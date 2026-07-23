Reconocida creadora de contenido denunció que fue víctima de los ladrones en zona de parqueo pago: “Bogotá está invivible”

La creadora de contenido reveló que el suceso ocurrió en una zona de parqueo pago y cuestionó la inseguridad en la capital colombiana - crédito María Elvira / TikTok

La creadora de contenido María Elvira denunció un robo por parte de rompevidrios en el norte de Bogotá, un caso que tiene en alerta a los capitalinos por la seguridad en la ciudad teniendo en cuenta que, según el relato, el ataque ocurrió en una zona de parqueo pago y no fue el único que se registró en el sector en la misma noche.

La joven contó en su popular cuenta de TikTok que en la noche del 22 de julio de 2026 dejó su vehículo frente a un restaurante, ubicado en la calle 109 en inmediaciones de la carrera 19. Dijo que entró al lugar sobre las 7:00 p. m. y que al salir, a las 9:30 p. m., encontró rota la ventana trasera del carro.

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En su testimonio indicó que, al acercarse para abrir la puerta, pensó primero que sus acompañantes habían dejado el vidrio abajo. Cuando miró dentro del vehículo, vio la ventana destruida sobre la silla y entendió que habían atacado el carro.

La joven explicó que decidió publicar el video “simplemente para generar conciencia”, pues le pidió a los capitalinos tener cuidado y evitar dejar sus pertenencias dentro de sus vehículos.

Estas zonas están distribuidas en varias partes de la ciudad, aunque los carros parecen no tener ninguna garantía de seguridad - crédito Terminal de Transportes de Bogotá

El carro fue estacionado en una zona de parqueo pago

María Elvira señaló que el carro estaba estacionado en una zona habilitada por el Distrito: “Uno confía en estas zonas de parqueo que además no son para nada baratas. Uno paga la hora a más o menos $10.000 y, bueno, uno confía que va a estar bien el carro ahí”.

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La creadora de contenido aseguró que, pese al daño, los delincuentes no se llevaron objetos del interior. Revisaron si faltaba algo y, de acuerdo con su relato, no desaparecieron ni la llanta de repuesto, ni la caja de utensilios, ni una chaqueta que habían dejado dentro.

“Mi carro quedó roto, pero pues ni modo. Al fin y al cabo son cosas materiales”, indicó. Del mismo modo, aprovechó para contarle a sus seguidores que ni ella ni sus amigos sufrieron lesiones durante el episodio, pues todo ocurrió mientras estaban en el restaurante.

Tras encontrar el automóvil vandalizado no logró actuar: “Nos montamos al carro, nos vinimos para mi casa, obviamente muertos del susto porque dijimos como puede que alguien nos esté persiguiendo o cualquier cosa. Nos vinimos, revisamos, todo está bien, llamamos al seguro y bueno, simplemente hago este video porque de verdad Bogotá está invivible”.

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Los ciudadanos piden intervención de las autoridades en las zonas de parqueo - crédito Alcaldía de Bogotá

Media hora antes hubo un atraco con arma de fuego frente al restaurante

Uno de los datos que reveló María Elvira en su denuncia fue que 30 minutos antes del ataque a su vehículo otra persona había sido asaltada a mano armada afuera del mismo restaurante. Al parecer, la víctima fue abordada por delincuentes que le robaron una cadena.

La joven describió ese antecedente como una señal del nivel de riesgo en la zona: “Se siente horrible la impotencia, sentir que uno puede estar ahí adentro, que a uno le puede pasar algo”.

La influencer indicó que ya presentó la denuncia y que también se comunicó con el seguro para iniciar el trámite por los daños. Su publicación cerró con un reclamo directo sobre la situación de seguridad en Bogotá: “Es un llamado a que de verdad la seguridad tiene que mejorar sí o sí, porque de verdad que nadie, pero nadie está exento a que alguna cosa de estas le pase”.

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La ciudadanía reclama mayor presencia de la Policía en las calles - crédito @PoliciaBogota / X

Los comentarios de su publicación llamaron la atención, debido a que se trataría de una banda que tiene azotado al sector: “Yo vivo a espaldas de los restaurantes de la 109. Es un grupo de 6 tipos venezolanos que rondan la zona fumando” y “Lamentablemente la zona de la 109 es súper insegura”.

Otros se sintieron molestos por la falta de seguridad en los puntos de parqueo pago: “Solo están pendientes para ponerte cepo si te pasaste de la hora de pago y no renovaste, pero para robos si no” y “No entiendo lo del parqueo pago, se supone que uno paga por parquear en la calle, pero nadie va a responderte por daños y perjuicios”.

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