Colombia

Congresistas rechazaron actos de homofobia en centro comercial de Bogotá y enviaron mensaje tras la besatón: “La igualdad no es un favor”

En el Andino, algunos legisladores acompañaron la protesta de la comunidad Lgbti y pidieron que el episodio denunciado no se repita, mientras exigieron garantías para las parejas del mismo sexo

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Mano cerrada envuelta en tela con los colores del arcoíris. Texto en español, iconos de corazón, calendario y reloj. Fondo urbano y montañas.
La besatón se desarrolló en el centro comercial Andino de Bogotá - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las redes sociales de Bogotá fueron testigo de una manifestación que no es la primera vez que se desarrolla en un espacio como el centro comercial Andino, en Bogotá: una “besatón” convocada tras presentarse un presunto caso de discriminación hacia una pareja del mismo sexo.

El evento fue anunciado para la noche del miércoles 22 de julio de 2026 a las 6:30 p. m., que se desarrolló como respuesta directa a la viralización de un video que mostró la intervención de un vigilante cuando dos jóvenes se besaban en la plazoleta de comidas del centro comercial.

A partir de esas imágenes, la convocatoria tomó fuerza en redes sociales y derivó en una besatón en el lugar, con presencia de dirigentes políticos y activistas.

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Algunos congresistas hicieron presencia en el lugar, como fue el caso de Mauricio Toro, Esmeralda Hernández y Mafe Carrascal, que a través de sus cuentas de X dejaron sus opiniones sobre lo ocurrido en el centro comercial Andino.

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La congresista del Pacto Histórico respaldó la iniciativa desde el principio en sus redes sociales - crédito @MafeCarrascal/X

Mafe Carrascal y Mauricio Toro respaldaron la besatón convocada en el centro comercial y rechazaron el presunto caso de discriminación contra una pareja del mismo sexo. “El amor no puede ser motivo de discriminación”, publicó la congresista del Pacto Histórico en X.

Carrascal sostuvo en su cuenta de X que “ninguna persona debe ser señalada, expulsada o tratada de manera diferente por expresar afecto hacia quien ama” y añadió que “la igualdad no es un favor: es un derecho” protegido por la Constitución y por la Ley Antidiscriminación.

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El mensaje de Mafe Carrascal sobre la diversidad y las igualdades de género - crédito @MafeCarrascal/X

En su mensaje, la representante también afirmó que lo ocurrido en Andino “no puede repetirse” y señaló que los derechos de las personas LGBTIQ+ deben garantizarse en todos los espacios.

Mauricio Toro también se pronunció en X con una consigna directa: “El amor no incomoda, la discriminación sí”. El congresista indicó que acudió al centro comercial para “reivindicar los derechos” de las personas afectadas y, durante su intervención en video, advirtió: “Esto no puede volver a pasar en ninguna parte de Colombia”.

Lo que pidieron los congresistas tras la protesta

En sus declaraciones, Toro sostuvo que el caso no debe cerrarse con una sola jornada de protesta. Según dijo, el Centro Comercial Andino tendrá que realizar acciones para “resarcir el daño” moral y reputacional que, a su juicio, causó lo ocurrido. También llamó a mantener la unidad frente a hechos de discriminación y pidió que situaciones de este tipo no se repitan en espacios públicos o privados del país.

Besatón - Andino
El representante Mauricio Toro, por el Partido Verde, dejó mensaje tras la besatón en el Andino - crédito @MauroToroO/X

El pronunciamiento de los dos congresistas se sumó a la reacción que desató el episodio en Bogotá, donde la besatón se convirtió en una respuesta pública para rechazar actos de exclusión contra parejas del mismo sexo. El eje de sus mensajes fue el mismo: defender la libre expresión del afecto y reclamar garantías para que no haya tratos discriminatorios.

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