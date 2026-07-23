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Egan Bernal habló sobre las dificultades que ha afrontado durante el Tour de Francia 2026: “El que no gaste, que no venga”

El ciclista colombiano del Netcompany Ineos reflexionó sobre lo que fue la etapa 17, relacionada con trabajo de su equipo

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Egan Bernal afirmó en el Tour de Francia 2026 que su objetivo en la última semana es buscar una victoria de etapa antes de París-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Egan Bernal afirmó en el Tour de Francia 2026 que su objetivo en la última semana es buscar una victoria de etapa antes de París-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El 26 de julio de 2026 terminará la 109ª edición del Tour de Francia y las expectativas sobre la participación de los ciclistas colombianos en la ronda francesa no han sido las esperadas.

Aun así, el corredor Egan Bernal, del Netcompany Ineos, se consolidó como uno de los mejores latinoamericanos en la clasificación general. En medio de su participación, realizó un duro análisis sobre lo que ocurrió durante la etapa 17.

Tras el recorrido entre Chambéry y Voiron, el excampeón de la Grande Boucle fue consultado sobre la exigencia que, por el momento, tuvo la carrera. Allí habló sobre la importancia del trabajo en equipo para disputar la competencia.

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Bernal explicó que el trabajo colectivo debe ser importante-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Bernal explicó que el trabajo colectivo debe ser importante-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

En primer lugar, Bernal dejó claro en el Tour de Francia 2026 que su meta en la última semana ya no pasa por la clasificación general, sino por buscar una victoria de etapa antes de París, una apuesta que explicó con una frase tajante sobre la exigencia de la carrera.

El colombiano llegó a ese punto después de recuperar una posición en la general, aunque sigue lejos de volver al Top 10 por la diferencia de tiempo que acumuló en los últimos días.

Bernal es además el mejor ubicado de los colombianos y el corredor más destacado de su equipo en esta edición.

Tras la etapa 17 estuvo en la fuga y su lectura es que la oportunidad de ganar en la tercera semana depende tanto de insistir como de que los otros escapados asuman el mismo desgaste.

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“Se gasta demasiado, obvio, pero es el Tour. El que no esté dispuesto a gastar es mejor que no venga”, dijo el corredor colombiano a la prensa nacional. Luego agregó: “Hay que pensar en el día a día. Si uno va pensando en guardar un poquito, se queda. Es el Tour”.

La respuesta de Bernal a la pregunta central sobre sus objetivos fue directa: quiere pelear por una etapa en los días que restan. Para lograrlo, descartó cualquier estrategia conservadora y defendió una carrera al límite en cada intento de fuga.

“Vale la pena intentarlo todos los días. El que no lo intenta pues no va a pasar nada, si uno no lo intenta al 200 % es que ni siquiera va a estar en el corte. Estar en la escapada es muy duro, con el ritmo que se va hay que dar el 200 %”, afirmó.

En esa misma línea insistió en que el desgaste no distingue posiciones dentro del pelotón.

“El que no quiere gastar, ni siquiera que salga. Uno gasta estando atrás, estando adelante y obviamente es el Tour. Quedan los últimos días y hay que intentarlo”.

Bernal también trasladó esa exigencia al trabajo colectivo del Netcompany Ineos.

“El equipo está motivado. De ahora en adelante nos toca a todos intentar estar adelante e ir por una etapa”, sostuvo sobre la estrategia de la escuadra para el cierre de la carrera.

Así van los colombianos en la clasificación general del Tour de Francia 2026

Pogacar sigue como líder del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Pogacar sigue como líder del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
  • 1. Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Emirates XRG): 60 horas, 4 minutos y 17 segundos
  • 2. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 32 segundos
  • 3. Isaac del Toro (México - UAE Emirates XRG): a 6 minutos y 51 segundos
  • 4. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 7 minutos y 11 segundos
  • 5. Juan Ayuso (España - Lidl - Trek): a 9 minutos y 22 segundos
  • 6. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl - Trek): a 10 minutos y 14 segundos
  • 7. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 12 minutos y 50 segundos
  • 8. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro): a 12 minutos y 58 segundos
  • 9. Jordan Jegat (Francia - TotalEnergies): a 14 minutos y 4 segundos
  • 10. Yannis Voisard (Suiza - Tudor Pro Cycling Team): a 24 minutos y 18 segundos
  • 14. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos): a 39 minutos y 14 segundos
  • 25. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 29 minutos y 9 segundos
  • 48. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 2 horas, 17 minutos y 19 segundos

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