las necesidades fiscales que enfrenta Colombia”.

Críticas desde el frente político y técnico

El exviceministro de Hacienda Andrés Pardo, jefe de Macro Estrategia para América Latina de XP Investments, cuestionó la coherencia del Gobierno y el momento elegido para presentar la propuesta. “El Gobierno de Gustavo Petro es de un descaro difícil de superar”, señaló, teniendo en cuenta que va “más allá de lo absurdo que es presentar una reforma tributaria faltando apenas dos semanas para terminar el mandato”, afirmó.

Andrés Partdo, exviceministro de Hacienda, tildó al Gobierno de descarado por la nueva reforma tributaria - crédito @AndresPardoA/X
Andrés Partdo, exviceministro de Hacienda, tildó al Gobierno de descarado por la nueva reforma tributaria - crédito @AndresPardoA/X

Pardo añadió una crítica sobre una medida que, según su lectura, figura en la iniciativa: “incluyen una propuesta para aumentar el IVA a los combustibles de 5% a 19%”. También matizó su objeción técnica con otra frase: “La medida, de hecho, me parece técnicamente razonable. Lo que resulta increíble es la falta de coherencia”, apuntó.

Recordó un antecedente político de 2021. “En 2021 el gobierno Duque propuso, entre otras medidas, elevar el IVA a la gasolina exactamente en esa magnitud”, dijo, antes de preguntar: “¿Ahora sí es la política correcta?”, cuestionó.

Ambiente en el Congreso de la República

Por su parte, la senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, sostuvo que el Gobierno insiste en que los colombianos paguen las consecuencias de cuatro años de malas decisiones económicas. La congresista agregó que “esta reforma tributaria no corrige el problema de fondo: más impuestos nunca reemplazarán una administración responsable de los recursos públicos”.

Posada añadió que su bancada dará la discusión en el Legislativo. “Desde el Senado daremos el debate y defenderemos a las familias, a los emprendedores y a quienes generan empleo”, señaló.

María Clara Posada, senadora por el Centro Democrático, dijo que "el Gobierno insiste en que los colombianos paguen las consecuencias de cuatro años de malas decisiones económicas" - crédito @MaclaPosada/X

Por su parte, el representante a la Cámara Pedro Paternina, del Partido Liberal, anticipó su rechazo al proyecto. “No voy a dejar que le metan la mano al bolsillo de la gente”, afirmó.

Paternina sostuvo que la reforma busca cubrir un desbalance fiscal y advirtió sobre sus efectos. “A pocos días de terminar el gobierno, el presidente Petro radicó una reforma tributaria para cubrir el desbalance fiscal. De aprobarse, significaría más impuestos y mayores costos para las familias, las empresas y, en consecuencia, un aumento en el costo de vida”, dijo.

Anunció que pedirá a las Comisiones Económicas del Congreso de la República rechazar el proyecto.

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