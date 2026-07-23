Delincuentes distribuían carne de caballo en Bucaramanga como si se tratara de res ‘garantizada’: Policía incautó 1.4 toneladas en mal estado

La red criminal adquiría caballos en Cesar y Bolívar y usaba en ocasiones guías falsas para transportar los animales hasta Bucaramanga - crédito Policía Nacional

Un duro golpe contra las redes delincuenciales propinaron las autoridades de Bucaramanga al decomisar más de 1,4 toneladas de carne de caballo en avanzado estado de descomposición, que, según las investigaciones, pretendían ser comercializadas en forma fraudulenta en plazas y locales comerciales.

Según la investigación adelantada por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, los delincuentes tenían como centro de operaciones y distribución al menos seis puntos de la ciudad, los cuales fueron detectados y allanados encontrando la carne lista para su comercialización final.

La acción policial condujo a la captura de diez personas, nueve de ellas mediante órdenes judiciales y una más en flagrancia. Los detenidos enfrentan acusaciones por maltrato animal, concierto para delinquir, corrupción de alimentos y contaminación ambiental, según informó la Policía Nacional.

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Según las autoridades, entre los elementos incautados se cuentan un revólver calibre 38, munición y varios teléfonos celulares, además del producto cárnico almacenado en condiciones insalubres.

Diez personas fueron capturadas por la red de carne ilegal en Bucaramanga por delitos como maltrato animal, concierto para delinquir y corrupción de alimentos - crédito Policía Nacional

De acuerdo con el brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental de Bucaramanga, la estructura criminal adquiría caballos en los departamentos de Cesar y Bolívar, utilizando en ocasiones guías falsas para el transporte de los animales.

“Este grupo delincuencial adquiría los equinos en el Cesar y Bolivar utilizando en algunos casos guías falsas para el transporte de los mismos, posteriormente sacrificarlos y comercializarlos en plazas de mercado y barrios de Bucaramanga”, señaló el brigadier general Oviedo Lamprea.

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Tras el traslado, los equinos eran sacrificados en mataderos clandestinos, como el que fue descubierto durante los allanamientos, donde se halló evidencia biológica que confirmaba la magnitud de la operación.

La carne obtenida era distribuida en plazas de mercado y barrios populares de Bucaramanga, sin control sanitario alguno. La operación, denominada Horse, se enmarca dentro de la ofensiva de la Policía Nacional para proteger tanto el bienestar animal como la salud pública y el patrimonio ambiental, en colaboración con la Fiscalía y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental.

El hallazgo de 1,4 toneladas de carne de caballo en descomposición permitió desmantelar una red criminal que operaba en Bucaramanga - crédito Policía Nacional

“En el marco de la operación transnacional Green Shield, la Policía Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades para combatir las economías ilícitas y proteger los recursos naturales, la legalidad y la seguridad de todos los colombianos”, comentó la institución.

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Consecuencias para la salud pública y próximos pasos

La investigación reveló que la carne de caballo se encontraba almacenada en condiciones que representaban un grave riesgo para la salud de los consumidores. La comercialización ilegal de este tipo de carne, sin ningún control sanitario, expone a la población a enfermedades y pone en entredicho la seguridad alimentaria en la región.

La Policía Nacional, mediante la operación Green Shield, logró desarticular la organización, capturar a sus integrantes y decomisar la carne en mal estado, cerrando así un ciclo de comercio ilegal que afectaba tanto a los animales como a la comunidad.

La operación Horse también refuerza la cooperación internacional en delitos ambientales, según señalaron las autoridades. La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar posibles cómplices y garantizar que hechos similares no vuelvan a poner en riesgo el bienestar de los ciudadanos ni el equilibrio ambiental del país.

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