Ciudadano ruso fue inadmitido en Medellín: las autoridades determinaron que pretendía hacer turismo sexual

Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de Migración Colombia, emite una declaración oficial sobre el ciudadano ruso que fue inadmitido en Medellín por presuntamente tener intenciones de realziar turismo sexual en la ciudad - crédito Migración Colombia

Las autoridades migratorias en Colombia han impedido el ingreso de un ciudadano ruso que, según las investigaciones, buscaba aprovechar su estadía en Medellín para actividades vinculadas al turismo con fines de explotación sexual. El caso se suma a una tendencia creciente en la ciudad, donde ya se han registrado 103 inadmisiones de extranjeros en lo que va de 2026 por motivos similares.

Durante la revisión en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, el viajero fue detectado por oficiales de Migración Colombia tras mostrar inconsistencias entre el motivo de viaje declarado y la información recabada durante la entrevista. El análisis permitió concluir que el verdadero propósito de su visita no coincidía con el declarado y representaba un riesgo para la población vulnerable, especialmente niños, niñas, adolescentes y mujeres.

PUBLICIDAD

La revisión migratoria reveló que el extranjero había acordado citas sexuales previas con varias mujeres en Medellín, principalmente en establecimientos del sector de El Poblado, y que incluso había realizado pagos anticipados para dichos encuentros. Todo esto fue confirmado durante la entrevista inicial.

Las autoridades migratorias en Colombia han impedido el ingreso de un ciudadano ruso que, según las investigaciones, buscaba aprovechar su estadía en Medellín para actividades vinculadas al turismo con fines de explotación sexual - crédito Migración Colombia

En el equipaje, la Policía Nacional, con el consentimiento del viajero, encontró gran cantidad de preservativos de diversas marcas, potenciadores, memorias USB y discos duros externos. Estos elementos, según la entidad, podrían estar relacionados con actividades de explotación sexual, lo que motivó la alerta a las autoridades de Estados Unidos para que revisen en detalle el contenido de dichos dispositivos.

PUBLICIDAD

Este tipo de control es parte de los refuerzos implementados por el país para evitar que personas con intenciones de explotar a la población vulnerable logren ingresar. Cuando se detecta una intención real de realizar turismo sexual con fines de explotación, la autoridad migratoria aplica la inadmisión conforme a la normativa vigente.

La inadmisión del ciudadano ruso se suma a un total de 103 casos en Medellín durante 2026, una cifra que ya supera con amplitud los aproximadamente 80 registros de 2025. A nivel nacional, las inadmisiones por turismo sexual ya son más de 140 en lo que va del año, frente a las 110 documentadas el año anterior.

PUBLICIDAD

En el equipaje, la Policía Nacional, con el consentimiento del viajero, encontró gran cantidad de preservativos de diversas marcas, potenciadores, memorias USB y discos duros externos - crédito Migración Colombia

Estos datos reflejan el endurecimiento de los controles migratorios, una estrategia enfocada en la protección de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos de explotación sexual. Migración Colombia sostiene que cada una de estas acciones representa una medida concreta para evitar que el país se convierta en destino de quienes buscan aprovecharse de personas vulnerables.

La directora general de la entidad, Gloria Esperanza Arriero, sostuvo: “Cada inadmisión representa una acción concreta de protección y envía un mensaje claro: Colombia no será un destino para el turismo con fines de explotación sexual”.

Capturan a estadounidense que ofrecía dinero a menores de edad a cambio de relaciones sexuales en El Poblado

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá detuvo en Medellín a un ciudadano estadounidense de 45 años luego de recibir una alerta sobre su presunta implicación en hechos de explotación sexual con menores. La intervención se realizó en el Parque Lleras, una zona concurrida del sector de El Poblado, tras la denuncia de un habitante que observó al extranjero acompañado de varias adolescentes.

PUBLICIDAD

El ciudadano extranjero, de 45 años, fue dejado en manos de la justicia tras su captura - crédito Secretaría de Seguridad Medellín

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, informó que la llamada de alerta permitió la llegada inmediata de la Policía de Infancia y Adolescencia al lugar. El funcionario precisó: “Inmediatamente llega la Policía de Infancia y Adolescencia, que llega oportunamente al lugar y hace las verificaciones”. El reporte oficial indicó que el hombre contactó a una menor de 16 años, mediante un intermediario, y le ofreció $400.000 a cambio de mantener relaciones sexuales.

Las investigaciones revelaron que la joven formaba parte de un grupo que intentó identificarse como mayor de edad entregando documentos falsificados. La revisión permitió establecer que no solo la adolescente con la que el extranjero tuvo contacto era menor, sino que otras dos jóvenes presentes también tenían menos de 18 años.

PUBLICIDAD

El procedimiento policial concluyó con la detención del ciudadano estadounidense por el delito de explotación sexual con persona menor de edad. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder ante la justicia.

En cuanto a la adolescente de 16 años, las autoridades informaron que fue aprehendida por el uso de documento falso, ya que intentó identificarse con una cédula adulterada durante el operativo.