Colombia

Colombiana en Suiza mostró actividades que son normales en Europa, pero en Colombia son solo para ricos, según su experiencia: “Es un lujo grande”

Según la mujer, comprar ropa en cualquier momento del año, comer bien e ir de vacaciones a otro país son aspectos inalcanzables en Latinoamérica

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En Suiza, actividades que para muchos latinoamericanos serían un lujo reservado a una minoría: como comprar ropa en cualquier momento, elegir mariscos frescos en el supermercado o planificar vacaciones al extranjero, forman parte de la rutina diaria, según mostró en TikTok la colombiana @marce.en.suiza, quien comparó su experiencia con la realidad de su país natal - crédito marce.en.suiza / TikTok

Las diferencias cotidianas entre vivir en Suiza y en Colombia se han convertido en tema de debate tras el video de una colombiana residente en el país europeo. Su publicación en TikTok, bajo el usuario @marce.en.suiza, expuso una serie de actividades que en su entorno actual son habituales, pero que en el país de origen solo estarían al alcance de personas con alto poder adquisitivo.

En el video, la creadora relató: “La primera cosa que yo hago, y la verdad me siento rara porque yo vengo de una familia clase media-baja de Colombia, es comprar ropa en cualquier momento. Ropa y zapatos y, bueno, lo que se me ocurra, porque yo vengo de un lugar donde yo compraba ropa o me compraban cuando era niña ropa solamente en Navidad, una vez al año”, cuenta.

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La flexibilidad para adquirir vestimenta sin depender de fechas especiales le resultó inusual, e incluso transmitió esa experiencia a su hijo: “Eso es lo que yo le digo a mi hijo, una vez al año zapatos y el conjunto completo. Aquí yo puedo comprar zapatos, ropa cuando quiera, a la hora que quiera”.

Otra de las actividades que señala como exclusivas en Latinoamérica es la alimentación variada y lujosa. “Comprar lo que uno quiera comer. Uno puede comer salmón, comprar un caviar… más costoso, pero si uno quiere comer, darse un lujo de langostinos, los que quiera, cualquier día de la semana, lo puede hacer. Yo pienso que eso es un lujo grande”.

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La creadora de contenido detalló que allí viajar es mucho más recuente. “Yo vengo de Colombia solamente para viajar dos horitas, así hay que pensarlo y en avión es bastante costoso. Acá no, aquí es una de las grandes ventajas que tiene estar en Suiza. Está en el centro de Europa y uno puede ir a donde quiera”.

Las vacaciones también son un aspecto destacado. “Yo tengo cinco semanas al año y si quiero puedo comprar vacaciones. Me pagan un poquito menos y puedo hacer muchas más vacaciones. O hay gente que las toma sin remunerar”.

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